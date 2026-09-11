‘El Bosque Encantado Tour’ de Melody echa raíces en El Batel de Cartagena

Melody llega este sábado a Cartagena con El Bosque Encantado Tour, un espectáculo con el que la cantante sevillana celebra sus 25 años de trayectoria musical. El concierto tendrá lugar en el Auditorio El Batel y combinará algunos de los temas más conocidos de su carrera con nuevas canciones y una puesta en escena renovada.

El repertorio incluirá canciones de su carrera junto a nuevas composiciones y versiones como Ilarie o Alarma, en un montaje que incorpora música, baile y una escenografía inspirada en un universo de fantasía y color.

Melody Fecha: Sábado 12, a las 21.00 horas Lugar: Auditorio El Batel, Cartagena Precio: Desde 30 euros

Melody, nombre artístico de Melodía Ruiz Gutiérrez, comenzó su carrera siendo todavía una niña y alcanzó una enorme popularidad en 2001 con El Baile del Gorila. Aquel éxito convirtió a la cantante en uno de los rostros más reconocibles de la música popular española y abrió una trayectoria que posteriormente se extendió por España y Latinoamérica.

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Entre sus hitos recientes se encuentra su participación en Eurovisión 2025 como representante de España, donde defendió Esa diva, además del Premio Radiolé recibido en 2023.