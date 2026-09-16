Arde Bogotá desvela las ciudades de su gira por salas: fechas y cómo comprar las entradas

Arde Bogotá ya ha puesto nombres, fechas y salas a ‘Hervideros’, la gira especial con la que presentará en directo las canciones de su nuevo disco, ‘Manufacturas del Club de la Gente Sola’. La banda cartagenera recorrerá ocho ciudades españolas entre octubre y diciembre de 2026, con un formato pensado para recuperar la cercanía entre músicos y público.

El anuncio deja además una novedad respecto a la primera información facilitada por el grupo: serán finalmente diez conciertos en ocho ciudades, ya que Madrid y Murcia contarán con dos fechas cada una. Vigo, Gijón, Granada, Málaga, Madrid, Valencia, Alicante y Murcia son las ciudades elegidas para esta primera presentación en salas del nuevo trabajo de Arde Bogotá.

La gira arrancará el 29 de octubre en el Hall Auditorio Mar de Vigo y continuará un día después, el 30 de octubre, en Gijón Arena. En noviembre será el turno de Granada, Málaga y Madrid, mientras que Valencia, Alicante y Murcia concentrarán las últimas citas durante el mes de diciembre.

Fechas y ciudades de la gira ‘Hervideros’ de Arde Bogotá

Estas son todas las fechas anunciadas por Arde Bogotá:

29 de octubre de 2026 : Hall Auditorio Mar de Vigo — Vigo

: Hall Auditorio Mar de Vigo — 30 de octubre de 2026 : Gijón Arena — Gijón

: Gijón Arena — 5 de noviembre de 2026 : Industrial Copera — Granada

: Industrial Copera — 6 de noviembre de 2026 : Paris 15 — Málaga

: Paris 15 — 26 de noviembre de 2026 : La Riviera — Madrid

: La Riviera — 27 de noviembre de 2026 : La Riviera — Madrid

: La Riviera — 3 de diciembre de 2026 : Palau Alameda — Valencia

: Palau Alameda — 4 de diciembre de 2026 : Marmarela — Alicante

: Marmarela — 11 de diciembre de 2026 : Sala Mamba! — Murcia

: Sala Mamba! — 12 de diciembre de 2026: Sala Mamba! — Murcia

Los conciertos forman parte de Gira Vibra Mahou y supondrán la primera puesta de largo de las canciones de ‘Manufacturas del Club de la Gente Sola’, el nuevo disco de Arde Bogotá, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 2 de octubre.

Así serán los conciertos ‘Hervideros’ de Arde Bogotá

No se tratará de una gira convencional. Arde Bogotá ha concebido estos conciertos como una experiencia de aforo reducido y máxima proximidad, inspirada en el formato de las conocidas boiler rooms.

La intención es situar a la banda en el centro de la acción y al público alrededor, a escasos metros de los músicos. El grupo regresa así a las salas después de haber dado el salto en los últimos años a grandes recintos, festivales y escenarios de mucha mayor capacidad.

Cómo comprar entradas para ‘Hervideros’

El sistema elegido para conseguir entradas será también muy diferente al habitual. No habrá preventa online ni una venta general a través de una plataforma digital.

Las localidades se pondrán a la venta exclusivamente de forma física en las taquillas de cada una de las ocho salas el miércoles 23 de septiembre a partir de las 17.00 horas.

Cada persona podrá comprar un máximo de dos entradas, por lo que quienes quieran asistir deberán desplazarse hasta el recinto de la ciudad correspondiente. La disponibilidad estará especialmente condicionada por el reducido aforo con el que se han concebido estos conciertos.

Desde el escenario

La gira tendrá todavía otra particularidad. Una parte del público podrá vivir el concierto desde el propio escenario y alrededor de la banda, en lugar de hacerlo desde la pista.

Para optar a una de estas plazas será imprescindible haber comprado previamente una entrada. El ticket físico incluirá un código con el que se podrá acceder a la web del evento y solicitar la participación en esta modalidad.

El espacio disponible sobre el escenario será limitado. En caso de que haya más solicitudes que plazas, la organización realizará un sorteo entre las personas inscritas durante los días previos a cada concierto.