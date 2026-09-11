De los ochenta al heavy este fin de semana en Molina de Segura

Molina de Segura se llena de música este fin de semana con dos citas que recorren distintas épocas y estilos del pop y el rock. Una de ellas es Molina Ochentera que reunirá a nombres vinculados a la música española de los 80 y 90, mientras que Molina Rock City apostará por el hard rock y el heavy metal con artistas nacionales e internacionales y una destacada presencia de bandas murcianas.

Pop y el rock de varias generaciones

Las grandes canciones no tienen fecha de caducidad . La 2ª edición de Molina Ochentera reune a algunos de los nombres más reconocibles del pop y el rock español de las últimas décadas: Alejo Stivel, OBK, Tam Tam Go, Javier Ojeda y Coti, además de El Pulpo, que ejercerá como maestro de ceremonias.

Alejo Stivel fue el cantante de Tequila, y es parte de la historia del rock en español. Además de su trayectoria sobre los escenarios, ha desarrollado una amplia carrera como productor, trabajando con artistas y grupos como Joaquín Sabina, El Canto del Loco. MClan o La Oreja de Van Gogh.

OBK, en plena celebración de su 35º aniversario, aportarán el sonido electrónico y bailable de una de las formaciones clave del pop español de los años 90. Liderado por Jordi Sánchez, el proyecto alcanzó una enorme popularidad con temas como Historias de amor y ha mantenido una identidad muy reconocible dentro del electropop nacional.

Tam Tam Go, la banda de los hermanos Campillo, se dieron a conocer masivamente con el álbum Espaldas mojadas, publicado en 1990, y volvieron a situarse en primera línea a finales de los 90 con canciones como Atrapados en la red.

El público también podrá disfrutar de Javier Ojeda, cantante de Danza Invsible, una de las voces más reconocidas del pop español. Siempre dinámico y sin parar de bailar en el escenario, emprende ahora su trayectoria en solitario.

El cartel se completa con Coti, uno de los mejores ejemplos de la canción de autor argentina, rica en melodías y muy pegadiza. Las colaboraciones de Paulina Rubio y Julieta Venegas en su disco en directo multiplicó su alcance haciendo que otras canciones como Antes que ver el sol, 50 horas o Bailemos sean conocidas por un público que le adora.

El Pulpo, DJ, animador y locutor de radio, famoso por sus vibrantes sesiones en directo -especialmente en fiestas de los años 80, 90 y eventos masivos- conducirá el festival. El encuentro musical se celebra el sábado 12 de septiembre en el Recinto Remo de Molina de Segura, a partir de las 19.30 horas, con entradas a 15 euros.

Ronnie Romero / L. O.

Rockeando sin fin

La Asociación de Amigos del Rock Thader vuelve con la sexta edición del Molina Rock City apostando por el rock y el metal y el apoyo a las bandas murcianas.

El viernes 11 actúa como cabeza de cartel Ronnie Romero, una de las grandes voces del hard rock y el heavy metal contemporáneo. El vocalista chileno alcanzó proyección mundial junto a Ritchie Blackmore en Rainbow, y ha pasado por numerosos proyectos internacionales. Le acompañarán los murcianos Doble Esfera (hard rock, heavy metal y sonidos contemporáneos), que este 2026 han estrenado el nuevo single Doble Esfera, continuación de la etapa abierta con La Nueva Era del Rock, y Sheken, banda murciana de hard rock con la poderosa voz de Rox Robles y las guitarras de Johnny Lorca, que presenta disco nuevo: La Sociedad del Espectáculo. Desde Cartagena llegan Vatican Spectrum ofreciendo su descarga de thrash/death metal y presentando su segundo trabajo, Satanic Mantra.

La jornada del sábado 12 la encabezan los gaditanos Saurom, una institución del rock-folk nacional: heavy metal, música celta, instrumentos tradicionales, literatura y espíritu juglaresco se dan la mano en una de las bandas más personales de nuestra escena. Abrirán para ellos Hard Love, banda de hard rock y AOR que continúa defendiendo su segundo álbum, Ilusión, tras celebrar una década de trayectoria. Los molinenses Hyden, hardrockeros con aroma clásico, energía y una filosofía que mira a las raíces del género sin renunciar al presente, estrenarán su debut, Prelude. Y los jovencísimos Suburb Boyz demuestran que la nueva generación también reclama su sitio: tras publicar en enero su primer EP, Let It Burn, le ha seguido este verano el single Bajo Presión.

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Molina Rock City se celebra el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre en el Auditorio Municipal Tomás Fernández Gil de Molina de Segura, desde las 19 horas. Las entradas cuestan 7 euros por día en anticipada y 10 euros en taquilla.