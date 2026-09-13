"¿Qué me recomiendas?": las últimas tiendas de discos de Murcia

Un cliente entra, se para frente a una caja de vinilos y empieza a pasar las carátulas una a una sin prisa y sin buscar. Al cabo de un rato levanta la vista, mira al dependiente le dice el estilo que busca y pregunta: "¿Qué me recomiendas?". Detrás del mostrador, alguien que lleva años haciendo justo eso –escuchar lo que el cliente ya escucha para adivinar qué le puede gustar después– le señala unos cuantos discos. Aquí no hay un historial de reproducciones, ni algoritmo, ni una lista automática. Hay una conversación que, en Discos Tráfico o en Discos Comix, sigue pasando varias veces al día.

Son dos de las últimas tiendas de discos que quedan en Murcia capital. Antes, junto a ellas, había una docena. Al frente de Tráfico está Florencio ‘Floren’ Cervantes, que abrió en 1989. Al frente de Comix, Francisco ‘Paco’ Ayala, que lo hizo en 1998, cuando la industria física todavía vivía su mejor momento. Casi treinta años después, ambos siguen vendiendo lo mismo que entonces –discos–, aunque ahora, no hacen lo mismo que al principio.

Cuando la tienda no vendía solo discos

Antes de que existiera el ‘streaming’, ni siquiera hacía falta que un cliente entrara por la puerta para que la tienda vendiera. Paco lo recuerda con precisión: "Los bares compraban mucha música, eran el 70% de las tiendas de discos". Un bar necesitaba su propio repertorio, y ese repertorio pasaba por comercios como el suyo. Cuando los locales empezaron a pinchar música desde un ordenador, esa clientela desapareció casi de golpe.

Florencio 'Floren' Cervantes en Discos Tráfico / Juan Carlos Caval

Floren describe otra situación, una más ligada a la escena local que al negocio hostelero: los grupos murcianos grababan su cinta o su vinilo y los llevaban a la tienda, y ellos les dejaban un hueco en el escaparate. Unos ‘mecenas’ musicales que ayudaban a mover sus maquetas. "Había que apoyar la escena local y emergente", cuenta Floren. Era un circuito lento —grabar, llevarlo a la tienda, esperar a que alguien lo descubriera en una caja. Hoy ha quedado reducido a subir una canción a internet y ya está disponible al instante.

En ambos casos, la tienda no era solo un punto de venta, estos espacios se convertían en una pieza más dentro de una engranaje de bares, de bandas, de oyentes... Un sistema que dejó de necesitarlos con la era digital.

Dos maneras de encajar los golpes

Ni Floren ni Paco hablan de una sola crisis. Hablan de varias, seguidas: del cassette al CD, luego la piratería y el MP3, ahora el ‘streaming’. "Crisis las hemos tenido de todas las formas y colores", resume Floren. Paco sitúa otro golpe más duro en un cruce muy concreto: "El inicio de las descargas y la crisis económica que afectó a todo el mundo y que llegaron casi a la vez". Afectaron a un negocio que, insiste, no dejaba de ser, además de cultura, "una afición y un hobby", resume Paco.

Cada uno lo cuenta desde un lugar distinto, pero compartido. Floren habla casi desde la fe en el objeto: él ya era coleccionista antes de tener la tienda, y cuando el mercado dio la espalda al vinilo para irse al CD, él lo mantuvo igualmente en las estanterías. "Siempre lo hemos tenido aquí e intentábamos conseguirlo", dice, y explica que apostó también por la segunda mano para que esos discos "no acabaran en la basura". No cambió de convicción con las modas y esperó a que el resto volviera a coincidir con él; con el ‘revival’ del vinilo, el tiempo acabó por darle la razón.

Discos Comix: "La competencia no me da miedo, me animaría saber que el sector sigue funcionando" Paco Ayala abrió Discos Comix en 1998 y ha visto cambiar por completo la forma de comprar y escuchar música. Cuando las descargas y la crisis económica golpearon al sector, decidió ampliar el negocio con artículos de importación y venta por internet. Esa última vía ha permitido a Comix manejar hoy un catálogo de más de 100.000 artículos y vender a clientes de todo el mundo. Pero Ayala no ha perdido de vista lo esencial: que todavía haya quien entre en una tienda a rebuscar entre discos y salga con algo que no estaba buscando.

Paco, en cambio, lo cuenta más desde la lógica del negocio que desde el apego al formato. Vio cerrar a la mayoría de sus compañeros de negocio y entendió que la única respuesta posible era "moverse y adaptarse a lo que la gente quería: vender ‘merchandising’ (desde camisetas a cuernos vikingos), organizar viajes a conciertos, conseguir cosas de importación... y bueno, gracias a eso creo que las dos tiendas que quedamos pudimos sobrevivir un poco".

No se trata por tanto de defender un objeto, sino de encontrar qué otra cosa se le podía ofrecer a un cliente que ya no compraba discos igual que antes.

Resistir apostando en lo que creían y moviéndose constantemente.

La misma respuesta por caminos distintos

Con el tiempo, ambos llegaron a un punto parecido, ninguna tienda de discos sobrevive hoy vendiendo solo discos.

Paco lo resolvió ampliando casi todo lo que rodea al disco: ‘merchandising’, viajes, conciertos, importación de artículos difíciles de encontrar y, sobre todo, el uso de internet, que le permitió pasar de un local pequeño en el centro de Murcia a un catálogo de más de 100.000 artículos que vende "desde Japón, pasando por Estados Unidos, Sudamérica, la India", afirma. El escaparate físico se quedó pequeño, así que sencillamente evitó que fuese el límite del negocio.

Floren buscó ese mismo oxígeno fuera de la tienda, pero por otra vía, la de las ferias de discos, junto con la venta en conciertos para ir aguantando sin renunciar al vinilo como producto central.

Francisco 'Paco' Ayala en Discos Comix / Juan Carlos Caval

A esa reinvención se suma, según Paco, una desventaja con la que ha tenido que competir todo este tiempo sin que nadie la corrigiera: el disco físico paga un 21% de impuestos, "cuando los libros pagan el IVA superreducido del 4%". No es un matiz menor, porque ese margen extra termina repercutiendo directamente en lo que paga el cliente al llegar a caja. Diversificar el negocio, en su caso, ha sido también una forma de compensar una fiscalidad que, según él, "nunca ha tratado al disco como un producto cultural".

Y en medio de toda esa reinvención, los dos vuelven a coincidir en algo, algo simple: el trato humano con el cliente. Floren lo resume así: "No puedes competir con internet, tienes que dar otro tipo de prestaciones como el trato con el cliente, que la gente pueda opinar y charlar sobre los discos con nosotros".

Paco encuentra la misma idea desde otro ángulo, casi como una defensa de la tienda frente a la eficiencia de comprar online: se puede entrar buscando una cosa y salir con otra, porque al final ahí está "lo chulo y lo bonito de rebuscar y ninguna plataforma reproduce eso".

Discos Tráfico: "Crisis las hemos tenido de todas las formas y colores" Florencio ‘Floren’ Cervantes abrió Discos Tráfico en 1989, cuando las tiendas de discos formaban parte de la vida cotidiana de las ciudades y todavía faltaban años para que internet cambiara por completo la forma de escuchar música. Desde entonces ha visto pasar el cassette, el CD, la piratería, el MP3 y el ‘streaming’. Cuando el mercado apostó por otros formatos, él mantuvo el vinilo. Casi cuatro décadas después, la tienda sigue abierta y el disco continúa siendo el centro de su actividad.

Los dos notan, además, el mismo indicio de que la apuesta no ha sido en vano: el público joven está volviendo. Floren ve enganche al coleccionismo y al vinilo; Paco, un "criterio musical bastante elevado" entre los jóvenes que no imaginaba. Ninguno lo atribuye a la nostalgia, ellos no la sienten porque nunca dejaron de vender música, y las nuevas generaciones tampoco, la están descubriendo por primera vez, por lo que no es algo que a ellos les pareció que hubiera pasado de moda.

Lo que no cabe en una pantalla

Floren tiene una idea que repite de varias formas a lo largo de la conversación: que la gente vuelva a sentarse a escuchar un disco entero, no una lista de canciones sueltas. "Los discos tienen un contexto, un orden y un relato, no es solamente una canción", dice. No le pide a nadie que deje de usar Spotify –al contrario, lo ve útil para descubrir grupos–, pero sí que cuando algo de verdad guste, se le dé el tiempo y el cariño que merece.

Paco resume su propia razón para seguir con una frase que no necesita mucho más: "La competencia no me da miedo, ojalá hubiera más, me animaría saber que el sector siga funcionando". Después de casi treinta años viendo cerrar a los demás, sigue prefiriendo compartir el negocio antes que quedarse solo con él.

Ninguno de los dos habla de salvar la música. Hablan de seguir abriendo la tienda un día más, de adaptarse cuando toca y de mantener vivo un negocio que ya ha sobrevivido a varias formas de escuchar. Los dos defienden lo mismo: que todavía haya un lugar al que entrar, preguntar qué escuchar y salir con un disco que no estaba en los planes.