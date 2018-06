El Extremadura vende todas las entradas para los no abonados

Las entradas que puso a la venta el Extremadura para el partido del domingo ante el Cartagena, en el estadio "Francisco de la Hera", destinadas a no abonados, se han agotado hoy.

Así lo ha comunicado el club azulgrana a media mañana a través de las redes sociales. Ha anunciado que el viernes se sacarán a la venta las entradas de los abonados que no hayan pasado por las taquillas antes del jueves por la noche.

El club que preside Manuel Franganillo vendió ayer 5.800 entradas en unas taquillas que cerraron minutos antes de las doce de la noche.

Miles de personas se agolparon durante varias horas en la calle Colombia, donde se encuentran las taquillas del estadio Francisco de la Hera, para obtener las entradas para este encuentro de la fase de ascenso a Segunda División, que ha levantado una gran expectación en Almendralejo.

El presidente ha calificado de "histórico" lo que ha ocurrido con las entradas.

"Debe haber pocos clubes en España que hayan vendido 6.000 entradas en una jornada", ha señalado a Efe, por lo que ha felicitado a los trabajadores del club y ha pedido disculpas a la afición por el retraso en la atención.

Los abonados tienen reservados sus asientos hasta mañana por la noche para pasarse por las taquillas del estadio para obtener la entrada.

Franganillo ha afirmado que no les ha sorprendido la respuesta de la afición ante el último partido en casa de las eliminatorias por el ascenso a la Segunda División, después del apoyo recibido durante toda la temporada