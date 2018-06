Ibon Navarro: "No ha sido fácil tomar esta decisión"

Ibon Navarro, a través de la página web oficial del club, ha hecho oficial la noticia adelantada esta tarde por este diario. Ha aceptado la oferta del MoraBanc Andorra y para despedirse ha hecho el siguiente comunicado:



En el día de hoy he decidido no continuar en el UCAM C.B. MURCIA

Ha sido un año tan intenso como hemos intentado que lo fuera cada partido y cada entrenamiento. Aunque podría haber sido sobresaliente, con el cariño y reconocimiento de nuestra afición y la del resto del mundo baloncestístico, nos hemos dado cuenta que, al menos, podemos sentirnos orgullosos de haber representado a esta ciudad tanto en la Liga Endesa como en la Champions League dando nuestro máximo.

Agradezco a mi cuerpo técnico y médico su dedicación, profesionalidad y lealtad. Y por haber estado siempre para dar ese empujón extra.

A la afición, por haber creído siempre en estos jugadores y este equipo. Gracias por todas vuestras muestras de cariño y aliento, y también vuestras críticas, la mayoría constructivas queriendo ayudar a vuestro equipo.

Al presidente, D. Jose Luis Mendoza. Una persona ambiciosa y, carismática pero a su vez cercana y cariñosa.

A los trabajadores del Club y del pabellón. No quisiera dejarme a nadie. Mariano, Ángel, Felipe, David, Delfina, David, Mario, Vicente, Juanjo, €

Patrocinadores. Vicente y Ramón Megías, vicepresidente del Club. Todos vosotros sois más importantes de lo que parece para que todo funcione.

A los jugadores. Por su profesionalidad, confianza, capacidad de esfuerzo y superación. Sois lo mejor de este negocio y portadores del ADN de este CLUB.

A Alejandro, José Miguel€. cómplices en todo lo que ha salido bien. Sabéis donde tenéis un amigo siempre.

No ha sido fácil tomar esta decisión. Parece una frase hecha, pero es la verdad. Esta ciudad y este Club nos han hecho sentirnos a mi familia y a mí como en casa, y eso a veces no es fácil. Siempre he dicho que la comodidad y el sentirse bien, es el mayor enemigo de un entrenador. Ha surgido la oportunidad de una nueva aventura, con nuevos retos y en la vida profesional hay que estar preparado siempre para intentar superarse.

El Club ha hecho el mayor esfuerzo posible para que nos quedáramos. Si ya estaba muy agradecido por la apuesta del verano pasado, y he intentado compensarlo con todo mi esfuerzo, ahora lo estaré eternamente por ese intento.

Hasta siempre

Ibon Navarro

De esta forma ha cerrado su etapa en el banquillo murcianista el preparador de Vitoria, quien ha desestimado una oferta de renovación por dos temporadas.