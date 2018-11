El Alhama se crece ante el Ciudad

Once inicial del Alhama Féminas que superó al CAP Ciudad.

El Lorca Féminas decepciona ante el Maritim.

El Alhama no tuvo piedad del Ciudad de Murcia, a quien endosó un 8-0. Las alhameñas se mantienen entre las mejores en la Segunda División femenina de fútbol. Violeta marcaba el primero a los veinticuatro minutos. Helena, de falta, anotó el segundo antes del descanso. Otra vez Helena anotaba. Era el tercero a los sesenta minutos. Helena marcaba esta vez el cuarto a los sesenta y siete minutos. Marina hacía el quinto a los setenta y seis. Anita López el sexto a los setenta y ocho minutos. Helena, auténtica protagonista del partido, marcaba el séptimo a falta de cuatro minutos y Anita López hizo el octavo casi al final. Parecía claro que cuando llegara el primero, los demás era cuestión de tiempo.

Por otra parte, el Lorca Féminas no pudo pasar del empate,1-1, ante el Maritim. Un punto que sabe a muy poco. Volvía la competición femenina tras el parón de una jornada. El Lorca Féminas Brócoli Mecánico volvía al campo Mundial 82 para recibir al Maritim, un equipo situado con dos puntos menos que las las lorquinas, aunque ambos con cinco derrotas. El equipo de Alicia Burillo no está cumpliendo con las expectativas creadas en un principio. A su equipo no le están saliendo la cosas. Confeccionaron una plantilla para aspirar al ascenso y están muy lejos de él.

La primera parte no tuvo un dominador. Las lorquinas, demasiado espesas, no terminaban de hacer un juego combinativo. Tenían más el balón pero se les apagaba la luz a partir de la línea de tres cuartos. Las porteras casi no tuvieron que intervenir en el primer acto. Al descanso se llegó sin más goles.

En la segunda parte pudo pasar cualquier cosa. A medida que pasaban los minutos el cansancio se apoderó de las jugadoras y en el campo las líneas ya no estaban tan juntas. En el minuto diecisiete se adelantó el cuadro visitante, pero las lorquinas reaccionaron rápido y empataron por mediación de Pichona. Asi finalizó el choque lo que supone otra decepción para el Lorca.