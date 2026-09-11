The Boo Radleys: "No sé qué significa britpop; es algo que se inventaron los periodistas para vender revistas"

The Boo Radleys son una de esas bandas imprescindibles para entender la explosión del fenómeno del Britpop en los años 90. Pertenecen a esa generación exquisita de bandas que surgió para dar forma a una segunda edad de oro del Britpop. Su mítico álbum Wake Up! (1995) fue número 1 en el Reino Unido y top 5 en la mayoría de listas europeas; un éxito que cobra mayor relevancia al irrumpir en aquel 1995 tan prolífico y musicalmente deslumbrante.

Formados en Wallasey en 1988 y bautizados en honor al incomprendido ‘hombre del saco’ de Matar a un ruiseñor, la novela de Harper Lee, The Boo Radleys cabalgaron a lomos del shoegaze y del Britpop, sin llegar a sentirse del todo cómodos en ninguno de los dos estilos. Una revista musical llegó a afirmar que "durante 64 minutos, The Boo Radleys fueron la mejor banda del planeta", pero su carrera se paralizó en 1998, tras la salida de Martin Carr. La banda ahora funciona como un trío, con los miembros originales Simon ‘Sice’ Rowbottom (voz, guitarra, teclados), Tim Brown (bajo, guitarra, teclados, voz) y Rob Cieka (batería, voz).

Más de tres décadas después de encabezar la revolución del shoegaze y conquistar el número uno de las listas británicas en pleno apogeo del Britpop, The Boo Radleys viven una segunda juventud tan imprevista como inspirada. Lejos de acomodarse en la nostalgia, In Spite of Everything es su noveno álbum de estudio, tercero desde su reunión. Con un sonido que recupera el espíritu libre, audaz y caleidoscópico de obras maestras como Giant Steps (1993) o C’mon Kids (1996), los de Wirral continúan demostrando que su capacidad para cruzar el shoegaze, la psicodelia, el synth-pop y las melodías de corte beatleiano sigue intacta. Acompasando este dulce momento creativo con la celebración del 30º aniversario de su emblemático Wake Up!, The Boo Radleys hablan del duelo transformado en arte, la libertad de componer sin ataduras discográficas y su inminente paso por el Lemon Pop.

En 2025 celebrasteis el 30.º aniversario de Wake Up! (1995), el álbum que os llevó al número 1 y al fenómeno masivo. Mirando atrás, ¿cómo recuerdas esa época en que la canción titular sonaba en todas partes, sabiendo que vuestra propuesta musical siempre fue mucho más compleja e inclasificable que la etiqueta Britpop?

Tim: No sabíamos que estábamos haciendo britpop en ese momento; no hubo ningún intento consciente de seguir ninguna moda. Intentábamos hacer un disco de pop. ¡No lo conseguimos! Estoy seguro de que Creation hizo todo lo que pudo para sacar tajada del Britpop en lo que a nosotros respecta. Y les funcionó, porque tuvimos un éxito.

Sice: Creo que solo estábamos disfrutando y no pensábamos demasiado en cómo se iba a entender nuestra música. Simplemente hicimos una gran canción de pop, y nos encanta el pop, igual que los demás tipos de música. Así que disfrutamos aquel momento en que la gente escuchaba una canción nuestra.

Siempre he considerado que vuestro verdadero debut con Creation, Giant Steps, de 1993, fue vuestra obra maestra. Entonces no habían llegado las drogas.

Tim: Giant Steps fue realmente nuestro debut en Creation. Tuvieron el detalle de publicar Everything’s Alright Forever, que supuestamente iba a sacar Rough Trade. Trabajamos muy duro en el disco, y mereció la pena, ya que la crítica lo recibió muy bien.

Sice: Es bonito que lo consideres nuestra obra maestra, pero cada uno tiene una idea distinta de cuál es nuestro disco favorito. Por mi parte, yo le tengo mucho cariño a C’mon Kids. Giant Steps es un buen disco, pero todos tienen su valor.

Nos encasillaron en un montón de movimientos de Liverpool, shoegaze, grunge...

Estábais muy influidos por el shoegaze de My Bloody Valentine y Dinosaur Jr. ¿Lo del britpop fue simplemente cuestión del momento, aunque le sacarais mucho beneficio?

Sice: En realidad, no sé qué significa britpop. Es algo que se les ocurrió a un puñado de periodistas para vender sus revistas más fácilmente. Si tenías un grupo en ese momento, te llamaban britpop, lo cual me parece muy raro. Nosotros llevábamos desde 1989 haciendo discos, y de repente, 5 años después, formábamos parte de un movimiento. Nos encasillaron en un montón de movimientos. Fuimos parte del movimiento de Liverpool, fuimos shoegaze, grunge... De todo. Por eso lo del britpop nunca tuvo ningún sentido para mí.

Os pude ver en Reading pletóricos, y también en La Riviera (Madrid), con Suede. ¿La separación fue un alivio?

Tim: Para mí no. Yo estaba contento con seguir y simplemente hacer las cosas de otra manera. No supe ver que ya estaba todo escrito. En retrospectiva, si no hubiese ocurrido ese año, habría pasado muy poco después, pero podríamos habernos tomado simplemente un descanso y quizá habríamos vuelto, o no.

Sice: Para mí la separación sí fue un alivio, porque en ese momento estaba muy descontento con la situación en la que me encontraba. Sentía que no tenía nada que decir dentro del grupo. No había hueco para mí. No podía aportar canciones. Estaba realmente deprimido. No sentía que estuviera aportando nada, y todo me parecía inútil. Así que en ese momento lo único que quería era salir de ahí. Fue un alivio enorme para mí.

Para algunos seguidores de los Radleys, el regreso de la banda tuvo un sabor agridulce, ya que el grupo se reunió sin su compositor principal, Martin Carr. ¿Cómo habéis vivido la respuesta a vuestro regreso?

Tim: Ha sido muy bonito reencontrar a nuestros fans después de tantos años. Sus historias sobre lo que les encantaba la banda y lo que significó para ellos fueron una de las razones por las que hemos seguido haciendo música nueva. Cada fan parece tener devoción por un disco concreto, una época concreta, una canción. ¡Todos con gustos diferentes! Y, por supuesto, hay algunos acérrimos de Martin a quienes no les interesa lo que estamos haciendo. Cada uno es libre de pensar lo que quiera.

Sice: El regreso ha sido increíble, absolutamente maravilloso, porque la música es la música, sin importar quién está, y los fans simplemente disfrutan de que toquemos la música que todos habíamos creado. Inicialmente les sorprendía un poco que no estuviera Martin, pero lo acaban superando. No se agarran tanto como piensa la gente a ciertas cosas.

Hacer tu propia música es la pura felicidad, y te da una energía ilimitada

¿Qué les diríais a aquellos escépticos que aún se preguntan cómo pueden funcionar The Boo Radleys sin Martin Carr?

Tim: Ha sido genial volver para trabajar después de tantos años con mis compañeros de banda. Ahora trabajamos de forma distinta. Componemos por separado y lo ponemos en común en el estudio, y a ninguno nos importa quién escribió qué. Es The Boo Radleys después de todo.

Sice: Realmente no tengo nada que decirles a los escépticos. Solo creo que necesitan escuchar la música que hemos estado haciendo y ver si les gusta o no.

El nuevo disco, In Spite of Everything, nace de un momento de duelo profundo tras la pérdida del hijo de Tim, Niall. ¿Cómo transformó la banda esa tragedia en una fuente de consuelo tan melódica y vitalista? ¿Fue la música el único refugio posible para sobrellevar la pérdida?

Tim: Escuchar música que te encanta es transformador. Hacer tu propia música es pura felicidad, y te da energía ilimitada. La música siempre me ha ayudado en los momentos malos; por eso quería seguir trabajando, me mantenía cuerdo, y también supuso el apoyo de mis compañeros del grupo, que me ayudaron a superar esos momentos, los más difíciles de mi vida. Dedicamos el álbum a Niall, lo cual fue un detalle bonito; le habría hecho muchísima ilusión, le encantaba la música. Era su vida.

En el álbum contrasta lo sombrío del duelo y la pérdida con la exuberancia y luminosidad en King Budgie o Living Is Easy. Siempre habéis tenido esa dicotomía de envolver letras oscuras en melodías celestiales. ¿Sigue siendo un acto reflejo al componer o una decisión consciente?

Tim: No es consciente, solo natural.

Sice: Como Tim dice, no creo que sea consciente. Creo que muy raras veces vamos con algo conscientemente, sino con lo que nos sale natural.

Hacemos música y tocamos en directo porque nos lo pasamos bien, por ninguna otra razón

Desde el retorno, habéis publicado tres discos (Keep On With Falling, Eight y el nuevo, In Spite of Everything). La crítica destaca que habéis recuperado la libertad y el espíritu caleidoscópico de Giant Steps y C’mon Kids. ¿Habéis sentido la necesidad extra de demostrar que el grupo tiene músculo compositivo propio más allá del legado de Martin Carr?

Tim: Simplemente intentamos hacer la mejor música que podemos, sin la presión del pasado, pero nos esforzamos por mejorar con cada disco a medida que nos vamos afianzando como trío.

Sice: Estoy de acuerdo con Tim, no hay nada que demostrar, no lo hacemos para demostrar nada. Ahora hacemos música y tocamos en directo porque nos lo pasamos bien, por ninguna otra razón. Tocar con tus amigos es uno de los grandes placeres de la vida, y es maravilloso poder hacerlo.

En los 90 grababais en estudios de lujo bajo la presión de las discográficas. Hoy trabajáis a distancia entre Oxford e Irlanda del Norte. ¿Cómo han moldeado el sonido de In spite of Everything la independencia y la falta de ataduras respecto a la industria?

Tim: ¡Echo de menos el lujo! Estaría bien tener a alguien que te lo hiciera todo, como antes, pero no puedo negar que trabajar de forma totalmente independiente nos ha traído libertad. Trabajar sin presupuesto es estimulante.

Sice: Realmente no sé cómo moldeó las cosas en cuanto a trabajar de forma independiente, pero trabajar a distancia es lo que ha hecho posible este disco. No habríamos podido hacer esto si nos hubiéramos tenido que juntar todos en el mismo sitio en un gran estudio.

Trabajar de forma independiente nos ha traído libertad, no tener presupuesto es estimulante

¿Hay bandas jóvenes a las que creéis que hay que seguir la pista?

Sice: Me gusta un guitarrista y cantante llamado Muireann Bradley.

En vuestras presentaciones en directo continuáis dedicando palabras de reconocimiento a la etapa de Martin Carr mientras defendéis con garra los temas nuevos. ¿Qué habéis preparado para el público español en el Lemon Pop Festival?

Sice: Hemos preparado un set que es una mezcla de viejo y nuevo. Intentamos ofrecer canciones que la gente va a disfrutar. Tocaremos muchos de nuestros viejos éxitos, muchos de nuestros temas favoritos más cañeros y algunas canciones nuevas realmente divertidas.