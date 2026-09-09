Toni Normal: "Quien no la haya cagado no ha vivido, al final ahí está la gracia"

Toni Normal es escritor y crítico de cine murciano, cofundador junto a Fer del canal de YouTube Idiocracia, donde analizan cine, series y cultura popular con un estilo directo, sin filtros y bastante alérgico a la corrección política del entretenimiento 'mainstream'.

En el terreno del cómic, Toni firmó el guion de Capitán Bilis (dibujado por Borgisbor), y como novelista debutó con Regreso al videoKlub, protagonizada por Melchor y Lucas, dos murcianos que hacen un viaje hasta Bilbao. Ahora publica Sin mierda en las tripas, una precuela autoeditada que retrocede un año en la vida de esos mismos personajes para contar una historia en Murcia.

Regresa a la novela con un título que ya es una declaración de intenciones: Sin mierda en las tripas. ¿Qué nos cuenta esta novela?

Creo que Sin mierda en las tripas es una expresión muy murciana, una cosa que se reconoce mucho aquí. Realmente se eligió ese nombre porque quería que fuese algo no muy concreto, quería que fuese una cosa muy general, y además juega con una frase que usa un mismo personaje dentro de la historia. Sobre todo a la gente de Murcia le va a hacer mucha gracia, porque siempre mola estar leyendo sobre una calle, un lugar o un garito que conoces y puedes situar; se hace como más de verdad, casi parece que esos personajes existen y que los puedes encontrar por la calle.

Creo que son historias muy honestas, muy sinceras. Quería una voz muy cercana, muy sucia, un personaje muy tirado, que es con el que más se empatiza. Ser muy literato y hablar muy bien no me llamaba la atención para nada.

Murcia es el marco. ¿Es por la identidad natural hacia la tierra o por no buscar ubicaciones en Google Maps?

Que los protagonistas sean murcianos y que se desarrolle en Murcia era lo que más me apetecía hacer, porque en la primera novela, Regreso al videoKlub, los protagonistas son murcianos, lo que pasa es que trata de un viaje: ellos parten desde Murcia y se van hasta Bilbao. Y me apetecía verlos a ellos en Murcia, ver a sus colegas y hablar sobre las calles de Murcia.

Con Sin mierda en las tripas ha sido volver un año atrás para ver qué fue de estos personajes. Realmente lo que me interesa de Melchor y Lucas, y ahora del resto de sus colegas, es saber de dónde vienen, no ver hacia dónde van.

Viene junto con Fer del canal Idiocracia, donde tienen una máxima: no hacer contenido para caer bien o para agradar a la gente. ¿Escribir esta novela autopublicada es por esa libertad de poder hacer lo que quiere sin tener que justificarse con todo el mundo?

Eso es un pilar en mi día a día, en mi vida, en mi trabajo, en mi forma de ser, en cómo creo yo que hay que vivir la vida. No es necesario agradar a todo el mundo, no hace falta estar todo el rato con opiniones templadas sobre las cosas, y creo que hablar sinceramente, sobre todo a día de hoy, es más que necesario.

Parece que lo normal es ser rebelde de joven y con el tiempo calmarse, a mí me está pasando lo contrario

La gente está muy acostumbrada a estar viendo en YouTube a gente que realmente no se comporta como se comporta en su día a día, a copias de una copia y cuando, de vez en cuando, te encuentras en internet un lugar donde las cosas se dicen como se piensan, sin ningún tipo de censura es lo que agradece la gente que nos sigue. Evidentemente, eso hace que tengamos casi más detractores o ‘haters’ que seguidores como tal, pero creo que es necesario que internet de alguna manera dé la vuelta y que la gente vuelva a ser una misma.

Porque además una de las premisas del canal es "si no te gusta, pa’ qué vienes, ancho es internet".

A día de hoy en internet la gente se ofende cuando ve algo con lo que no conecta, que no tiene nada que ver con su creencia, con su discurso, con la cámara de eco en la que anda metida, y entonces lo que hace es atacar. Antes el típico troll de internet era un tío insultando a otro tío, incluso desde la risa, y podía llegar a ser gracioso. A día de hoy es gente que acaba escuchando o viendo algo que no entra dentro de su agenda empiezan los problemas. Y con la escritura pasa lo mismo.

Yo tenía muy claro desde el principio que quería autoeditar. La opción de Amazon no es mi favorita, pero es verdad que es la más sencilla, y yo no quería que nadie me dijese si el texto es bueno o no, o si hay que retocar algo, porque primero yo sé que no es bueno: yo no me considero un gran autor y no es mi intención. Lo único que quería era escribir, contar una historia y pasármelo bien haciéndolo.

Tiene una relación bastante combativa con el cine ‘mainstream’ y con determinada forma de consumir la cultura, ¿su literatura también nace de esa necesidad de pinchar la burbuja de lo establecido?

Con el tiempo y la edad me voy volviendo cada vez más rebelde. Parece que lo normal es rebelarte contra todo siendo adolescente y luego ir calmándote, y a mí me está pasando lo contrario. Soy una persona con una rebeldía intrínseca que no puedo controlar, y además soy bastante punk. Y creo que eso es muy necesario.

Al final, ser antisistema se puede hacer de muchas formas: se puede ser antisistema escribiendo un libro, dejando que la gente lo compre y se alegre o se puede ser antisistema criticando el cine mainstream, a Disney como productora, o al cine de superhéroes, que lo único que hace es lavar cerebros. Al final creo que un poco de rebeldía es necesaria para vivir, porque si no, no nos queda nada.

La vida es una mala decisión detrás de otra

Se presentan protagonistas que parecen llegar tarde a sus propias vidas. ¿Es la novela una exploración de cómo se gestan esas frustraciones crónicas antes de que estallen?

Sí, de alguna forma sí. Yo creo que la vida es una mala decisión detrás de otra. Lo que pasa es que nos venden, o nos hacen creer, que solo se avanza haciendo las cosas bien. Y para hacer las cosas bien primero hay que hacerlas mal, y muchas veces, y de muchas formas diferentes. Tomar malas decisiones y cagarla creo que es completamente necesario. Quien no la haya cagado no ha vivido; al final ahí está la gracia, la diversión de vivir.

Ese ritmo tan marcado, esa sensación de conversación escuchada en la calle: ¿cuánto hay de oído en conversaciones reales? ¿Cuánta influencia del cine y del cómic en la cultura popular?

Hay mucho, claro. Estas conversaciones vienen de lo que yo vivo en el día a día con Fer, hablando de mil cosas frikis y compartiendo algo que nos gusta mucho y que siempre hemos hecho. Hace 20 años quedábamos en un parque con unos litros y pasábamos la noche hablando de cine, de cómics, de libros, de estas cosas que nos llenan.

Evidentemente, ahí va a estar la conversación; de eso iban a hablar estos personajes. Pero claro, se junta con el drama, y ahí es donde está ese equilibrio: un personaje como Lucas juzga tanto a Melchor como le acompaña, y nos hace reír a todos en algo que en principio debería ser un drama y que, sin embargo, va siendo un viaje de locos.

Si la novela es criticada, ese sería el primer motivo por el que existe

Ha pasado por el microrrelato, la novela, el cómic, YouTube... ¿Se considera principalmente escritor, crítico, youtuber, o alguien que necesita contar historias?

Soy una persona que ha jugado mucho tiempo solo de pequeño y ha aprendido a entretenerse de mayor, echándole primero la valentía necesaria y luego el esfuerzo, el trabajo y la dedicación que necesita cualquier proyecto. No me apetece ser de esas personas que de mayores dicen "ojalá hubiese hecho esto". Si estuviésemos en otra época sería mucho más complicado llegar a la gente a través de internet, editar un cómic o un libro; a día de hoy lo puede hacer literalmente cualquiera y no voy a perder la oportunidad. Lo hago, como diría Fer, "por la misma razón por la que un perro se lame los huevos: porque quiero".

En su canal analizan las historias que escriben otros y señalan lo que funciona y lo que no. ¿Se vuelve más autocrítico al escribir sus propias novelas? ¿Le preocupa la crítica hacia su obra?

La verdad es que me da un poco igual. Soy el primero que es consciente de que no es un texto perfecto, no es una gran obra, aunque haya recibido reseñas que me dicen que tengo un talento innato para la literatura. Lo que tengo es un talento innato para perder el tiempo delante del ordenador, escribir, corregir, imaginar, borrar y volver a escribir.

Noticias relacionadas

No creo que sea cuestión de magia, es cuestión de echarle el rato. Con mi propio trabajo soy muy perfeccionista, pero si algo no sale del todo perfecto no es algo que me preocupe especialmente. Es lo que es, y si es criticado, pues ese sería el primer motivo por el que ya existe.