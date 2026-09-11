Toros
Triunfo a lo grande de Antonio Puerta y Victorino en Cehegín
Rozando los tres cuartos en una tarde para la historia
Gil López
Cehegín conmemoró el 125 aniversario del coso ‘Alcalde Pepe Navarro’ con una tarde histórica de las que crean afición y quieres vivir y revivir. Triunfo del ceheginero Antonio Puerta, que consiguió tres trofeos. Excelente actuación de El Cid y Escribano, que firmaron dos orejas cada uno. Ante un encierro excepcional de Victorino Martín.
El primero de la tarde tuvo un comportamiento propio, buscando las zapatillas de El Cid. En varas, metió bien los riñones. Muletazos limpios para abrir la faena rematada cada tanda con pases de pecho superiores. Muy bien al natural, ante un toro de juego excelente. Pinchazo y estocada trasera y ladeada. Oreja a un toro de vuelta al ruedo.
Siguió con ahínco el capote del torero de Salteras, el segundo de su lote, con peor estampa que sus hermanos, y que cabeceó mucho en varas. A base de valor, y mucho que tragar, intentó el sevillano tapar los defectos del toro, que se quedaba corto y con la cara por las nubes, en un derroche de ganas, honradez y entrega. Pinchazo y media estocada. Oreja.
Con una media al hilo de las tablas saludó Escribano a su primero, que fue aplaudido de salida por su trapío. En varas, buen comportamiento. Fue muy aplaudido en banderillas. El toro después decidió ir a su aire imposibilitando lucimiento alguno. Pinchazo hondo que hizo efecto. Aplausos.
Codicioso el segundo de Escribano, al que acorraló en tablas, tras saludarlo con una larga, con puyazo posterior, protestado por trasero. En banderillas de nuevo clavó con alegría. De manera muy torera arrancó con la franela sin cruzar las rayas, doblándose por ambos pitones. Faena marcada por excelsos naturales, ante otro toro de excelente condición, a pesar de que le costaba algo arrancarse. Estocada trasera y desprendida tras pinchazo. Dos orejas, con aplausos al toro.
Tres trofeos para Antonio Puerta
Mucho le apretó el primero de su lote a Antonio Puerta, que no se descompuso en el saludo capotero. Gran par de banderillas de Carlos Pacheco que se desmonteró. Arranque de faena en redondo torerísimo para continuar con naturales de esos que ponen los pelos de punta, y la cosa no paró ahí, en redondo muletazos tan largos, templados y profundos, ante un toro de los que hacen una ganadería. La estocada, algo caída. Dos orejas, faltando de nuevo el pañuelo azul. Aplausos al toro.
Cayó el mejor toreo de capa en el que cerró plaza, al que Puerta le endosó cuatro verónicas de fragancia, arreándole de lo lindo en varas. Muy firme Puerta ante un toro bueno, pero con menos transmisión y al que no le dudó, arrancándole naturales a base de poder y oficio. Pinchazo y media en la suerte contraria. Oreja.
- El cabañuelo de Mula' pone fecha a las próximas tormentas en la Región tras acertar las lluvias de este miércoles
- El nuevo centro de Quantix en Murcia podría estar en funcionamiento a finales de 2027
- La tromba de agua sacude Murcia, inunda calles y deja destrozos en plena Feria
- Así te afecta la huelga de autobuses en la Región de Murcia desde este jueves: horarios, servicios mínimos y días de paro
- Balones fuera en el caso por la muerte de una niña de dos años en las fiestas populares de Alquerías
- Una piel metálica inspirada en las hojas de Alfonso X: así será la sorprendente sede de los ingenieros industriales en pleno corazón de Murcia
- Pan recién hecho, horno de piedra y masas que fermentan durante horas: la nueva panadería que acaba de abrir en plena Gran Vía de Murcia
- El matemático murciano Luis Martínez Zoroa, clave en el avance de OpenAI sobre un Problema del Milenio dotado con un millón de dólares