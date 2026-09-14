La obra de Jaume Plensa, en el "corazón" de Murcia

La presencia de Jaume Plensa en Murcia sale de la Cárcel Vieja y llega ahora hasta el corazón de la ciudad. Overflow (Study) IV, una de las piezas del artista catalán, ocupará hasta el próximo 8 de diciembre el vestíbulo del Ayuntamiento de Murcia, para establecer un nuevo punto dentro del recorrido abierto por la exposición Materia interior en el espacio que antaño fuese un establecimiento penitenciario. La escultura ha sido cedida temporalmente al consistorio por los coleccionistas privados Vicente Serna y Matilde Oñate.

Su llegada al Ayuntamiento trata así de ampliar el mapa de una exposición que ha convertido durante los últimos meses la antigua prisión de la ciudad en un espacio para acercarse al universo del artista. Ahora, una de sus obras sale de ese contexto expositivo para instalarse en un edificio por el que pasan cada día vecinos, trabajadores y visitantes para, según el consistorio, "que el arte salga al encuentro de quienes acceden cada día al edificio institucional".

La elección de Overflow (Study) IV tampoco es ajena al discurso de la muestra. Según señalan desde el Ayuntamiento, la pieza mantiene una relación directa con algunas de las cuestiones que atraviesan la obra de Plensa y que están presentes en Materia interior: el cuerpo, la materia, el vacío y la relación entre el interior y el exterior.

De la Cárcel Vieja al Ayuntamiento

Plensa, uno de los artistas españoles con mayor reconocimiento internacional, ha construido buena parte de su lenguaje escultórico alrededor de la figura humana, el silencio, la palabra y la relación entre cuerpo y espacio. Su obra combina materiales, escalas y espacios para plantear una reflexión sobre la identidad y la percepción. En la Cárcel Vieja, Materia interior reúne una selección de trabajos que dialogan precisamente con la arquitectura y la historia del antiguo centro penitenciario, convertido durante estos meses en escenario para acercarse a distintas etapas de la trayectoria del artista.

La escultura del artista catalán permanecerá en el consistorio hasta el 8 de diciembre

La incorporación de la escultura prolonga una exposición que ha superado ya las 110.000 visitas en el Centro de Cultura Contemporánea. La nueva ubicación no supone, por tanto, un cambio de sede de Materia interior, sino la creación de un segundo punto de contacto con la obra de Plensa dentro de la ciudad.

El Ayuntamiento plantea este recorrido como una forma de sacar el arte contemporáneo del espacio estrictamente expositivo. En la Cárcel Vieja, las obras se encuentran dentro de un proyecto concebido específicamente para ese edificio; en el consistorio, Overflow (Study) IV queda integrada en un lugar vinculado a la actividad diaria de la ciudad.

La obra 'Overflow (Study) IV', de Jaume Plensa. / Juan Carlos Caval

La pieza permanecerá allí durante casi tres meses, hasta el 8 de diciembre, y permitirá que la presencia de Plensa en Murcia se extienda también fuera del calendario inicial de la exposición, que tendrá continuidad en los primeros meses de 2027.

Un congreso con el propio artista

El siguiente capítulo llegará entre el 13 y el 16 de enero de 2027, cuando Murcia acoja un congreso internacional dedicado a la obra, la trayectoria y el pensamiento artístico de Jaume Plensa. El encuentro contará con la participación del propio artista y reunirá durante cuatro jornadas a artistas, especialistas, investigadores, estudiantes y ciudadanos.

Plensa volverá a Murcia en enero para participar en un congreso internacional

El congreso está impulsado conjuntamente por el Ayuntamiento de Murcia, la Universidad de Murcia y la Fundación Telefónica y pretende ampliar la conversación en torno a la producción de Plensa desde distintos ámbitos. La programación convertirá durante esos días a Murcia en un punto de encuentro para estudiar y debatir sobre su trabajo, pero también para acercarlo a públicos diferentes.

Será además en este marco cuando se presente el catálogo de Materia Interior, que reunirá el contenido de la exposición que ha ocupado la Cárcel Vieja y permitirá prolongar su recorrido más allá de las propias salas.