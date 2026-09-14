Talavante se cuela en la fiesta de Morante

Ayer sí había ambiente de tarde de toros. Era lunes, aunque víspera de festivo y, además, toreaba Morante. Se presenta para el cronista una dificultad: la de emplear la objetividad con un hombre que ha pasado a torear para la Historia. Es difícil serlo mientras estamos absortos en el presente, confundidos por la vorágine de acontecimientos que se suceden sin tiempo para posarse. Comenzó con retraso la tarde y sonó al final del paseíllo la Marcha Real. Quizá fuera por la presencia de SAR la Infanta Elena, tocada con un elegante sombrero azul. Lo normal hubiera sido que fuera ella el centro de todas las miradas, pero es que cuando torea Su Morantidad, como algunos han dado en llamarle, todo es diferente. Así las cosas, comenzaba una corrida a la que no le faltarían más de cien entradas para el lleno. Se lidiaría una corrida de Juan Pedro Domecq noble pero falta de raza.

Morante de la Puebla, en una media, al primero de su lote, al que consiguió un trofeo / Enrique Soler

El primero de la tarde se llamó Zonzorrón, y su lidia y muerte correspondía a Morante de la Puebla. El colorado salió suelto del capote y acusó una falta clara de fuerza, aunque desde el principio mostró su incuestionable cualidad. El cigarrero firmó un vistoso quite, con cuatro chicuelinas y una media torerísima. Tras brindar su faena a la Infanta, comenzó el trasteo de muleta ayudándose por alto. La segunda tanda, trazada por circulares, resultó templada y enroscada. Había que probar al toro por el pitón izquierdo, aunque pronto se dio cuenta el torero de que no estaban allí las llaves de la finca, y volvió a montar el estoque para entonar plácidamente su toreo fundamental.

Morante firmó una entonada faena de oreja en el primero y no tuvo opción alguna con el cuarto, para decepción de una abarrotada Condomina

Para el epílogo regaló un afarolao y una trinchera hundida con la zocata. Cobró una estocada baja al volapié, paseando una oreja tras petición mayoritaria. En la vuelta al ruedo llovió romero como para abastecer a las adivinas de la Andalucía durante tres o cuatro meses, además del tradicional pan con forma de tabla de surf —el que el año pasado se llevó Ortega—, entregado a la cuadrilla por los trabajadores de la empresa Airemar, con 'r' y no con 'd'.

Manzanares paseó un trofeo del segundo

El segundo toro se fue devuelto tras perder las manos y revolcarse como un chiquillo muy camoto en la playa del Mar Menor, momento que aprovechó el sol para acordarse de la madre del presidente del Gobierno. Le sustituyó otro colorao ojo de perdiz al que Manzanares intentó torear por verónicas, aunque su gran obra con el capote llegaría en el quinto. El animal hizo el pino al salir del caballo antes de que se le colocaran palitroques con los colores de Alicante. El toro no admitía apreturas; Josemari midió la cadencia de disparo para no acabar con él, sin lograr acople. Cuando bajó la mano, el astado no pudo seguir el ritmo, frenándose primero y rebrincándose después. Tampoco al natural consiguió Manzanares nada estimable. Al montar la ayuda firmó los tres mejores pases de la faena antes de que el de Juan Pedro se desmoronase. Se adornó e hizo sonar la música. Un natural enroscado precedió a una gran tanda por la derecha y a otra trazada a tirones al ritmo impuesto por el propio animal. Cobró un bajonazo fulminante y paseó una oreja.

Manzanares, en un natural / Enrique Soler

Talavante saludó al tercero con dos faroles y tres gaoneras tan enganchadas como celebradas. Tras el puyazo, se echó el capote a la espalda para ejecutar dos o tres saltilleras y más gaoneras que terminaron de alborotar el tendido. El director de la banda mandó tocar, aunque no más de quince segundos. Brindó Talavante al público, que, entregado, aplaudía con fervor norcoreano. De rodillas, con la franela siguió la fiesta, y los "olés" fueron tan atronadores que el rector del vecino seminario San Fulgencio sopesa denunciar por ruidos al matador. Dejó dos naturales kilométricos antes de que el toro se desfondase. A los sones del pasodoble Manolete, Talavante se reconoció torero y se desplantó garboso. El burel no quería mucha más fiesta, y fue arrimándose a la madera, aunque aún hubo tiempo para un pase de chotis, de esos en los que el torero pivota sobre la res. Se tragó el miedo y aguantó valiente una mirada que le descubrió. Señaló un pinchazo abajo y colocó una estocada entera. Oreja tras petición de segunda no atendida de inicio; el presidente llegó a retirar el pañuelo, pero la sonora pañolada de viento le hizo ceder. Dos orejas y Puerta Grande.

Talavante y Morante compartían estribo y humo durante la larga merienda. Fumar le sirve al genio para evadirse mental y físicamente, pues el callejón se abarrotó hasta tal punto que el paso se hizo imposible, buscando al torero y a la Infanta. El cuarto saltó a la arena escarbando con insistencia y deambulando. Tras acudir dos veces al caballo, Pagano quiso arreglar el problema del agua en el campo murciano, prospectando un pozo a fuerza de pezuña. En la muleta, Morante lo pasó por arriba. La plaza se impacientó, pero el de la Puebla le tuvo fe. Siguió el toro escarbando; el matador extrajo cuatro derechazos sin excesivo ceñimiento y un remate al natural donde el astado le arrebató la tela. Sin opciones. Comentaba mi amigo Luis Miguel que los pitos a Morante eran música para sus oídos: ¡qué torera resulta siempre una buena bronca! Cuando tomó la espada buena volvieron los pitos, corregidos y aumentados sucesivamente a cada golpe fallido de verduguillo. Las "camisas viejas" del morantismo aplaudían mientras los indignados chiflaban. Gritos de "¡fuera, fuera!" en el tendido de sol, pitos al toro en el arrastre y división de opiniones con más palmas que pitos para el diestro.

El quinto fue un precioso jabonero al que Manzanares toreó deliciosamente a la verónica. El toro pedía no parar y era difícil cogerle el ritmo, que solo tuvo por el izquierdo. Fue un animal noble pero lastrado por bastantes defectos mecánicos. La faena no tomó vuelo. Estocada trasera y tendida. Silencio.

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Cerró la tarde un jabonero sucio noble y desrazado. La tarde iba cuesta abajo tras la decepción del cuarto, por lo que Talavante se empleó para apuntalar la tarde. Tras los estatuarios de apertura —hay que ser valiente para dar los pases de Cascales en esta plaza—, se lo pasó por la espalda para calentar el ambiente. Ante un toro sin transmisión, tiró de repertorio en el sol, rematando con manoletinas y un delicioso cambio de mano. Estrafalaria y mínima petición de indulto. Estocada contraria. Oreja.