Una joven diseñadora murciana se estrena con tres 'looks' en la pasarela más prestigiosa de España

La joven diseñadora murciana, Clara del Cerro, ha debutado en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, también conocida como la 'pasarela Cibeles'. En este evento de la moda -el más prestigioso de todo el país de acuerdo con las fuentes especializadas- presentó tres looks ante un público repleto de personalidades importantes de este sector.

Del Cerro participó en el acto junto a otros 34 compañeros en este espacio que, desde hace más de una década, dedica un desfile específico a la Universidad de Diseño Innovación y Tecnología (UDIT). Todo esto se desarrolló en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes ante la mirada de "altos representantes de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, miembros de diferentes Embajadas internacionales, medios de comunicación y empresas del sector de la moda", especificó la Universidad en una nota de prensa.

Una modelo muestra uno de los diseños de Clara del Cerro en la Pasarela de Cibeles. / JUAN NAHARRO GIMENEZ

Narrar con tejidos

Los tres diseños que presentó la joven se enmarcan en la colección coral de 'Los Relatos', creada junto al resto de estudiantes que la acompañaron. Desde la entidad privada de educación superior explican que 'Los Relatos' nace de una historia: "Desde un mito o una leyenda hasta una novela, pasando por un cuento popular, un relato oral, una anécdota íntima o incluso una narrativa inventada".

Esta última es la premisa con la que los estudiantes construyeron su propio universo narrativo a través de la moda. Destacan, para esto, la importancia del color, la forma o el movimiento.

Señalan que toda la colección refleja el "poder del vestuario como narrador visual" y la extraordinaria capacidad que este tiene para contar historias sin palabras. Siluetas, materiales y pequeños detalles pueden decir mucho por sí solos. "Cada prenda forma parte de una trama, y juntas relatan un viaje, una emoción o un mito que cobra vida sobre la pasarela", subrayaron.

Una modelo desfila con uno de los diseños de Clara del Cerro por la Pasarela de Cibeles. / JUAN NAHARRO GIMENEZ

La colección es bastante significativa, puesto que cuenta con un total de 105 piezas únicas en las que los estudiantes se han encargado de todas las etapas del proceso creativo y productivo: conceptualización, diseño y confección.

Desde la entidad destacan que los trajes son una muestra de la "calidad técnica y creativa alcanzada por los estudiantes". Añaden que es una muestra de un talento emergente que "marcará el futuro de la moda en España". En este sentido, el evento es una gran plataforma para dar visibilidad a las nuevas generaciones de diseñadores.

Una modelo muestra uno de los diseños de Clara del Cerro. / JUAN NAHARRO GIMENEZ

La moda en la Región

El territorio levantino tiene mucho que decir en este sentido. El pasado mes de abril, por ejemplo, los habitantes del territorio regional pudieron disfrutar en el Víctor Villegas del 'Meet Fashion Talent' con el desfile exclusivo de Pablo Erráiz, una de las figuras más destacadas de los últimos años el mundillo de los tejidos.

Fue un evento en el que la creatividad y el arte reinaron en todo momento. Pero, además, quedaron claras las raíces de Murcia con trajes que evocaban a la huerta y a los colores vivos del Mediterráneo.

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Otro destacado de este año fue la pasarela Mediterránea donde más de 50 diseñadores, firmas y creativos desfilaron en las instalaciones del Cuartel de Artillería. Este acto se ha convertido en uno de los más importantes para la moda en la Comunidad, mezclando figuras emergentes con consagrados dentro de un mismo espacio.