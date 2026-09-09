Miriam Garlo: "No me da vértigo exponerme, soy torpe e imperfecta y no es algo que quiera ocultar"

La actriz, Goya a mejor actriz revelación por Sorda, publica su primera novela, Volar con un ala rota, un relato de raíz autobiográfica nacido, dice, de los cientos de mensajes que recibió tras el estreno de la película de mujeres que perdían audición y no encontraban dónde acudir.

Miriam Garlo no quería escribir sus memorias, pero tampoco quería inventarse una historia ajena. Volar con un ala rota, su debut como novelista, se mueve justo en ese punto intermedio, el de la ficción con raíz autobiográfica. La actriz reflexiona sobre el disimulo como forma de supervivencia, la incomodidad de convertirse en referente sin haberlo buscado, y una accesibilidad que, dice, sigue siendo "un campo muy prematuro".

Hoy, la actriz, artista, investigadora, doctora en Bellas Artes y ahora también escritora, presenta el libro en su Molina de Segura natal, en la Biblioteca Salvador García Aguilar a las 20.00 horas, donde conversará con la escritora Lola López Mondéjar.

Alcanzó mucha visibilidad con Sorda y su premio Goya, donde venía de interpretar a un personaje escrito por su hermana. ¿Cuándo y cómo surgió la idea de convertir su propia experiencia en una novela? ¿Se siente mucho más vértigo al exponerse con su propia historia?

Pues precisamente a raíz del estreno de la película, porque recibí un aluvión de mensajes, mayoritariamente de mujeres entre 40 y 60 años, que me contaban su historia y me pedían consejo. Se sentían solas y desorientadas porque estaban perdiendo audición por miles de causas y no encontraban espacios, contextos o instituciones a las que poder acudir para ampliar información, conocer a otras personas en la misma situación o entender sus propias emociones. Pero necesitaban sostén para integrar su nueva vivencia y adaptaciones en sus entornos familiares, laborales, amistosos, etc.

Al mismo tiempo, la editorial Penguin Random House se puso en contacto conmigo para proponerme una publicación; pensé que compartirles mi vivencia podría servir, como a mí me ha servido todo lo publicado o reflexionado sobre sordera. Personalmente, no siento vértigo, porque soy torpe e imperfecta; no es algo que pueda ni quiera ocultar.

En la novela juega con la autoficción a través del personaje de Sakia. ¿Qué le permitió la ficción que no habría podido o querido contar en una autobiografía pura y dura? ¿Dónde puso el límite de su intimidad?

La ficción permite alejarse de la realidad y disfrutar de un proceso de creación artística. En este trabajo, lo importante para mí no era cómo o por qué ocurrieron los hechos en sí, sino adentrarme en cómo los vivencié yo. Fue un acto terapéutico entonces.

Respecto a los límites sobre intimidad, están claros; lo que a mí me ocurrió y me ocurre puede pasarle a cualquier persona en cualquier momento de su vida, no es algo vergonzoso ni que haya que lamentar, sino justamente todo lo contrario, normalizar. Por otro lado, en realidad conozco y me conocen aquellas personas con las que me relaciono en la actualidad, no quienes lean el libro.

No tiene sentido entender los derechos humanos como un acto de lujo

En los adelantos del libro se dice que Sakia aprendió a 'disimular' muy bien para sobrevivir entre oyentes. A nivel personal, perdió la audición a los 7 años y no aprendió la Lengua de Signos Española (LSE) hasta los 30. ¿Cómo se sobrevive 23 años 'disimulando' en un mundo diseñado para oyentes? ¿Qué precio psicológico se paga por ese esfuerzo constante de encajar?

Precisamente eso es lo que se cuenta en Volar con un ala rota, cómo he sobrevivido y sobrevivo yo, porque otra persona sorda o hipoacúsica lo hará a su manera. En realidad, todas las personas están tratando de sobrevivir a algo. En mi caso ha sido duro y delicado, pero he aprendido por encima de mis posibilidades.

En el libro se destaca una frase muy dura: "Nadie pronunció las palabras sorda ni sordera". ¿Por qué cree que el entorno prefiere el silencio incómodo o los eufemismos antes que nombrar la realidad? ¿El silencio duele más que la propia pérdida auditiva?

En la mayoría de ocasiones se produce por desconocimiento y falta de información, de tiempo y de sensibilización. Somos una sociedad muy preocupada por ir rápido y evitar profundizar en las situaciones complicadas o las emociones.

Yo diría que lo más frustrante es la incomunicación, la incomprensión y las prisas. El silencio es oro para mí.

¿Sintió la escritura de este libro más como una necesidad artística personal o como una responsabilidad colectiva para darles visibilidad a las personas sordas?

Las dos cosas. Me interesa la responsabilidad a través de la creación artística.

Seguimos estando a merced de la simpatía espontánea de que alguien te oriente

Involuntariamente, se ha convertido en un referente para las personas sordas. ¿Siente esa presión?

A veces sí, hasta que me agobio, la gestiono y la rebajo al suelo. Y pienso que solo soy representativa de la comunidad sorda, porque soy sorda, pero no representante. Hago lo que puedo porque existan nuevos referentes, porque es importante para todas y todos, pero nada más. Me interesan otras muchas cosas al margen de la sordera.

¿Cree que los oyentes nos obsesionamos demasiado con 'entender' técnicamente la sordera en lugar de simplemente aceptar y adaptar los espacios?

Hay una mirada sobre la sordera muy biomédica, sí, algo estancada, instalada en la sociedad. Pero lo que necesitamos es avanzar, verla más desde una perspectiva antropológica y, sobre todo, no ajena o lejana a nosotras. Lo ideal sería no continuar únicamente mirando a la sordera desde el miedo, la pena o la enfermedad, sino desde el respeto.

Por supuesto, no tiene sentido comprometer los derechos humanos, vapulearlos o entenderlos como un acto de lujo, cuando existe la sordera o cualquier otra discapacidad; porque en cualquier momento nacerá un bebé sordo, tendremos un familiar que necesite silla de ruedas, una pareja que no ve bien o alguien de nuestro alrededor tenga unas necesidades nuevas y diferentes, y todas las personas necesitamos un entorno en el que relacionarnos, formarnos y aprender, un trabajo, espacios de ocio y disfrute, alcanzar el máximo de autonomía...

El libro señala barreras en aulas, cines, teatros e instituciones. ¿Cuáles siguen siendo las más invisibles hoy? ¿Cree que la gente piensa que la accesibilidad es 'un favor' y no un derecho?

La accesibilidad sigue siendo un campo muy prematuro en muchos sentidos; las principales instituciones públicas no están adaptadas y las personas sordas tenemos problemas para realizar trámites rutinarios con autonomía, en ayuntamientos, centros sanitarios, colegios, universidades, aeropuertos, estaciones de tren, bibliotecas, etc.

Seguimos estando a merced de la simpatía espontánea de que alguien te oriente o tenga la paciencia de explicarte qué tienes que hacer o qué está ocurriendo. Porque sí, efectivamente, la accesibilidad está avanzando, pero a veces no es real, sino solamente para cubrir el expediente.