Las productoras de series y películas de la Región de Murcia tienen hasta el 30 de octubre para solicitar una ayuda de hasta 350.000 euros

Los productores de la Región de Murcia tienen de plazo hasta el 30 de octubre para solicitar unas ayudas que ofrece la Consejería de Cultura para desarrollar la producción artística audiovisual del territorio regional.

En una nota de prensa, el Gobierno regional indicó que el dinero irá para la realización de series, largometrajes de ficción y animación. Asimismo, especificaron que habrá dos montantes principales.

El primero podrá alcanzar, como máximo, los 350.000 euros y es accesible para aquellas productoras que hayan realizado previamente un mínimo de dos cortometrajes o un largometraje y estén llevando a cabo desarrollos que necesiten más de 600.000 euros de presupuesto. A este grupo se le dotará de un total de 500.000 euros -entre todas las solicitudes aceptadas-.

Los que forman parte del segundo grupo podrán recibir hasta 75.000 euros de forma individual. Los requisitos establecidos en este caso son haber realizado previamente un mínimo de dos cortometrajes y estar llevando a cabo un desarrollo con un presupuesto global de producción superior a los 300.000 euros. El dinero dotado para todas las solicitudes aceptadas será de 200.000 euros.

Asimismo, existe otra característica que deben cumplir todos los estudios para recibir las ayudas. El periodo de desarrollo debe tener lugar entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2028. Además, si la obra está siendo creada por directoras, productoras o guionistas mujeres, se destinará un mínimo del 30 por ciento de las subvenciones.

El Ejecutivo regional indicó en su comunicado que todos los detalles pueden ser consultados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) -el documento se publicó el pasado viernes 11 de septiembre- y en el apartado de 'Convocatorias' de la página web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA).

El actor Norman Reedus en una imagen de la serie 'The Walking Dead. Daryl Nixon', dodada en Cartagena / Amazon Primer

"Queremos hacer crecer el sector audiovisual en la Región de Murcia"

Carmen Conesa, consejera de Turismo, Cultura y Deportes, indicó que desde el Gobierno autonómico "trabajamos de forma coordinada con los profesionales". Asimismo, destacó que "les prestamos un apoyo continuado en el tiempo con el objetivo de que cada vez puedan afrontar proyectos más ambiciosos".

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"Queremos que sigan haciendo crecer el sector audiovisual de la Región de Murcia", concluyó. Toda esta inversión se enmarca dentro del plan Conexión Internacional ICA para realizar documentales, películas y series para su estreno en cine, televisión y plataformas digitales.