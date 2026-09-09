‘Ficciones y autobiografías’: tres artistas exploran los límites entre memoria y realidad en Murcia

¿Cuánto de ficción hay en una autobiografía? ¿Y cuánto de verdad permanece cuando una experiencia se convierte en una obra de arte? Estas son algunas de las preguntas que plantea Ficciones y autobiografías, la exposición que reúne desde este jueves en el espacio de arte de Murcia La Innovadora, con el trabajo de Pepa González, Ricardo Sánchez Cuerda y AKIKO.

La muestra, que forma parte del programa de ExLibris Murcia 2026, propone tres aproximaciones diferentes a la memoria y a la experiencia personal. Los tres artistas parten de materiales distintos —los gestos cotidianos, una vida dividida entre dos países y los objetos conservados durante años— para construir obras en las que los recuerdos y la ficción terminan entrelazándose.

Tres formas de contar una vida

Pepa González, formada en Fotografía Artística en la Escuela de Arte de Murcia, desarrolla una obra vinculada a la identidad y la experiencia personal. En Ficciones y autobiografías presenta Dulce compañía, un proyecto que parte de los pequeños rituales de la vida cotidiana como una forma de refugio ante la incertidumbre.

Una de las muestras expositívas de Pepa González. / Pepa González

Clasificar, coleccionar y repetir se convierten así en acciones cargadas de significado. El libro que acompaña el proyecto reúne esos gestos y rutinas que la artista identifica como una manera de encontrar cierta estabilidad cuando el entorno resulta imprevisible.

Rutinas, recuerdos y objetos familiares son los protagonistas de la muestra

La segunda mirada llega de la mano de Ricardo Sánchez Cuerda, arquitecto, escenógrafo y artista que durante la última década ha desarrollado también su producción plástica entre España y Cuba. Su trayectoria incluye proyectos presentados en la Bienal de La Habana, el Museo de Arte de Pinar del Río, la Galería Modus Operandi de Madrid y el Palacio Quintanar de Segovia.

'Laberinto de cabezas' de Ricardo Sánchez Cuerda. / Ricardo Sánchez Cuerda

En esta exposición presenta Paralelismos superpuestos, un trabajo construido desde la experiencia de vivir entre dos países. Recuerdos, emociones y vivencias de España y Cuba aparecen superpuestos en una narración donde los límites entre autobiografía y ficción se vuelven cada vez más difusos.

Por su parte, AKIKO lleva la memoria al terreno de los objetos con Instalactitas. La artista recupera piezas y objetos que durante años permanecieron guardados en cajones, armarios, altillos y trasteros de su entorno familiar y personal.

Una de las piezas de 'Instalactitas' de AKIKO. / AKIKO

En lugar de reconstruir su biografía mediante un relato directo, AKIKO utiliza esos objetos como vestigios de una historia personal y los reorganiza en nuevas composiciones. Lo cotidiano y lo aparentemente insignificante adquieren así una nueva lectura al salir del espacio doméstico en el que permanecieron conservados.

De la experiencia personal al libro de artista

Los tres proyectos comparten una misma idea: la memoria no es necesariamente un relato fijo, sino una construcción que puede transformarse cuando se recuerda, se selecciona o se convierte en una obra. Desde la fotografía de González hasta los espacios vitales de Sánchez Cuerda y los objetos de AKIKO, Ficciones y autobiografías plantea distintas formas de reconstruir una vida sin necesidad de contarla de manera literal.

La exposición tendrá además continuidad para Sánchez Cuerda y AKIKO en Venecia, donde ambos participarán en noviembre en beyond book’s cover, una exposición internacional dedicada al libro de artista que reunirá 63 obras de 44 artistas de 12 países. La muestra coincidirá con la celebración de la Biennale Arte 2026.

Ficciones y autobiografías se inaugura este jueves a las 20.00 horas y podrá visitarse en La Innovadora hasta el 2 de octubre, dentro de la programación de ExLibris Murcia 2026.