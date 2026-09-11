Triunfo a lo grande de Antonio Puerta y Victorino en Cehegín

Cehegín conmemoró el 125 aniversario del coso ‘Alcalde Pepe Navarro’ con una tarde histórica de las que crean afición y quieres vivir y revivir. Triunfo del ceheginero Antonio Puerta, que consiguió tres trofeos. Excelente actuación de El Cid y Escribano, que firmaron dos orejas cada uno. Ante un encierro excepcional de Victorino Martín.

Manuel Jesús 'El Cid', en un cambio de manos / Enrique Soler

El primero de la tarde tuvo un comportamiento propio, buscando las zapatillas de El Cid. En varas, metió bien los riñones. Muletazos limpios para abrir la faena rematada cada tanda con pases de pecho superiores. Muy bien al natural, ante un toro de juego excelente. Pinchazo y estocada trasera y ladeada. Oreja a un toro de vuelta al ruedo.

Siguió con ahínco el capote del torero de Salteras, el segundo de su lote, con peor estampa que sus hermanos, y que cabeceó mucho en varas. A base de valor, y mucho que tragar, intentó el sevillano tapar los defectos del toro, que se quedaba corto y con la cara por las nubes, en un derroche de ganas, honradez y entrega. Pinchazo y media estocada. Oreja.

Fiestas de Cehegín/Corrida de toros_164 / Enrique Soler

Con una media al hilo de las tablas saludó Escribano a su primero, que fue aplaudido de salida por su trapío. En varas, buen comportamiento. Fue muy aplaudido en banderillas. El toro después decidió ir a su aire imposibilitando lucimiento alguno. Pinchazo hondo que hizo efecto. Aplausos.

Manuel Escribano colocando un excelente par de banderillas a su primero. | ENRIQUE SOLER

Codicioso el segundo de Escribano, al que acorraló en tablas, tras saludarlo con una larga, con puyazo posterior, protestado por trasero. En banderillas de nuevo clavó con alegría. De manera muy torera arrancó con la franela sin cruzar las rayas, doblándose por ambos pitones. Faena marcada por excelsos naturales, ante otro toro de excelente condición, a pesar de que le costaba algo arrancarse. Estocada trasera y desprendida tras pinchazo. Dos orejas, con aplausos al toro.

Tres trofeos para Antonio Puerta

Mucho le apretó el primero de su lote a Antonio Puerta, que no se descompuso en el saludo capotero. Gran par de banderillas de Carlos Pacheco que se desmonteró. Arranque de faena en redondo torerísimo para continuar con naturales de esos que ponen los pelos de punta, y la cosa no paró ahí, en redondo muletazos tan largos, templados y profundos, ante un toro de los que hacen una ganadería. La estocada, algo caída. Dos orejas, faltando de nuevo el pañuelo azul. Aplausos al toro.

Cayó el mejor toreo de capa en el que cerró plaza, al que Puerta le endosó cuatro verónicas de fragancia, arreándole de lo lindo en varas. Muy firme Puerta ante un toro bueno, pero con menos transmisión y al que no le dudó, arrancándole naturales a base de poder y oficio. Pinchazo y media en la suerte contraria. Oreja.