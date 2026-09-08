Conciertos
‘Señora’, el homenaje murciano a Rocío Jurado llega este miércoles a Molina de Segura
El espectáculo, protagonizado por la cantante murciana Estefanía Hidalgo, repasará el legado de la artista de Chipiona en la Plaza de Europa con entrada gratuita
El legado de Rocío Jurado volverá a sonar este miércoles en Molina de Segura con Señora – El Homenaje a la Más Grande, un espectáculo nacido en la Región de Murcia que recorre la trayectoria de la artista a través de sus canciones.
Al frente del espectáculo estará la cantante murciana Estefanía Hidalgo, conocida también como Fany Hidalgo por su trayectoria vinculada a la copla y la canción española. La intérprete, que admira a Rocío Jurado desde niña, se acerca a su repertorio desde una perspectiva propia, sin plantear una imitación de la artista.
La propuesta propone recuperar sobre el escenario algunas de las canciones que construyeron el legado de Rocío Jurado y hacerlo con una banda de músicos en directo, que acompañará a Hidalgo durante todo el espectáculo.
Una producción nacida en Murcia
La cita cuenta con una puesta en escena que combina música en directo, arreglos musicales, vestuario, iluminación y audiovisuales. Los vídeos incorporados al espectáculo sirven también para contextualizar la figura de 'La más grande' y el peso de sus canciones en la historia de la música española.
Más que reproducir su imagen, el montaje pretende acercarse a la artista a través de su repertorio y de algunos de los rasgos que definieron su carrera: una voz reconocible, una fuerte personalidad y una presencia escénica que la convirtió en una de las grandes intérpretes de la canción española.
El proyecto nace en la Región de Murcia y tiene como objetivo continuar su recorrido por otros escenarios para mantener vivo el repertorio de Rocío Jurado a través de una producción propia. Su paso por Molina de Segura permitirá al público disfrutar de este homenaje al aire libre y con acceso gratuito.
La cita será este miércoles 9 de septiembre a las 21:30 horas en la Plaza de Europa de Molina de Segura.
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