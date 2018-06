Porfi Fisac, el preferido de una extensa lista llena de alternativas

El UCAM Murcia CB espera no tardar mucho tiempo en encontrar a su nuevo entrenador. Después de varios veranos en los que se ha encontrado en la misma situación, son numerosos los contactos ya establecidos. Y en la lista de futuribles aparece co fuerza un nombre, Porfirio Fisac, que ya estuvo en la terna para sustituir a Fotis Katsikaris en las dos últimas campañas. El segoviano, con una dilatada experiencia en los banquillos y que también disputó competición europea con el Fuenlabrada, se desvinculó hace una semana del Delteco Gipuzkoa, al que cogió en LEB y ascendió a ACB para lograr la salvación el curso recién terminado sin pasar por apuros pese a tener una plantel limitado. Además, Fisac es el actual seleccionador de Senegal, combinado para el que reclutó al base murcianista Clevin Hannah, quien no tiene contrato.



Jota Cuspinera, en la recámara

Pero no solo el segoviano, que nació el 24 de enero de 1965, está en estos momentos al alcance del UCAM Murcia. Jota Cuspinera, quien realizó dos buenas campañas en la Fuenlabrada y que fue despedido a mitad de la pasada en el Zaragoza, tampoco tiene banquillo en la actualidad, al igual que el argentino Néstor 'Che' García, quien no aceptó la oferta de renovación del sur de Madrid, en su caso por tener mayores pretensiones económicas. En el mercado están Salva Maldonado, quien todo apunta que sustituirá a Luis Casimiro en el Gran Canaria; y Joan Peñarroya, quien cerró una etapa fructífera en el Andorra, aunque su nombre incluso se ha vinculado con el FC Barcelona.