Murcia rinde homenaje a los 12 toros indultados en su plaza

La empresa Toros Sureste ha querido recuperar la memoria de todos los toros que han sido indultados en la plaza de Murcia y para ello ha descubierto esta mañana, justo después de la tradicional misa que se celebra cada inicio de temporada, 12 azulejos en el patio de caballos, uno por cada toro al que se le perdonó la vida en el coso de La Condomina.

Se trata de una bonita forma de rendir homenaje a todos estos animales que se ganaron la vida por su bravo comportamiento en el ruedo. En el acto participaron el empresario Ángel Bernal, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, y el presidente del Real Club Taurino de Murcia, Alfonso Avilés.

Homenaje situado en el patio de cuadrillas / La Opinión

Los toros indultados en La Condomina y, por tanto, motivo de este homenaje son los siguientes:

1º “BIENVENIDO”, negro zaíno de capa, marcado con el número 79 y 515 Kg. Ganadería de Jandilla, lidiado por Enrique Ponce el 14 de septiembre de 1992. Primer toro indultado con la nueva ley taurina de 1991.

2º “GANADOR”, castaño, marcado con el número 59 y de 463 Kg de peso. Ganadería de Juan Pedro Domecq, lidiado por José María Manzanares el 10 de septiembre de 1994.

3º “HALCÓN”, negro, número 26, de 580 Kg. de peso. Ganadería de Juan Pedro Domecq, lidiado por Enrique Ponce el 13 de septiembre de 1997.

4º “SEVILLANO”, negro bragado, número 88, de 562 Kg. Ganadería de Torrestrella, lidiado por Pepín Liria en quinto lugar la tarde del 17 de septiembre de 2003.

5º “HECHIZO”, negro listón, número 71, de 515 Kg. Ganadería de Fuente Ymbro, lidiado en cuarto lugar por Pepín Liria la tarde del 16 de septiembre de 2004.

6º “ESPLÉNDIDO”, negro de capa, herrado con el número 24, de 521 kg de peso. Ganadería de Fuente Ymbro, lidiado en sexto lugar por Miguel Ángel Perera la tarde del 15 de septiembre de 2005.

7º “DESORDENADO”, número 116, 542 Kg. de peso y de pelo negro. Ganadería de Zalduendo, lidiado en cuarto lugar por Enrique Ponce el 11 de septiembre de 2006.

8º “INSÍPIDO”, número 19 y 531 Kg. Negro. Ganadería de Zalduendo, lidiado en quinto lugar por Pepín Liria el 11 de septiembre de 2006. (Se produjo el hito histórico de dos indultos en una misma corrida)

9º “ZOLETILLO”, Toro de la ganadería de Espartaco, marcado con el número 17 lidiado en último lugar, como regalo, la tarde del 3 de julio de 2011 como colofón del festival a beneficio de la Mesa Solidaria constituida tras el terremoto que asoló Lorca el 11 de mayo. Fue lidiado conjuntamente por Enrique Ponce, Pepín Liria, Morante de la Puebla, El Juli, José María Manzanares, El Fandi, Talavante y el novillero Miguel Ángel Moreno, con la intervención también, vestido de paisano, de Juan Antonio Ruiz 'Espartaco”'

10º "OPERARIO”, salinero de capa, número 157, con 507 kilos de peso. Ganadería de Fuente Ymbro, lidiado por Rafaelillo la tarde del 15 de septiembre de 2013.

11º “FILÓSOFO”, número 32, 530 Kg, colorado ojo de perdiz. Ganadería de Olga Jiménez, lidiado en cuarto lugar la tarde del 14 de septiembre de 2014 por Enrique Ponce.

12º “PERDIDO”, toro de rejones de la ganadería de Los Espartales , nº 22, de 535 Kg, negro. Lidiado en sexto lugar la tarde del domingo 17 de septiembre de 2017 por Diego Ventura. Por primera vez en una corrida de rejones un toro recibió el premio del perdón de su vida en España.

Encierro infantil con toros hinchables, la original iniciativa de Toros Sureste para Murcia

Cartel / La Opinión

La empresa Toros Sureste, dirigida por Ángel Bernal, ha puesto en marcha en los últimos años una actividad orientada a los más pequeños que ha ido creciendo en participación e impacto en la ciudad de Murcia en las tres ediciones celebradas hasta ahora.

Se celebrará este sábado, 12 de septiembre, por cuarta vez en el Paseo Alfonso X El Sabio a las 12.00 h.

Con el objetivo de sembrar la afición entre los niños, este sábado, 12 de septiembre, se volverá a celebrar el Encierro Infantil en el Paseo Alfonso X El Sabio, una actividad a la que acuden familias completas con sus hijos para disfrutar con los toros hinchables que recorren este importante paseo situado en pleno corazón de la ciudad.

La hora de comienzo de esta cuarta edición será las 12.00 del mediodía y se espera la participación un buen número de niños, ya que esta actividad ha ido a más en los tres años que se ha celebrado, demostrando el interés y la afición que existe en la capital murciana por la Fiesta de los toros. Se trata de una jornada de ilusión y emociones para los más pequeños y una buena forma de tener un primer contacto con la Tauromaquia.