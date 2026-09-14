Antonio Ferrera: un torero psicodélico

La tarde se desperezaba camino de La Condomina. Por la plaza de Santo Domingo, un runrún indescifrable rompía alguna siesta tardía. Las pancartas se mezclaban con un quiosquillo de Testigos de Jehová dispuesto frente al templo. Era la manifestación antitaurina, que, como cada año, llegaba a un coso que reabría sus puertas. La brisa fue siempre respetuosa, no pasando de ligera. Se lidiaba una corrida de La Palmosilla para Ferrera, El Fandi y Manuel Escribano. La feria empezó con un toro cojo, que evitaba apoyar la pata derecha, recordándonos los mejores chistes de Chiquito en la gala de Nochevieja de 1996. Se vivió una escena rara al enseñar el presidente, entendemos que con ánimo devolutivo, el pañuelo blanco cuando el toro solo llevaba dos banderillas. Se enmendó mostrando el verde, como el sedoso capote de Ferrera, que rajó una larga cambiada de rodillas a un sobrero muy bien presentado. El animal le pegó al extremeño Ferrera un patadón que le dejó dolorido, no mostrando incomprensiblemente el presidente el pañuelo amarillo, evitando incluso consultar el VAR. Se vivió en banderillas el primero de los tres tercios compartidos por los matadores. Y es que se recuperaba en Murcia la corrida de los «Banderilleros de Oro». El astado no estuvo cómodo cuando Ferrera le bajó la mano, lo que dificultó el acople. Se rebrincó el toro a poco que le estrujaron. Dos buenas tandas de naturales. Estocada extraña que escupió el toro. No cuajó del todo la petición, correctamente no atendida por el presidente -que quizá ya no sabía qué pañuelo sacar-. Ovación.

También llevaba El Fandi tiempo sin parar en Murcia, lo que impacientaría a mi vecino, que se mostró siempre de su parte, dándole aliento con un beticísimo «Mucho Fandi». En una faena algo larga, supo ganarse al público con su toreo alegre, giratorio y arrodillado. La gente estaba con su Fandi. Estocada caída. Oreja.

El tercero fue otro bien presentado al que le faltaba fuerza. Lo toreó por verónicas, e inició su faena de muleta pasándose, casi en los medios, el toro por la espalda. Fue templando al toro y consiguió algunos muletazos meritorios. Las manoletinas finales las chofó el mal uso del acero. Mató a la segunda.

Y llegó el momento de la tarde. Decía Manuel Cascales que en Murcia hay un público antes de la merienda. La masa se transforma, se dispone y se ablanda cuando se llena el buche. Además, lo de Ferrera fue para entusiasmarse. Antonio Ferrera había de causar los momentos de mayor éxtasis. Llegó al ruedo el picador, pero su patrón tenía otros planes para él. Además de la del público, hubo dos transformaciones más: la de un caballo que se volvió Babieca y un hombre vestido de luces que se volvió Quijote. Señaló un puyazo en el sitio, poco destructivo, que se presenta como candidato a mejor de la feria. Bajó del caballo y le pegó al toro dos navarras arrebatadas. La luz artificial iluminaba el verde capote de seda, que ondeaba como estandarte del toreo psicodélico que enloqueció a la plaza. ¿Qué importa lo que les cuente sobre lo que pasó en el ruedo? La letra mata al espíritu, pero haremos el esfuerzo. Por murciano, mencionaremos al subalterno de Calasparra Pascual Mellinas, a quien cedió el segundo par. También a Rafaelillo, al que brindó la muerte del animal tras subir físicamente al tendido y juntarse a su lado con muleta y ayuda incluidas. Toreo de rodillas con la mano derecha para continuar con el incendio. Incorporado, anduvo roto, componiendo la figura bellamente. Dejó buenos muletazos al natural antes de ejecutar la suerte de matar. Fue aquel otro de los momentos emocionantes. Quedó el toro en los medios, con el torero pegado a la barrera debajo de la Puerta Grande, y el matador se fue a por su oponente con la amenazante espada tendida al frente. Iba caminando hacia su oponente con la espada terciada, como un Alatriste arrogante preparado para el duelo. Pero no pudo culminar aquella obra de metatoreo al señalar un pinchazo alto. Lo intentó de nuevo con la misma suerte, para dejar una estocada con el mismo método al tercer intento. Oreja.

El Fandi se aprovechó de la temperatura que le precedía, e hizo gala de un estilo que le ha llevado a recorrer todas las plazas de España año tras año. Al paso, dejó chicuelinas apretadas antes de tomar los palos, momento en el que volvieron a enardecerse los ánimos. Brindó al sol dos de los cuatro pares que dejó. El toro, como alguno de sus hermanos, acusó falta de vigor, lo que no impidió al granadino conseguir la oreja que le concedería la puerta grande. Lo pasó repetidamente por los dos pitones, sin mucho acople, pero trascendiendo al tendido, que aprobaba la actuación del diestro. Cuando se cuadró para matar, un aire patriotero inflamó el pecho de un murciano, que pidió que rubricase su faena «por Ceuta», y como vio que cuatro le hacían caso, se vino un poco arriba. El Fandi recetó media estocada trasera que sirvió. Oreja. Puerta Grande.

A Manuel Escribano le tocó el toro más feo de la tarde. Más parecía un bisonte de las estepas que un animal bravo. Jamás se vio que bicho tan destartalado hiciese una a derechas, y la intuición se tornó certeza muy pronto. El ente tenía una embestida bronca, cabeceante e incierta. Había que tragar mucho para conseguir sacarle, qué sé yo, media embestida. Cerca estuvo el sevillano de salir por los aires cuando, en una de sus medias carreras, el toro le descubrió al otro lado de la muleta.

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Terminaba así la primera de abono, recuperando treinta y siete años después el cartel de banderilleros. Faltó un poco para la media plaza. Mañana torea Morante. Posiblemente se acaben las entradas. El sábado toreó en Albacete, y nos llegan voces que hablan de una faena genial. La Condomina le espera entre ansiosa y amenazante, pues algunos le acusan de que aquí no le da la gana torear. La cosa es que como le dé la gana, esos mismos dirán que son morantistas de camisa vieja. Veintiséis años después de que lo hiciera Pepín Jiménez, Ferrera ha picado un toro en Murcia.