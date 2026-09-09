El novillero Iker Fernández ‘El Mene’ se alza con la Espiga de Oro 2026 de Calasparra

El novillero Iker Fernández ‘El Mene’ se lleva la Espiga de Oro 2026 de Calasparra, tras firmar un rotundo triunfo en la del 7 de septiembre, tras conseguir desorejar a los dos novillos de su lote, de la ganadería de Rehuelga.

El Mene, bordó el toreo de capa, soltando esencia en cada verónica

El Mene, bordó el toreo de capa, soltando esencia en cada verónica. Con derechazos y con temple dio comienzo con la franela, cerrando las dos primeras tandas con uno de pecho memorable, para después de probar al natural, volver al toreo en redondo. Abrochó la faena al natural y a pies juntos, con temple gusto y personalidad. En su segundo, logró pararlo en los medios para dejar su sello en el toreo a la verónica. Faena de quilates a base de gusto temple y ligazón, volcada en el toreo en redondo y con pases de todas las marcas. También se lleva la distinción de mejor estocada, por la propinada al novillo de Rehuelga lidiado en 2º lugar la tarde del 7 de septiembre.

Espiga de Oro en Calasparra/Quinta novillada_048 / Enrique Soler

Resto de premios

El premio a la mejor novillada ha sido para Rehuelga, cuyos novillos segundo y quinto fueron premiados con la vuelta al ruedo. La distinción a mejor novillo, otorgada por el Ilustre Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia) fue para “Cortijero”, nº 4, berrendo en cárdeno, de la ganadería de Rehuelga (lidiado en 2º lugar por El Mene la tarde del 7 de septiembre).

El premio de Mejor puyazo ha recaído en Helder Pires (cuadrilla de Joao D’Alva), por la suerte de varas al novillo de Prieto de la Cal lidiado en 5º lugar el 6 de septiembre.

El mejor quite de peligro es para el novillero Joao D’Alva, por el realizado a cuerpo descubierto sobre Mariscal Ruiz la tarde del 6 de septiembre en el tercio de banderillas del primer novillo de Concha y Sierra.

Raquel Martín

Raquel Martín, en la última tarde de feria / Enrique Soler

El jurado ha entregado una mención especial a Raquel Martín, por convertirse en la primera mujer en cortar una oreja a un novillo de Miura. Martín abrió la tarde del último día de feria. Con la muleta, Raquel se mostró muy segura y confiada, corriendo con gusto la franela ligando tandas en derechazos e intentando hacer las cosas bien.

Toreros de plata

El mejor par de banderillas de esta feria ha sido para Raúl Montero (cuadrilla de El Mene), por el par al novillo de Rehuelga lidiado en 5º lugar el 7 de septiembre.

La mención a mejor brega es para Alberto López “El niño del barrio”, por la lidia al novillo de Aldeanueva lidiado en 6º lugar la tarde del 4 de septiembre. Por otro lado, el mejor puntillero es para Marcos Ortiz (cuadrilla de Mario Vilau), por la puntilla al novillo de Aldeanueva lidiado en 4º lugar el 7 de septiembre.

Premio para Francisco García Sánchez (Presidente de honor del Club Taurino de Calasparra)

También se entregaron el detalle para el recuerdo "Memorial Ángel Rodríguez Moya" a Francisco García Sánchez (Presidente de honor del Club Taurino de Calasparra). Por último, la mención de ganaderías triunfadoras de los desafíos (6 y 8 de septiembre), quedaba desierto.