Pedro Serna expone en el Paraninfo de la UMU las cuatro estaciones pintadas a la intemperie

Pintar fuera de un estudio implica aceptar que el paisaje nunca va a permanecer exactamente igual. Cambia la luz, cambia el tiempo, cambia el color de un árbol y, a veces, hasta la lluvia acaba formando parte de la propia obra. Esa relación directa con la naturaleza vertebra Cuatro estaciones. Pedro Serna, la exposición que reúne 23 acuarelas del artista en el Paraninfo de la Universidad de Murcia.

El Museo Ramón Gaya y la Universidad de Murcia presentan una selección de trabajos realizados por Serna a lo largo de varias décadas y en distintos lugares, con una especial presencia de paisajes de la Región de Murcia, sus ríos y el Mar Menor. Obras en las que las variaciones de la luz y de las estaciones forman parte tanto del motivo, como del propio proceso de la pintura de Serna.

El título de la muestra remite precisamente a una de las constantes de la trayectoria de Serna, y no es otra que su relación con la pintura al aire libre. El artista ha pasado más de la mitad de su vida trabajando a la intemperie, frente al paisaje y directamente ante aquello que quiere pintar, en lugar de reconstruirlo posteriormente en el estudio.

Una de las obras expuestas de Pedro Serna. / L. O.

Esa elección implica también asumir los cambios que se producen mientras trabaja. Serna ha regresado en diferentes épocas del año a lugares conocidos para observar cómo se transforman. Un mismo árbol puede aparecer con frutos, en flor o desnudo después de perder las hojas; un paisaje puede adquirir otra tonalidad según la estación o la hora; y hasta una lluvia inesperada puede terminar dejando sus huellas sobre el papel.

Pintar antes de que cambie la luz

La acuarela ocupa un lugar especialmente adecuado dentro de esta forma de trabajar por su rapidez y capacidad para registrar esas modificaciones, pues como dice el propio artista, "para pintar deprisa, mejor la acuarela".

La frase del artista torreño resume una de las claves de estas obras, la de la necesidad de trabajar con rapidez ante un escenario que está cambiando continuamente. La pintura por consiguiente, no se plantea como una reproducción detenida del paisaje, sino como una respuesta a lo que sucede delante del artista en un momento concreto.

La acuarela se convierte en la herramienta, por los cambios fugaces en el paisaje

Cuatro estaciones permite a quien observa sus piezas recorrer esa relación con la naturaleza a través de 23 trabajos realizados en distintos momentos y lugares. La exposición muestra, de este modo, una pintura atenta a las transformaciones del paisaje y también a las condiciones en las que fue creada: la luz, el clima, el paso de las estaciones y los accidentes propios de pintar a la intemperie.

La muestra tiene además su origen en la donación de dos obras de Pedro Serna e Isabel Barquero a la Universidad de Murcia, dentro de la colaboración establecida entre la institución universitaria y el Museo Ramón Gaya para organizar la exposición. A estas piezas se suman otras vinculadas al museo, entre ellas obras donadas también por Serna y Barquero y otras que formaron parte durante años de las colecciones personales de Ramón Gaya e Isabel Verdejo y que estuvieron en las paredes de su casa antes de pasar al museo.

La iniciativa permitirá asimismo incorporar nuevas obras de Pedro Serna al patrimonio artístico de la Universidad de Murcia y estrecha la colaboración entre esta institución y el Museo Ramón Gaya.

La exposición está comisariada por Rafael Fuster, director del Museo Ramón Gaya, y Marta Miranda, y podrá visitarse en el Paraninfo de la Universidad de Murcia hasta el 23 de octubre.