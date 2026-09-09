Sorolla llega al Museo Ramón Gaya con el retrato de Gertrude Norton

El Museo Ramón Gaya inicia la temporada de septiembre con una nueva propuesta de su programa Obra Invitada, el Retrato de Gertrude Norton, de Joaquín Sorolla. La pintura, un óleo sobre lienzo fechado en 1909, puede contemplarse en la Sala Eduardo Rosales del museo murciano.

La llegada de esta obra permite acercarse a uno de los momentos de mayor proyección internacional de Sorolla. El pintor valenciano alcanzó una especial notoriedad en Estados Unidos entre 1909 y 1911, donde presentó su trabajo en distintas exposiciones y recibió numerosos encargos de miembros de la sociedad estadounidense. Entre esas citas estuvieron las organizadas por la Hispanic Society of America, institución vinculada al hispanista y coleccionista Archer Milton Huntington.

Sorolla y los retratos de la sociedad estadounidense

En ese contexto se sitúa el retrato de Gertrude Norton, perteneciente a una familia vinculada al coleccionismo y al mecenazgo artístico. La obra permite acercarse a una faceta menos asociada a la imagen de Sorolla como pintor de escenas luminosas junto al Mediterráneo: su intensa actividad como retratista durante los años de reconocimiento internacional.

La documentación histórica localizada sobre la pintura sitúa su realización en 1909, durante la exposición estadounidense de Sorolla que pasó por Nueva York, Buffalo y Boston. El artista habría realizado entonces también un retrato del marido de Gertrude Norton. La obra apareció posteriormente en el mercado del arte y fue identificada como un óleo firmado y fechado por Sorolla.

En el cuadro pueden reconocerse algunos de los recursos característicos de la pintura de Sorolla, desde la pincelada ágil hasta el tratamiento de la luz y las variaciones de color y materia. La figura queda construida con una ejecución aparentemente espontánea, pero precisa en la definición de la presencia física de la modelo.

El retrato formó parte además en 2013 de la exposición Sorolla y América, comisariada por Blanca Pons-Sorolla, dedicada precisamente a la relación del artista con Estados Unidos y a la producción realizada durante sus viajes y estancias en el país.

La mirada de Ramón Gaya sobre Sorolla

La presencia de la pintura adquiere un interés particular en el Museo Ramón Gaya por la relación intelectual que el pintor murciano mantuvo con la obra de Sorolla. Gaya escribió en 1985 sobre la necesidad de acercarse a los pequeños formatos, apuntes y anotaciones del valenciano para comprender su pintura más allá de sus obras de mayor aparato.

Gaya llegó a definir la capacidad de Sorolla para pintar como una "facilidad monstruosa", que comparó con la "virtuosa precipitación de Frans Hals". Su valoración resulta especialmente significativa porque no se limitaba a reconocer la destreza técnica del valenciano, sino que reivindicaba aquellos trabajos en los que, a su juicio, podía apreciarse de forma más directa el acto creativo.

Esa relación entre ambos pintores es precisamente uno de los puntos de interés de Obra Invitada, un programa que incorpora temporalmente obras ajenas a la colección del museo para establecer nuevos vínculos entre Ramón Gaya, su entorno artístico y otros protagonistas de la historia de la pintura.

La propuesta se suma a anteriores préstamos y presentaciones que han permitido al museo acercar a Murcia obras de artistas como Francisco de Goya y José Gutiérrez Solana, ampliando el diálogo entre la colección permanente y otras tradiciones pictóricas.

El concejal de Cultura, Diego Avilés, ha declarado que "esta iniciativa permite acercar temporalmente al público piezas significativas de la historia de la pintura. En esta ocasión, la propuesta se centra en una única pintura del maestro valenciano, uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional".

El Retrato de Gertrude Norton puede visitarse en la Sala Eduardo Rosales del Museo Ramón Gaya hasta el 1 de octubre.