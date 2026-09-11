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UMUrgentes encara la recta final de su segunda edición

Mare Carrier, Regular Crowd, Gallopedro y Fac y Jara actuarán este viernes en la Plaza Cruz Roja por un premio de 1.200 euros y un accésit de 8oo

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Ángel H. Sopena

Los Premios UMUrgentes llegan a la recta final de su segunda edición con una última jornada de actuaciones este viernes 11 de septiembre en la Plaza Cruz Roja, dentro de la programación de la Feria de Murcia. La cita reunirá sobre el escenario a Mare Carrier, Regular Crowd, Gallopedro y Fac y Jara.

La Universidad de Murcia impulsa estos premios, organizados a través del Aula de Música del Servicio de Cultura, el Centro Social Universitario, Bellasound y la Junta Municipal del Distrito Centro Este del Ayuntamiento, con el objetivo de descubrir, apoyar y dar visibilidad al talento musical emergente vinculado a la comunidad universitaria y a la escena musical de la Región. El proyecto permite a los participantes actuar en espacios y acontecimientos de interés de la ciudad, acercando sus propuestas a nuevos públicos y ofreciendo oportunidades de directo más allá del propio certamen.

En esta segunda edición han sido seleccionados quince grupos y solistas: Álamo 51, Arroye, Aurora Plazza, Bocatrapo, Caticardi, Gallopedro, J Days, Javi Zapata, Javier Manzanares, Laura Uve, Maita, Mare Carrier, Mario Esparza, Regular Crowd y Reload. El jurado estableció además una lista de reserva con Fac y Jara, Well!, Esnupi, Cletus y Anastasia General.

Los Premios UMUrgentes tienen una dotación de 1.200 euros para el primer premio y 800 para el accésit. El proyecto ganador participará además en el concierto de la Bienvenida Universitaria.

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La última jornada de los premios será el viernes 11 de septiembre, a las 20.00 horas, en la Plaza Cruz Roja, dentro de la Feria de Murcia.

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