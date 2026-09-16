Alba González, escritora: "Siempre me imaginaba cómo sería escribir una historia por mí y ahora se ha hecho realidad"

Natural de Caravaca de la Cruz, Alba González compagina su pasión por la escritura con su actividad en redes sociales (@almaliteraria__) y plataformas literarias, donde ha ido creando una comunidad de lectoras interesadas en sus historias.

Destinos Cruzados es una novela de romance New Adult protagonizada por Vivian y Alex, dos personajes cuya historia se desarrolla entre la atracción, las emociones, las decisiones y las dificultades que aparecen cuando una relación comienza a convertirse en algo más. La novela nació de la pasión de la autora por la literatura romántica y por las historias capaces de conectar emocionalmente con sus lectores. A través de Wattpad y posteriormente de redes sociales como TikTok e Instagram, Alba González ha ido acercando su proyecto a una comunidad de lectoras que ha acompañado el proceso de creación y publicación.

La novela nace de su pasión por la literatura romántica y por las historias capaces de conectar emocionalmente con sus lectores.

Pues sí, estoy muy emocionada porque es verdad que de primeras, la lectura en el colegio no fue mi mayor pasión, pero cuando encuentras tu zona de confort y te gusta lo que lees, todo cambia por completo. Al final siempre me imaginaba cómo sería escribir una historia por mí y ahora se ha hecho realidad.

¿Cómo cree usted que conectará con el lector?

Espero que bien, porque tengo sentimientos encontrados, porque mucha gente que ya se lo ha leído me ha dicho que se siente muy identificada con los personajes y la verdad que eso me alegra mucho; al final, estas historias siempre las llevamos un poco a nuestra vida cotidiana, a las situaciones que surgen en nuestras relaciones. Me siento muy ilusionada y afortunada de que la gente se sienta identificada.

¿Qué aspectos han marcado el desarrollo de la novela?

Principalmente la vida cotidiana; al final quería ver cómo funcionan esas relaciones del día a día, cómo nos relacionamos con las personas. Lo principal de esta historia es cómo responden a diferentes situaciones los protagonistas.

La atracción, las emociones, las decisiones y las dificultades. ¿También algunos lectores se verán reflejados en la vida de Vivian y Alex?

Sí, la verdad es que sí, yo misma me he visto reflejada. Es verdad que no soy tan mayor como para haber tenido muchas relaciones, pero sí que, con las dificultades que encontramos en las relaciones, vamos a ver si Vivian y Alex son capaces también de resolver esas dificultades para terminar bien su relación.

Comienza su trayectoria a través de las plataformas digitales, ¿cómo fueron esos inicios?

Creo que, como cualquier persona que haya escrito un libro, incluso una influencer o la gente que vemos hoy en las redes sociales, los inicios nunca son fáciles.

Hacerte un hueco, como en todo, es bastante difícil; creo que le he puesto bastante empeño. Es verdad que sigo creciendo en redes sociales y eso me gusta, porque al final se da a conocer mi novela y todo lo relacionado con ella o con mis gustos literarios.

¿Cómo descubre el mundo de la literatura y su pasión por la escritura?

En el colegio no es que me gustara mucho, no era mi mayor pasión, pero sí que es verdad que, cuando empiezas a leer mucho, te imaginas historias en tu cabeza. Me impulsó sobre todo la lectura; eso me llevó a escribir mi propia historia y a contar la relación de dos personajes.

¿Cuáles han sido sus referentes literarios?

En el género de novelas románticas ha sido Inma Rubiales, que es muy conocida y, en general, todas las autoras que he leído. Mi historia ha nacido de un ‘mix’ de esas autoras y sus historias.

"Los inicios nunca son fáciles; hacerse un hueco, como en cualquier ámbito, requiere esfuerzo"

¿Qué cree que pudo haber distinto en la propuesta nacida de ese ‘mix’ que cita?

Al final, cada historia tiene algo diferente, por eso todas están publicadas y, si la editorial vio algo diferente en la mía, pues supongo que será porque tiene algo que el resto no tendrá, lógicamente.

¿Cómo fue presentar la obra a la editorial?

Tengo que darle las gracias a una seguidora de mis redes sociales, porque gracias a ella descubrí esta editorial y básicamente rellené el formulario y me lancé, porque de primera me da un poco de vergüenza eso de que la gente te vea, que te publiquen y la gente, pues, te empieza a conocer.

Esa seguidora me animó a que presentara mi trabajo en la editorial, donde además ella estaba trabajando. El trabajo con Diversidad Literaria ha sido genial. Casualmente, me fui de viaje a Roma con mi pareja y fue allí donde me dieron la noticia.

¿Cómo es el funcionamiento y qué opciones hay ahora mismo para escribir en el mundo digital?

Existen varias plataformas digitales, pero al final te das cuenta de que a la gente le sigue apeteciendo leer en papel, el tema de ir a la librería a comprarte tu libro, tocarlo y disfrutarlo, cosas que en digital no puedes hacer. También la inmediatez que quizás haga que una novela no se fragüe lo suficiente, como sucede en una impresión en papel. Al final, en papel es diferente, el mismo hecho de que una editorial se vuelque contigo, como en el caso de la mía, que le ha puesto mucho empeño a que salga una publicación como esta y, la verdad, que el proceso sobre todo ha sido muy bonito.

Ahora mismo, ¿qué hay en su tintero?

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Próximamente, mis seguidores se podrán encontrar otra nueva historia que está en proceso y, bueno, espero que les guste tanto como esta.