'Atávicas' o la forma de comprender que "eso es lo que tiene ser mujer"

Atávicas, la última producción de la Compañía Neira & Santamaría, representada en el Teatro Romea el pasado 10 de septiembre, inserta la narrativa de las mujeres que formaron parte del imaginario de Lorca; fuertes, marginadas, atrapadas en una sociedad machista, ocupándose de las labores, siendo sostén y a la misma vez dardo, sufridoras, hijas, madres, nietas, casadas, solteras, amantes, vivas, alegres y represaliadas, un compendio de etiquetas, sensaciones y acciones que construyen la identidad de las mujeres representadas a lo largo de los 70 minutos que dura la obra.

El vestuario es uno de los pilares que enhebra el espectáculo, no solo por el diseño tan acertado, sino por la utilización del color en el mismo. Dentro del espectro de la colorimetría del verde, verde pino, verde oliva, verde rama, verde esperanza, verde militar, verde miedo, verde oscuro casi negro, verde lima, conjugados con el rojo pasión, rojo sangre, negro muerte y blanco vida, Neira y Santamaría amplían a través del color lo que la danza revela removiendo el imaginario popular de forma magistral.

Siete escenas hilvanadas a través de la música creada por Alexander Espinoza, Vadim Yukhnevich, José Torres Vicente y José Luis Chicano abrazan el espacio sonoro convirtiéndolo en otro de los pilares de la obra junto al cante emocionante de Anamar de Quero, la percusión de Diego Pérez, y el zapateado y los palillos de las bailarinas. Este espacio sonoro dialoga con las coreografías de Neira y Santamaría y las creadas por las colaboradoras Mª Dolores Marín, Helena Martín y Lucía Álvarez ‘La Piñona’, provocando imágenes poderosas que remueven y encogen el alma en diferentes momentos de la obra, manteniendo la tensión y sorprendiendo al público.

El movimiento fluctúa entre el lenguaje de la estilización de la danza española, el folklore y la expresividad de la contemporaneidad con torsos redondos y utilización del suelo como una capa más, insertando el universo de Neira y Santamaría en una exploración innovadora donde se abren nuevos caminos hacia un lenguaje más personal con marca propia. Además de la expresividad, en ellas destaca la fuerza que consiguen en las escenas conjuntas, en donde las intérpretes Yuri Cantó, Lucía Cobo, Miriam Gallego, Claudia González, Triana Herrero, Paula Juárez, Lucía Marcos, Marta Moya, Lola Pascual, Teresa Sánchez, María Valverde y Rosmari Vidal bailan de forma coral sin tacha y con una fuerza monumental.

De los solos, hay que destacar el protagonizado por la artista invitada Lucía Álvarez ‘La Piñona’ en representación de Bernarda, que de forma hierática e impoluta transmite ese universo lorquiano en el que navega su personaje.

Atávicas es, en definitiva, una obra producida e interpretada con talento murciano y alicantino, que posee verdad y belleza, con un corte bien hecho, donde el desgarro de ser mujer queda patente y arrolla a quien lo ve. Poder disfrutar de esta compañía ya debería de ser un clásico en los teatros de la Región, y esperemos que tengan una larga trayectoria para así poder seguir disfrutando las nuevas propuestas.