Cordero se pierde el partido de Extremadura

El centrocampista del FC Cartagena Miguel Ángel Cordero no podrá participar en el encuentro del próximo domingo en Almendralejo frente al Extremadura al confirmarse que padece una mircorrotura en el bíceps femoral derecho. El futbolista sintió el pinchazo en el minuto 17 del encuentro de vuelta de la segunda eliminatoria por el ascenso ante el Celta B y tenía que abandonar el terreno de juego casi nada más que empezar. El andaluz era consciente de que la dolencia no le iba a permitir continuar en el partido tal y como reflejaba su rostro serio y abatido mientras abandonaba el terreno de juego.

Recordemos que Cordero estaba siendo en esta segunda vuelta el titular en medio campo y había actuado como pivote defensivo con una nota muy alta. Estuvo sobresaliente en la eliminatoria de la fase de campeones de grupo y también en el encuentro ante el Celta B disputado en Barreiro. Su lesión supone, por tanto, un enorme contratiempo para el preparador, no solo por el hecho de que se caiga para este crucial choque ante el equipo extremeño una de sus piezas más importantes, sino que además, su sustituto natural, Sergio Jiménez, afronta una sanción de cuatro partidos -ya ha cumplido dos- tras su expulsión en Cerrro del Espino ante el Rayo Majadahonda.

Los servicios médicos del club esperan que Cordero esté recuperado a finales de la próxima semana y, por tanto, pueda jugar la vuelta de esta tercera ronda por el ascenso en el Cartagonova.