Juan Antonio López gana el Icue Negro y Julián Ibáñez recibe el Premio de Honor de Cartagena Negra

Cartagena Negra celebró el martes una de sus jornadas centrales con la entrega del VIII Premio Icue Negro a Juan Antonio López por su novela Astrágalo y del Premio de Honor a Julián Ibáñez, dos reconocimientos que ponen el foco tanto en una nueva voz del género como en una de sus trayectorias más veteranas. Las jornadas continúan hasta el 12 de septiembre en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.

El Icue Negro, destinado a autores debutantes en el género, recayó en Astrágalo, primera novela de Juan Antonio López, escritor y profesor de Lengua y Literatura. La historia se sitúa en un pueblo ficticio de sierra durante los años noventa, donde el asesinato a tiros de Pau Bataller, un maestro recién jubilado, obliga al inspector Fabián Laguna a regresar a su localidad natal después de décadas de ausencia.

El crimen como puerta de entrada

La novela nació de la intención de alterar la calma de un entorno aparentemente ordenado introduciendo un elemento extraño: un asesinato en un tranquilo pueblo de sierra. A partir de ahí, López construye una historia en la que la investigación policial sirve para adentrarse en una comunidad marcada por sus secretos, silencios y conflictos heredados.

El propio autor definió Astrágalo, en una entrevista a La Opinión, como una novela sobre "el odio heredado, transmitido de generación en generación", aunque el relato también aborda las relaciones familiares, los traumas, la corrupción moral y la violencia. El crimen, explicó, es en realidad un pretexto para explorar lo que sucede después y cómo los silencios pueden llegar a sostener la vida de una comunidad.

El pueblo adquiere así un peso casi de personaje. Su orografía, sus calles y sus vecinos condicionan los movimientos del inspector Laguna, que no solo vuelve para resolver un asesinato, sino también para enfrentarse a los fantasmas de su propio pasado. La investigación avanza en paralelo a ese reencuentro con el lugar que abandonó décadas atrás.

Juan Antonio López con el premio Icue Negro a autores debutantes en el género. / Ayto. Cartagena

Para López, además, su trabajo como profesor de Lengua y Literatura le proporciona una mirada especialmente atenta a las personas y a sus formas de expresarse. El contacto diario con alumnos de distintas edades, explicó, le ha ayudado a afinar el oído y la atención a los detalles, dos herramientas que también traslada a su escritura.

Su relación con la enseñanza literaria parte, además, de una idea que atraviesa su forma de entender los libros: que la lectura debe ampliar el mundo del lector y desarrollar su capacidad crítica.

El jurado eligió Astrágalo entre los cuatro finalistas del premio, que también incluían a Susana Jódar, por El negocio; Pedro Díez Martín, por La mano de Fátima; y Antonio Rubio, por Cadáveres con código QR. Los cuatro autores participaron en una mesa redonda previa coordinada por Francisco Marín.

Una trayectoria ligada a la novela negra

El Premio de Honor reconoció por su parte a Julián Ibáñez, uno de los referentes de la novela negra española contemporánea. Cartagena Negra ha destacado de su obra la fidelidad a los códigos del género, su mirada sobre los ambientes marginales y su capacidad para abordar cuestiones sociales.

Entre los personajes más representativos de su narrativa se encuentra Bellón, situado al margen de las convenciones sociales y profesionales y convertido, según las circunstancias, en investigador, confidente y mediador en los bajos fondos. El festival también ha valorado que Ibáñez continúe activo y publicando nuevas obras.

A la entrega de ambos galardones asistió el concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes, quien felicitó a ambos autores por su contribución a este género literario y recordó que estas jornadas siguen ayudando a darlo a conocer entre el público del municipio. "La novela negra nos habla de la verdad, por eso eso son tan importante estas jornadas, que un año más contribuyen a crear en nuestro municipio un escenario perfecto para generar pensamiento crítico en torno a uno de los géneros literarios más apasionantes", añadió el edil.

La programación de Cartagena Negra continúa este miércoles con el club de lectura de Sin indicios criminales, de Rafa Melero; la proyección del cortometraje Polígono X, de Néstor López; la presentación de Tras el telón, de Félix García Hernán, y la mesa redonda Las otras realidades, con Emilio Díez, Myriam Imedio y Alberto Val.