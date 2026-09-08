‘Señora’, el homenaje murciano a Rocío Jurado llega este miércoles a Molina de Segura

El legado de Rocío Jurado volverá a sonar este miércoles en Molina de Segura con Señora – El Homenaje a la Más Grande, un espectáculo nacido en la Región de Murcia que recorre la trayectoria de la artista a través de sus canciones.

Al frente del espectáculo estará la cantante murciana Estefanía Hidalgo, conocida también como Fany Hidalgo por su trayectoria vinculada a la copla y la canción española. La intérprete, que admira a Rocío Jurado desde niña, se acerca a su repertorio desde una perspectiva propia, sin plantear una imitación de la artista.

La propuesta propone recuperar sobre el escenario algunas de las canciones que construyeron el legado de Rocío Jurado y hacerlo con una banda de músicos en directo, que acompañará a Hidalgo durante todo el espectáculo.

Una producción nacida en Murcia

La cita cuenta con una puesta en escena que combina música en directo, arreglos musicales, vestuario, iluminación y audiovisuales. Los vídeos incorporados al espectáculo sirven también para contextualizar la figura de 'La más grande' y el peso de sus canciones en la historia de la música española.

Más que reproducir su imagen, el montaje pretende acercarse a la artista a través de su repertorio y de algunos de los rasgos que definieron su carrera: una voz reconocible, una fuerte personalidad y una presencia escénica que la convirtió en una de las grandes intérpretes de la canción española.

El proyecto nace en la Región de Murcia y tiene como objetivo continuar su recorrido por otros escenarios para mantener vivo el repertorio de Rocío Jurado a través de una producción propia. Su paso por Molina de Segura permitirá al público disfrutar de este homenaje al aire libre y con acceso gratuito.

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La cita será este miércoles 9 de septiembre a las 21:30 horas en la Plaza de Europa de Molina de Segura.