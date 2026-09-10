El Almudí de Murcia abre sus bóvedas a tres jóvenes artistas murcianos

Las tres bóvedas del Palacio Almudí vuelven a abrirse al arte contemporáneo con las obras de Sofía Sánchez, Arturo Ruiz y Celia Verdú, tres jóvenes artistas vinculados a la Región de Murcia que parten de experiencias, recuerdos y lenguajes diferentes para acercarse a cuestiones como la identidad, la memoria, el territorio y la vulnerabilidad.

Sofía Sánchez presenta Exit(o): Salir del nido, una instalación fotográfica que toma como punto de partida los movimientos migratorios asociados a la búsqueda de oportunidades. La artista pone el foco también en la idea de éxito y en la manera en que esta se construye socialmente, planteando una reflexión sobre las expectativas que acompañan a quienes abandonan su lugar de origen para buscar otro futuro.

La segunda bóveda acoge Memorias en la espuma, de Arturo Ruiz, artista e investigador nacido en Mazarrón. La propuesta parte de imágenes recuperadas de su archivo familiar, grabadas en la costa mazarronera en 1993, que el autor proyecta posteriormente sobre la espuma del mar. El soporte elegido introduce una imagen cambiante y efímera que sirve para hablar del paso del tiempo y de la fragilidad de los recuerdos, pero también de aquello que permanece cuando una experiencia desaparece.

En la tercera sala, Celia Verdú presenta Pasen y Vean, una propuesta que utiliza el universo del circo para explorar las emociones humanas, la vulnerabilidad y el propio proceso de creación artística. El proyecto combina grabado, litografía e instalación, con un conjunto formado por 21 estampas y un libro de artista. En el centro aparece la figura del payaso, entendida como un alter ego capaz de mostrar las contradicciones, tensiones y fragilidades de la condición humana.

Desplazamiento, éxito y vulenravilidades

Las tres exposiciones comparten así un mismo espacio, pero plantean aproximaciones muy distintas: desde el desplazamiento y la construcción del éxito hasta los recuerdos familiares o la exposición de las propias vulnerabilidades. Una convivencia que permite recorrer las bóvedas del Almudí a través de tres miradas jóvenes sobre la experiencia personal y colectiva.

El concejal de Cultura, Diego Avilés, ha señalado que la nueva programación busca dar cabida tanto a artistas emergentes de la Región como a nuevos lenguajes creativos. En este sentido, ha destacado la presencia de «talento creativo» murciano y la importancia de disponer de espacios donde los artistas puedan mostrar su trabajo y establecer un diálogo con el público.

Las tres exposiciones podrán visitarse en las bóvedas del Palacio Almudí hasta el 24 de octubre, dentro del horario habitual del centro y de la programación cultural del Ayuntamiento de Murcia.