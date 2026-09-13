María José Caride: reinventándose de nuevo

Quedo con la pintora María José Caride Vázquez en una terraza de la plaza de San Pedro, en la calle Mayor de Alcantarilla, entre la iglesia del mismo nombre y el Ayuntamiento. La Casa Consistorial es un edificio que, aunque reconstruido, hay que reconocer que mantiene una bella silueta renacentista que le sienta muy bien a esta localidad que, salvo excepciones, debería haber puesto más empeño en proteger su patrimonio. La Familia Caride es conocida en la Región por su dedicación a actividades que tienen que ver con la cultura: reconocidos actores, poetas, educadoras y artistas. María José es una artista multifacética, muy activa desde hace años en el panorama regional. Me habla de sus antecedentes familiares: "Mi familia es toda de este municipio colindante con el de Murcia. Mi bisabuelo vino de Galicia y casó con una mujer de una importante familia local. Mi padre también fue muy conocido porque era farmacéutico, luego está mi tío abuelo, José Caride, un gran actor, profesión que ha continuado mi hermano Fernando, mi primo Alberto que es poeta, etc".

Me confiesa: "Siempre recordaré que mi padre, que murió hace cuatro años, siempre nos apoyaba en nuestras pretensiones artísticas. Lo echo mucho de menos, siempre me decía que mi última obra siempre era la mejor que había hecho. Mucho de lo que soy se lo debo a él, sobre todo por los valores que nos inculcó a sus hijos". Me cuenta, además, que ella no terminó los estudios de BUP, que se matriculó en cuanto pudo en la Escuela de Arte de Murcia: "Yo dibujaba desde siempre, muchas veces mi madre creía que yo estaba estudiando en mi habitación y en realidad estaba dibujando. En la Escuela me matriculé en Decoración y Dibujo Publicitario y posteriormente en Cerámica. Terminé el Superior de Escultura y monté un taller de cerámica aquí en Alcantarilla. Trabajé unos años hasta que me casé y entonces puse una Academia de Arte en Murcia (Da Vinci), con otro socio enseñábamos dibujo y pintura. Luego vino la crisis de 2008, mi separación y desde entonces imparto extraescolares en colegios y en un taller que tengo en Murcia. Compagino la enseñanza con la creación de mis obras, que está bien, aunque tengo que reconocer que se me hacen cuesta arriba los meses en los que no hay clases, que son casi cuatro".

La foto se la hago en su casa, también en plena calle Mayor. Vive acompañada de Frida, su pequeña y juguetona perrita. La casa, a excepción de dos dormitorios y una cocina, es todo un taller, rebosante de creatividad, con sus cuadros, sus dibujos, sus materiales, sus mesas de trabajo y un importante apartado dedicado a la artesanía: "Me gusta mucho trabajar en decorar telas, objetos, cajas, abanicos, bisutería… Es también una manera de poder sobrevivir cuando las ventas de obra flaquean y yo sigo disfrutando de trabajar con distintos materiales y con el color". Me pide que no lo escriba, pero está bastante cabreada porque Hacienda le pide ahora la devolución de una ayuda que se le concedió cuando la pandemia de la covid: "Lo voy a recurrir pero antes tengo que pagar, como siempre, estas cosas vienen en el momento más inoportuno". Empatizo con ella, estas cosas afectan mucho a los autónomos, sobre todo del colectivo artístico: no todo es creatividad y disfrute de un mundo fantástico, hay momentos duros que se te hacen cuesta arriba: "A veces se te pasa por la cabeza no volver a embarcarte más en una exposición individual, con la gran inversión económica que te exige".

Está muy contenta con su grupo de arte, Trazo6, que está a punto de celebra los 10 años de andadura: "Empecé a animar a amigos artistas de Murcia, para poner en común nuestras inquietudes creativas para organizarnos como Asociación cultural sin ánimo de lucro, con fuertes intereses sociales, valorando la importancia de trabajar en ideas comunes desde la diversidad de planteamientos pero preocupados por la conciencia social". Trazo 6 está compuesto por artistas plásticos nacidos en los años 60 del siglo pasado: Santi García Cánovas, Manuel Vacas, Carlos Menéndez y la propia Caride. En estos años han organizado diversas exposiciones, tanto del grupo como seleccionando a artistas invitados, siempre en torno a temas de interés para la sociedad actual. Últimamente, por ejemplo, han realizado una exposición itinerante, en colaboración con la Delegación de Gobierno, contra la violencia de género, que se ha llevado por los centros penitenciarios, como siempre una exposición en la que es importante la concienciación. Trazo 6 también ha participado en Semanas Culturales y Ferias del Libro, con exposiciones como 98, en torno a la famosa generación de artistas y literatos españoles: "La verdad es que en estos diez años no hemos parado de parir proyectos y llevarlos por todas partes, prueba de ello es todo lo que aparece en la web de Trazo6. En los próximos meses vamos a hacer una colectiva para conmemorar esta trayectoria, con muchas de las propuestas que nos interesan".

Su casa está repleta de obras por todas las paredes. Me detengo ante una preciosa marina que no me parece uno de sus temas más icónicos: "Me gusta aprender, siempre, y esta obra la he pintado este verano en uno de los talleres de Cristóbal Pérez, un gran artista y encantador profesor, quería aprender sus técnicas al óleo para hacer esas espectaculares visiones del mar". También me sorprende otras de las series de Caride: "Son mis particulares Santos. Yo no soy muy religiosa, la verdad, pero tengo todas estas obras, sobre todo de diosas, a las que se les puede rezar o no. Reconozco que la espiritualidad sí me interesa, creo que hay una especie de energía que va más allá de nosotros, que nos supera, que siempre se transforma, que siempre perdura. El ser humano necesita creer que puede controlar los acontecimientos con sus dioses. Hay una especie de chantaje a los dioses, la necesidad de que te perdonen aunque tú vayas a tu rollo egoísta. Yo en eso no creo, aunque sí creo en el karma: algunas de las personas que me han hecho daño en mi vida luego han sufrido, de alguna u otra manera".

Veo en una mesa que está elaborando bocetos para unos decorados de un belén viviente en el Museo de la Huerta de Alcantarilla. Echa de menos mayor relación entre los artistas, en Murcia y sobre todo en Alcantarilla. Ella lo ha intentado y le deseo que no decaiga. Una artista muy maja, ciertamente.