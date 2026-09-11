‘Dulcinea’ y ‘La Celestina’ visitan los teatros de la Región

El Teatro Romea de Murcia recibe este viernes La Celestina: Hilando fino, una adaptación de uno de los grandes clásicos de la literatura española que apuesta por el humor y la interpretación de tres actores para acercar la obra de Fernando de Rojas a nuevos públicos. La propuesta, de la compañía Arena Teatro, podrá verse este viernes a las 21 horas, con Javi Soto, Raquel Catasús y Joselu Cremades en el reparto.

Uno de los principales rasgos de esta versión es que dos actores y una actriz interpretan a todos los personajes de la obra. El cambio de roles y el juego escénico sirven para construir una propuesta de ritmo ágil que mantiene la trama original y la lleva hacia el terreno de la comedia.

La dirección de escena corre a cargo de Apócope Teatro, mientras que el asesoramiento artístico corresponde a Natalia Martínez. Las entradas están a la venta desde los 12 euros.

Vuelve Paloma San Basilio

Y hasta Alcantarilla viaja este viernes Paloma San Basilio para protagonizar en el Centro Cultural Infanta Elena (21 horas, 12 euros) Dulcinea, una propuesta teatral que pone el foco en uno de los personajes femeninos más conocidos de la literatura española para darle una nueva voz.

La obra presenta a una Dulcinea cansada de cargar con la imagen de la mujer perfecta y de ocupar el lugar de dama idealizada que le ha reservado el imaginario de Don Quijote. Desde esa premisa, el personaje se rebela contra el papel que le ha tocado representar y comienza a preguntarse qué queda de aquellos ideales cuando se trasladan al mundo actual.

Paloma San Basilio en 'Dulcinea'. / L. O.

El montaje combina humor, dolor e ironía para construir el monólogo de una mujer que cuestiona las expectativas que otros han proyectado sobre ella. La sinceridad del personaje sirve para revisar conceptos como el amor ideal, los sueños imposibles o la necesidad de responder a una imagen de perfección que ya no encaja con la realidad.

La propuesta plantea así un acercamiento diferente a la figura de Dulcinea, tradicionalmente conocida por ser el objeto de amor de Don Quijote pese a que su presencia en la novela de Cervantes está construida, en buena medida, a través de la mirada y la imaginación del caballero. En esta versión, es ella quien toma la palabra para contar su propia historia y cuestionar el lugar que le ha sido asignado.

Humor y absurdo

Al teatro Romea también sube el sábado (21.00 horas) y domingo (20 horas) La pasión infinita, una tragicomedia escrita y dirigida por José Troncoso que plantea, desde el humor y el absurdo, hasta dónde puede llegar una persona dispuesta a cumplir su sueño. La obra, producida por Pentación, estará en cartel los días el sábado y el domingo, con un reparto encabezado por Pepón Nieto, Claudio Tolcachir, Ana Labordeta, Avelino Piedad y Lola Barroso.

Pepón Nieto en 'La Pasión Infinita'. / Sergio Parra

La historia tiene como protagonista a José Antonio, un hombre que desde niño sueña con convertirse en actor pese a ser plenamente consciente de que carece de talento para la interpretación. Su entorno intenta convencerlo durante años de que abandone esa idea, pero él continúa aferrado al teatro mientras trabaja en una fábrica de salazones y lleva una vida aparentemente alejada de los escenarios.

La pasión infinita cuenta con José Troncoso como autor y director, además de responsable, junto a Pepón Nieto, de la escenografía y el vestuario. La iluminación corre a cargo de Ion Aníbal y la música, de Mariano Marín. La producción está dirigida por Isabel Casares y corre a cargo de Pepón Nieto y Jesús Cimarro. Las entradas están a la venta desde los 18 euros.