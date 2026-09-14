Ciclogénesis 2026 anuncia su cartel con L.A., Begut, Boyanka Kostova, Anadie y una veintena de nuevos nombres

Ciclogénesis amplía su apuesta por los sonidos alternativos y emergentes con una nueva tanda de nombres para completar su tercera edición. El ciclo de conciertos de la Cafetería Cooperativa Ítaca suma 26 artistas a un cartel que ya supera los 40 proyectos y que llevará a Murcia propuestas nacionales e internacionales entre el 17 de septiembre y el 19 de diciembre.

Entre las nuevas incorporaciones destacan L.A., Begut, Boyanka Kostova, Heavenphetamine, Anika Lu, Rachid B, Andrea Santiago, Kris Tena, Cecilia Zango, Anadie, Las Bajas Pasiones y Sanisidro, además de una representación de proyectos murcianos y de otras escenas emergentes.

El ciclo arranca esta misma semana y mantiene como una de sus señas de identidad el formato de conciertos íntimos, con artistas consolidados y nombres todavía en fase de descubrimiento compartiendo programación. Las nuevas confirmaciones se suman a las anunciadas durante el verano, entre ellas Celia Bsoul, Mixtura, Casapalma, Amaia Miranda, Carlota Flâneur, Syd de Palma, Xenia, From, Restinga, Lina de Sol, Laaza, Euskoprincess, Laura Katze y Salma.

Más de 40 artistas

Las cifras dibujan una programación marcada por la diversidad de propuestas. Ciclogénesis contará con una treintena de fechas, más de 40 artistas, un 68% de proyectos con presencia de mujeres, un 29% de artistas locales y un 50% de nombres que actuarán por primera vez en Murcia.

Entre las nuevas incorporaciones, L.A. llevará a Murcia su pop-rock de guitarras, una formación liderada por Luis Alberto Segura que acumula dos décadas de trayectoria y que presentará A Modern Odyssey, publicado el pasado año.

El dúo japonés Heavenphetamine iniciará en Murcia su gira española

La programación también incorpora al dúo japonés de psicodelia ácida Heavenphetamine, que iniciará su gira española con su concierto en Murcia. Begut, vinculada también a la banda de Carlos Ares, presentará Un diez en lo emocional, mientras que Anika Lu estrenará su proyecto en solitario después de haber trabajado como música para Amaia.

El trap gallego tendrá representación con Boyanka Kostova, que regresará a Ítaca un año después de su anterior visita para presentar X. También tendrá su espacio la música de autor con el hispano-marroquí Rachid B, que llega con El Ghorba, mientras que Andrea Santiago recalará en Murcia poco después de publicar Muna. La barcelonesa Kris Tena, por su parte, presentará Mai adeu, publicado en 2025.

La escena murciana también gana espacio

El apartado local reúne algunos de los proyectos emergentes que protagonizan la nueva tanda de confirmaciones. Caries, ganador del CreaMurcia Canción de Autor 2025, presentará Volverán a casa, mientras que Nansantaparda, vencedora de la categoría de Otras Tendencias del CreaMurcia 2026, también formará parte del ciclo. Junto a ellos actuarán Mireya, Caray!, Noname, Airin.wav, Kobold, Irn3, Garza, Cali Preciosa y Calle Platería, además de la valenciana Sofoquina.

Caries y Nansantaparda llevan al ciclo dos de los proyectos ganadores del CreaMurcia

El cartel incorpora asimismo a Cecilia Zango, Anadie, 1111, Curro, Las Bajas Pasiones, Sanisidro y Musgo, ampliando una programación que busca combinar artistas con trayectoria y proyectos todavía en crecimiento.

Una programación que apuesta por el directo

Ciclogénesis está organizado por Producciones Vistabella, la promotora vinculada a Grabaciones Vistabella, que surge como un colectivo murciano en 2020 con el objetivo de trabajar con artistas locales y ampliar la escena regional. Desde su creación, la promotora ha llevado a Murcia a nombres como Tulsa, Jero Romero, Ezezez, Kokoshka, Pancho Varona y Guiu Cortés y también está detrás de los ciclos Asfalto y Anticiclón.

Para esta tercera edición de Ciclogénesis, la propuesta vuelve a tener como escenario principal la Cooperativa Ítaca, en el barrio de Santa Eulalia, un espacio que durante décadas ha acogido conciertos y actividades culturales. La identidad gráfica de esta edición corre a cargo del ilustrador Álvaro Fernández, ‘Unbuentipo’.

Las entradas ya están a la venta a través de los canales de la Cooperativa Ítaca.