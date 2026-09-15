El Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena proyectará siete películas gratis entre octubre y noviembre

Los últimos meses del año serán muy atractivos para los cinéfilos de Cartagena. Recientemente, por ejemplo, la Filmoteca Regional Francisco Rabal informó de la programación que habrá para Cartagena en lo que queda de año, con cine de autor y homenajes a Paco Rabal, pero la oferta es mucho más amplia.

A esto se suma la FICCmoteca, una iniciativa del Ayuntamiento de Cartagena y el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC) que ofrecerá entre octubre y noviembre una programación de siete películas de España, Palestina, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido, con pases gratuitos en el salón de actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, según ha informado el Consistorio. Todas las sesiones tendrán lugar en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy y serán de acceso gratuito

En una nota de prensa comentaron que el ciclo comenzará el 2 de octubre a las 20 horas. La primera película será 'La buena hija', obra española dirigida por Julia de Paz Solvas. El filme aborda las consecuencias de la separación de los padres de una joven, así como la relación entre tres generaciones de mujeres de una misma familia.

La siguiente en la lista es una película Palestina y se emitirá el 9 de octubre, también a las 20 horas. 'Palestina 36' está dirigida por la cineasta Annemarie Jacir del mencionado país. Se ambienta durante el año 36 del siglo pasado, etapa en la que el territorio se encontraba bajo el control británico. La trama sigue a varios personajes relacionados con el crecimiento de la resistencia árabe y la llegada de refugiados judíos desde Europa.

El 16 de octubre, a las 19.30 horas, se proyectará 'La historia de Souleymane', producción francesa de 2024 dirigida por Boris Lojkine. La película sigue a un repartidor de comida en París que debe afrontar una entrevista para solicitar asilo.

Un fragmento de la película 'Love me Tender' / L.O.

El ciclo continuará el 23 de octubre, a las 20.00 horas, con 'Love me tender', producción francesa de 2025 dirigida por Anna Cazenave Cambet. La cinta cuenta la historia de una mujer que comunica a su exmarido que mantiene relaciones con otras mujeres y que posteriormente pierde la custodia de su hijo.

El 30 de octubre, a las 20.00 horas, será el turno de 'La última ronda en Venecia', película italiana de 2025 dirigida por Francesco Sossai. El filme sigue a dos amigos veteranos y a un joven estudiante de arquitectura durante un viaje por las llanuras venecianas.

La programación continuará el 6 de noviembre, a las 19.30 horas, con 'Soñando con leones', producción portuguesa de 2024 dirigida por Paolo Marinou-Blanco, que aborda la eutanasia a través de la historia de una mujer con una enfermedad grave que contacta con una organización clandestina.

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Por último, el 13 de noviembre, a las 20.00 horas, se proyectará 'Incontrolable', producción británica de 2025 dirigida por Kirk Jones y basada en la historia de John Davidson, quien aprendió a convivir con el síndrome de Tourette.