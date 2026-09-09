Casting: Una productora internacional busca actores y figurantes en Murcia y Valencia para sus próximos rodajes

La productora cinematográfica Good Films Studios Spain ha abierto un casting para incorporar actores, figurantes, menores y bebés de diferentes edades a sus próximas producciones en la Región de Murcia y la Comunitad Valenciana. La compañía, instalada en los estudios de Ciudad de la Luz, prepara varios largometrajes internacionales cuyo rodaje está previsto en distintos puntos de España.

Good Films Studios comenzó en enero la preproducción de The People of the Book, adaptación de la novela de Geraldine Brooks dirigida por Michael Haussman. El rodaje de esta película arrancó a comienzos de junio y contó con localizaciones en la Comunitad Valenciana antes de trasladarse posteriormente a Italia.

Al frente de la compañía se encuentra la productora británica Miriam Segal, fundadora de Good Films y responsable de una trayectoria vinculada a producciones internacionales como The Infiltrator, protagonizada por Bryan Cranston, y City of Lies, con Johnny Depp y Forest Whitaker.

Actores y figurantes de distintas edades

La convocatoria contempla perfiles para reparto y pequeñas partes, además de figuración. Para los papeles interpretativos se buscan personas de entre 18 y 70 años con dominio del inglés, especialmente hablantes nativos o aspirantes con un nivel alto. Entre los requisitos figura la presentación de un vídeo de al menos un minuto hablado en inglés.

Para el resto de la figuración, la convocatoria de figuración incluye personas de diferentes edades y perfiles, con especial interés por mayores de 60 años, además de perfiles latinos y afrodescendientes. También se contemplan categorías específicas para menores y bebés, desde recién nacidos hasta los 15 años.

Cómo participar en el casting

Los aspirantes deben contar con la documentación necesaria para trabajar en España, que su lugar de residencia esté en la Región de Murcia o Valencia, y tener disponibilidad para las fechas de rodaje, aún sin anunciar. En el caso de los menores, la inscripción requiere la documentación correspondiente.

La convocatoria solicita asimismo que los perfiles permanezcan actualizados, con fotografías recientes y las tallas de vestuario al día, para facilitar la selección en función de las necesidades de cada producción.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la plataforma de casting Modfie, donde deberán completar su perfil y seleccionar la convocatoria correspondiente para optar a los diferentes puestos solicitados.

Rodajes repartidos entre Murcia y la Comunitad Valenciana

Tras The People of the Book, Good Films Studios tiene previstos tres nuevos largometrajes con una inversión conjunta de 73 millones de euros: American Paradise, que se rodará íntegramente entre la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana; The Man Who Stole the Sky, con un rodaje previsto mayoritariamente entre ambas comunidades; y The Duchess of Malfi, que se producirá íntegramente en España.

En el caso de The Man Who Stole the Sky, el proyecto tiene previsto pasar por la Región de Murcia antes de junio de 2027. Estas producciones forman parte del plan de expansión de Good Films Studios en España y explican el creciente volumen de actividad de la compañía en el sureste peninsular.

La productora prevé realizar 20 largometrajes durante la próxima década, mientras que sus planes de implantación en España contemplan la creación de 549 empleos directos y 1.647 indirectos en los próximos cinco años.