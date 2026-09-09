Oreja para Raquel Martín y cogida de Romero en la última de feria de Calasparra

Un solo trofeo en la última novillada de Feria para la Salmantina Raquel Martí, en un nuevo desafío ganadero cuyo resultado tampoco paso del empate. Jesús Romero fue prendido en su primero no pudiendo continuar y quedando la tarde en un mano a mano

Martín abrió la tarde ante un Miura que decepcionó un tanto al respetable y que apenas le permitió lucimiento con el capote. Flojo en varas. Con la muleta, Raquel se mostró muy segura y confiada, corriendo con gusto la franela ligando tandas en derechazos e intentando hacer las cosas bien. Estocada caída y una generosa oreja.

Muy fuerte salió el cuarto de Fuente Ymbro estando a punto de colarse cuando Raquel lo lanceaba a la verónica, siendo atemperado después en varas. Muy firme la salmantina en la suerte de muleta ante un novillo que iba, pero que no llegó a romper, a pesar de las ganas y voluntad de la joven novillera que lo intentó por los dos pitones. Con la espada, otro sartenazo, atravesada y trasera. Vuelta tras petición., tras pitos al palco.

Mucho más Miura el primero del cacereño Jorge Hurtado, que aguantó las tres primeras embestidas con brío del novillo, para suavizarse un tanto en las siguientes. En varas se tragó un puyazo. Un tanto desconfiado e impreciso estuvo Hurtado en los primeros compases de la faena y con la muleta a media altura, estando un poco a merced del novillo. Mejor y algo más seguro en el toreo al natural, sin llegar a romper. Atravesada y algo contraria la estocada y descabellos. Tímidos aplausos, tras un aviso.

Insulsa brega con el capote de Hurtado al quinto que, además, entraba como dando saltos y echando las manos por delante. En la suerte de varas el novillo se durmió en el peto. En la muleta el burel entraba cabeceando y con la cara cerca de la luna, revolviéndose en busca del pecho del cacereño, por lo que todo quedó en un macheteo en la cara del Miura. Atinó a hundir la espada en un movimiento del novillo. Silencio.

El último de la feria, de Fuente Ymbro, fue un novillo bizco del pitón derecho y que salió suelto de los vuelos de la capa. Le arreo de lo lindo el del castoreño en el primer puyazo, cuando el novillo apretó lo justo. El de Fuente Ymbro empezó midiendo al torero en la muleta y a la vista de semejante comportamiento, a Hurtado no le quedó otra que coger la espada para dejar una estocada entera y trasera. Aplausos.

Jesús Romero prendido en su primero

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Romero fue prendido en el cuarto muletazo de fea manera. Según el parte médico sufrió herida por asta de toro de unos 30 centímetros en el tercio superior del muslo derecho, rompe fascia y abductor interno hasta el fémur. Se traslada hasta el hospital comarcal del Noroeste.