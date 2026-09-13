El gallego Pedro Feijoo se alza con el premio de novela Cartagena Negra

El Premio de Novela Cartagena Negra celebró ayer 12 de septiembre su X edición. Para optar a este galardón, ofrecido por los Premios de la Cultura de Cartagena, tan solo hay que cumplir tres requisitos: ser de temática negra, estar escritas en castellano y editadas en España y haber sido publicadas en el año anterior.

Este año el ganador ha sido Pedro Feijoo (Vigo, 1975) con la novela Donde nacen las bestias. En ella, aúna la investigación policial con la revisión del caso del primer asesino en serie de nuestra historia, el Sacamantecas, y muestra con un ritmo febril de qué forma el pasado puede verse repetido en el presente criminal. “Ya estaba inmensamente feliz por haber sido finalista, ahora me han dejado sin palabras, pero con una sonrisa eterna en mi cara”, declaraba el autor tras conquistar el X Premio Cartagena Negra.

Licenciado en Filología gallega por la Universidad de Santiago de Compostela, Feijoo hizo su debut literario con Los hijos del mar, que fue un auténtico fenómeno en Galicia. Su segunda novela, Los hijos del fuego, supuso la consolidación del autor como uno de los más leídos de Galicia. Sus novelas más populares, Un fuego azul, Donde nacen las bestias y La buena muerte, forman un fascinante tríptico noir que entrelaza crímenes y leyendas en la Galicia más oscura.

Los otros dos finalistas, Alberto Puyana y Carlos Augusto Casas, quedaron a las puertas con sus novelas Matacrías y Amoniaco, respectivamente. Sin embargo, Casas ya consiguió el premio en 2024 con La ley del padre. Los tres finalistas participaron unas horas antes de la entrega del premio en una mesa redonda moderada por Antonio Parra Sanz, Coordinador Literario de Cartagena Negra.

El premio fue entregado por la Coordinadora General de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, María Comas, y en la sesión de clausura se entregaron también dos galardones más: Andrés Cortés Caballero recibió el III Premio Philip Marlowe por su novela La playa de cristal, un texto que se mueve entre los parámetros más clásicos del género, y Guillermo de Oliveira recogió el X Premio de Cortometrajes REPSOL-CTNEGRA por su trabajo Cara de cona, una cinta de comedia negra en la que el humor se alía con el crimen. El premio de cortos fue entregado por Luis Roque, Subdirector del Complejo Industrial de Repsol en Cartagena.

Días antes, Julián Ibáñez había recibido ya el III Premio de Honor, como reconocimiento a una de las carreras más longevas e influyentes del género negro, y Juan Antonio López recibió el VIII Premio Icue Negro por su novela Astrágalo. El viernes 11, en la ya tradicional sesión celebrada en Mister Witt Café, Javier Luque ganó el Concurso de Microrrelatos “Deje aquí su sombrero”, con el texto Vivir del cuento, o matar por él.