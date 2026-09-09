Miura y Fuente Ymbro toman las calles de Calasparra en el último encierro de fiestas

Los encierros de Calasparra han cerrado su edición 2026 con las dos prestigiosas ganaderías de Miura y Fuente Ymbro como grandes protagonistas de jornada. Miura ha realizado un encierro rápido y muy vistoso, que ha originado momentos de peligro, cuando el último se ha quedado rezagado y los pastores han tenido que emplearse a fondo para conducirlo hasta la plaza de toros. Susto que no ha ido a mayores cuando un pastor ha resbalado en el ruedo. 4:31 han tardado en realizar el recorrido.

Posteriormente han salido los novillos de Fuente Ymbro que, dejando atrás a los mansos, han realizado un encierro muy rápido, sin incidentes. 2:51 han tardado en llegar hasta la plaza municipal de toros.

Un año más los encierros han sido todo un éxito en afluencia de visitantes, atraídos por las imponentes ganaderías, que cada año recorren el municipio de la comarca del Noroeste. En el balance de heridos, solamente uno por asta de toro, que evoluciona favorablemente.

La jornada prosiguió con los actos en honor a la Virgen de la Esperanza, así como la entrega de becas y ayudas económicas ‘Germán Galindo’.

Noticias relacionadas

Las fiestas bajaron su telón con el concierto a cargo de la Asociación Banda de Música de Calasparra.