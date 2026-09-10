El Museo Minero de La Unión vuelve a abrirse al flamenco este otoño

El Museo Minero de La Unión volverá a llenarse de flamenco durante los próximos meses. Entre septiembre y diciembre, el antiguo espacio dedicado a la memoria minera del municipio acogerá cuatro espectáculos que recorrerán distintas formas de entender y vivir este arte: desde el diálogo entre baile y cante hasta la fuerza de una bailaora murciana, pasando por el flamenco jerezano y el carácter colectivo de las tradicionales zambombas navideñas.

El nuevo Ciclo Flamenco Museo Minero La Unión, impulsado por la Fundación Cante de las Minas, prolonga así la actividad flamenca más allá del calendario del Festival Internacional. El escenario cambia, pero permanece el vínculo profundo entre el lugar y el género. En La Unión, donde la historia de las minas y la llegada de trabajadores de distintos puntos de Andalucía dejaron también una huella decisiva en la cultura local, el flamenco forma parte de una memoria que sigue encontrando nuevas formas de expresarse.

La programación se apoya fundamentalmente en el baile durante sus tres primeras citas y reserva para diciembre una despedida de carácter más coral y festivo. Cuatro propuestas diferentes que permiten acercarse a distintas maneras de relacionarse con el compás, desde la intimidad de dos artistas que comparten escenario hasta una celebración colectiva alrededor de los villancicos y la tradición jerezana.

Cante, baile y tradición

El ciclo arrancará el 25 de septiembre, a las 21.30 horas, con Jesús Corbacho & El Choro, que presentarán Francachela. El espectáculo reúne el baile de El Choro y el cante de Jesús Corbacho en una propuesta construida desde la complicidad artística, la música en directo y el compás. Una combinación de baile, cante y ritmo que busca recuperar sobre el escenario el carácter espontáneo y festivo del encuentro entre artistas.

El baile pondrá el acento a las tres primeras citas, que cerrarán con la Zambomba Jerezana

La segunda cita llegará el 17 de octubre, a las 20.30 horas, con la bailaora murciana Lucía Campillo. Formada inicialmente en Murcia y posteriormente en Madrid, Campillo ha desarrollado su trayectoria dentro de la danza española y el flamenco, participando en diferentes compañías y proyectos escénicos. Su lenguaje combina la técnica y la fuerza interpretativa y su actuación en La Unión supondrá además un regreso artístico a la Región.

El 20 de noviembre, a las 20.30 horas, será el turno de Salomé Ramírez. La bailaora jerezana mantiene una especial relación con La Unión y con el Festival Internacional del Cante de las Minas y llevará al Museo Minero una propuesta centrada en el baile, acompañado por el cante y el toque. Su actuación permitirá acercarse a una forma de entender el flamenco profundamente vinculada a una de sus grandes cunas, Jerez de la Frontera.

El ciclo se despedirá el 12 de diciembre, a las 20.30 horas, con una Zambomba Jerezana que contará con Manu Soto como artista invitado. Un amplio elenco de artistas reunirá sobre el escenario cante, guitarra, palmas, percusión y compás para trasladar hasta La Unión el ambiente de estas celebraciones tradicionales.

Los protagonistas serán los villancicos interpretados al estilo propio de Jerez, en una propuesta donde el flamenco se mezcla con la música navideña y el carácter colectivo de las zambombas.