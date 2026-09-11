Carmen Avilés rompe los moldes del flamenco en Murcia

Carmen Avilés (Puerto Lumbreras, 1993) es una de las bailaoras más influyentes de la actualidad: ha revolucionado el mundo del flamenco con su estilo innovador, y ha llevado su baile a escenarios internacionales en países como Marruecos, México, Italia, Rusia o Suiza, siendo reconocida por su enfoque contemporáneo del flamenco, fusionando elementos tradicionales con una estética moderna, ligera y desprovista de ornamentos. Carmen rompe estereotipos acercando el flamenco a nuevas audiencias.

No se la tiene a Carmen (que se presenta con chándal y tacones) por bailaora; ella es bailarina. Aunque el flamenco está muy presente en lo que hace, cultiva otros géneros, sin fronteras ni tabúes, donde conviven Robe, Camarón, Violadores del Verso y Boris Brejcha.

El nuevo espectáculo de Carmen Avilés, Carmela, basado en la música original de su disco de colaboraciones, une flamenco, electrónica y estética urbana para construir un lenguaje propio. El directo transforma cada canción en una experiencia escénica donde la danza, la puesta en escena y el universo visual tienen el mismo protagonismo que la música. Concebido para conectar con una nueva generación de público, rompe con el formato tradicional. El compás se codea con los sonidos electrónicos, la moda y una potente identidad visual. Cada detalle está pensado para transmitir fuerza, personalidad y una forma contemporánea de entender el flamenco. No es un espectáculo para contemplar desde una butaca. Es para vivirlo de pie, bailando y cantando. La presencia de un DJ en escena, un cuerpo de bailarinas y una dirección artística inspirada en la moda convierten cada actuación en un espacio donde la música, el movimiento y la imagen dialogan constantemente con el público.

Carmen Avilés Fecha: Sábado 12, a las 21.00 horas Lugar: Sala Mamba!, Murcia Precio: Desde 25 euros

De su pueblo natal, Carmen dio el salto, con 18 años, al Conservatorio de Danza Reina Sofía en Granada, después un año a Sevilla, y de ahí a Madrid, a seguir aprendiendo y a bailar con los más grandes. Su compañía pone cara, cuerpo y alma a sus espectáculos, como Carmela, el que está ahora rodando por España y que no para de darle alegrías. Joaquín Cortés le dio una oportunidad en Esencia y Nacho Cano en Malinche, pero por si a alguien no le sonaba su cara, a principios de 2024 protagonizó, enfundada en un vestido diseñado por Leandro Cano, el anuncio de Cruzcampo que recreaba a Lola Flores y en el que ella daba vida al arquetipo de flamenca.

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Carmen Avilés forma parte de una nueva ola de artistas que están revolucionando el flamenco, con la tarea nada fácil de acercarlo a gente joven. Su solvente mezcla de folclore flamenco y sonidos urbanos hace de ella una de las figuras más atractivas y exóticas de la danza contemporánea. En el espectáculo sonarán las canciones que ha ido publicando desde abril de 2025 y para las que, además de con Astola, ha colaborado con Albertucho, Miguelito García (Derby Motoreta’s Burrito Kachimba), Queralt LaHoz o Ángeles Toledano. Ella no pone la voz, pero sí el taconeo, los golpes al cuerpo y el soniquete, que le dan una sonoridad única.