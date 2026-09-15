La OJRM abre la temporada sinfónica con Pacho Flores y un viaje por la música latina

La Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia (OJRM) será la encargada de abrir este jueves la nueva temporada sinfónica del Auditorio regional Víctor Villegas. Lo hará junto al trompetista Pacho Flores, ganador de un Grammy y uno de los grandes nombres actuales de su instrumento, en un concierto que recorrerá algunas de las páginas más representativas de la música de inspiración latina.

Bajo la dirección de Manuel Hernández-Silva, director musical y artístico de la OJRM, los músicos murcianos también compartirán escenario con el cuatrista venezolano Jesús González. El encuentro permitirá a los integrantes de la formación trabajar junto a intérpretes de trayectoria internacional y enfrentarse a un repertorio que combina tradición popular, lenguaje sinfónico y ritmos latinoamericanos.

México, Argentina, Venezuela y Cuba

El programa comenzará con dos obras del compositor mexicano Arturo Márquez, entre ellas su conocido Danzón n.º 2, una de las partituras más populares de la música sinfónica latinoamericana contemporánea. A continuación llegará Concierto de Otoño, también de Márquez.

El programa reúne obras de Márquez, Ginastera y Paquito D’Rivera

El repertorio continuará con Estancia, del argentino Alberto Ginastera, una obra fundamental de la música de su país que llevará al concierto algunos de los ritmos y elementos de la tradición argentina. El cierre correrá a cargo del Concierto venezolano, del cubano Paquito D’Rivera, con la participación de Flores y González.

El programa plantea así un recorrido por distintas tradiciones musicales del continente americano, desde los danzones mexicanos hasta la música argentina y venezolana, sin abandonar el formato sinfónico. La plantilla está integrada por músicos de entre 16 y 25 años, que afrontarán un programa de especial exigencia técnica e interpretativa bajo la batuta de Hernández-Silva.

Una orquesta joven que amplía sus atriles

La formación murciana incorporará para esta ocasión a otros jóvenes intérpretes procedentes de distintas instituciones musicales españolas. La colaboración permitirá que varios músicos de la OJRM compartan atril con integrantes de la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, la Fundación Barenboim-Said de Sevilla, la Orquesta Joven de Andalucía, la Cátedra del Conservatorio Superior de Música de Murcia y la Joven Orquesta de la Comunidad Valenciana.

El trabajo con Pacho Flores no se limitará al escenario. El trompetista ofrecerá una clase magistral a los intérpretes de trompeta de la OJRM, que podrán trabajar directamente con uno de los especialistas internacionales de referencia de su instrumento.

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La actividad forma parte del componente pedagógico de un proyecto que busca que sus jóvenes integrantes no solo afronten repertorios de mayor dificultad, sino que tengan contacto directo con músicos profesionales y puedan conocer otras formas de abordar la interpretación.