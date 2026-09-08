Pepón Nieto: "No empecé como un actor vocacional, la vocación me ha venido trabajando"

El actor Pepón Nieto (Marbella, 1967), uno de los rostros más populares de la televisión y el teatro españoles, gracias a series como Los hombres de Paco o 30 monedas, llega a Murcia los próximos 12 y 13 de septiembre con La pasión infinita, dentro del ciclo Teatro en Feria del Teatro Romea. La obra, escrita y dirigida por José Troncoso, cuenta la historia de José Antonio, un hombre convencido de su vocación de actor pese a carecer por completo de talento, que trabaja en una fábrica de salazones mientras sueña con subirse a un escenario. Junto a Nieto —también coproductor del montaje— completan el reparto Claudio Tolcachir, Ana Labordeta y Avelino Piedad, con Lola Barroso al piano en directo.

Viene a Murcia con La pasión infinita, donde interpreta a José Antonio, un hombre con una vocación desbordante pero atrapado en una absoluta falta de talento. Como actor, ¿cómo se trabaja ese error? ¿Es difícil actuar mal a propósito?

La verdad es que no me lo he planteado nunca en esos términos. Lo que mueve a José Antonio es la pasión que tiene por hacer algo, y eso sí lo reconozco en mí y lo reconozco mucho en nuestra profesión. Luego está la forma en que lo ha montado Troncoso y el sitio desde el que está contado, pero lo que yo traje desde el principio fue esa pasión infinita, desbordante, donde uno es capaz de dar la vida por algo. Eso luego te hace plantearte muchas cosas, pero básicamente es lo que le pasa a él.

Él no mira su falta de talento; su pasión puede muchísimo más que cualquier objetividad, es totalmente subjetivo. Él se ve haciendo los grandes personajes del teatro, porque no quiere ser actor de cine, quiere ser actor de teatro. Pero está completamente desbocado y descontrolado.

La obra está escrita y dirigida por José Troncoso, un maestro de la tragicomedia, y escribió el personaje pensando en usted: comparten nombre. ¿Hay algo más personal ahí, alguna parte de la obra que le toque especialmente la fibra?

Troncoso y yo llevábamos mucho tiempo queriendo trabajar juntos. Habíamos sido compañeros, él también es actor, pero nunca nos habíamos dirigido el uno al otro, y yo, que produzco, quería por encima de todo trabajar con él. Él tenía esta historia en la recámara: un personaje que quiere ser actor pero al que no le da el talento, probablemente el peor actor del mundo.

Empezamos el proyecto haciendo talleres, con más compañeros que ni siquiera iban a estar en la función, amigos con los que nos gusta trabajar, y a partir de ahí él fue escribiendo el texto. Así que no solo está impregnado de mí, sino también de lo que fueron aportando esos compañeros en los talleres.

De repente Troncoso me preguntaba por mis padres y yo se los contaba tal cual, y los nombra como son los míos. El personaje es de Marbella porque yo soy de Marbella. Hay muchísimas referencias mías en el texto —mis padres, la playa a la que iba de niño— que él escribió sabiendo que eran mis referencias. No es una obra autobiográfica ni tiene que ver con mi vida, pero esas referencias concretas sí son reales.

El personaje de la obra trabaja en una fábrica de salazones; usted empezó trabajando en el bar de su padre en Málaga. ¿Hay algún paralelismo ahí?

Lo del bar estuvo ahí jugando en el aire, como reconocer que fui un niño de bar. Pero lo interesante era que el trabajo de José Antonio fuera muy gris, muy monótono, siempre lo mismo. En un bar hay cambio continuo, entra un cliente distinto cada vez, hay posibilidad de actuar, de estar "para afuera". Queríamos que este personaje trabajara en un sitio gris, y no hay nada peor que una fábrica de salazones: oliendo a pescado, con el ruido de las latas sonando, metiendo salazones una detrás de otra. No hay nada más terrible.

Lo que le pasa a José Antonio es una cosa muy terrible: querer y no poder, insistir una y otra vez

En este montaje se percibe también una declaración incondicional de amor al teatro, pero ¿hay algo de sátira sobre los peligros de obsesionarse con un sueño inalcanzable?

Hay las dos cosas. Desde luego hay un tributo a nuestra profesión, al teatro, a la pasión que ponemos, a cómo somos capaces de dejarnos la piel en un proyecto o en un personaje. Eso está en la función. Pero también hay un reconocimiento de las limitaciones de cada uno, y la obra termina con una frase demoledora: los personajes odian el teatro. Muchas veces se preguntan qué coño hacen ahí, si sería mejor montar un coche, irse a un pueblo, hacer otra cosa. Esa idea de hastío también está en la función.

¿Cuándo sintió usted esa vocación por el teatro? ¿Hubo también algún momento de odio al teatro?

Ni una cosa ni la otra. Siempre digo que no soy un actor vocacional; la vocación me ha venido trabajando. Empecé a hacer teatro porque en mi pueblo había un grupo que ensayaba teatro infantil y teatro de calle en la plaza donde mi padre tenía el bar, y yo me uní a ellos con 13 o 14 años. Se convirtieron en mi pandilla. Yo no tenía una vocación clara por nada —quería ser médico, bombero, cocinero, trapecista—, solo sabía que aquello me divertía mucho, y con el tiempo se convirtió en mi forma de vida. Tuve la suerte de empezar a trabajar pronto y con cierta continuidad, y esa vocación, ese amor, ese respeto por la profesión los he aprendido desde el propio trabajo.

Hay días en que te entran ganas de tirar la toalla, cuando no te llama nadie, pero nunca he dicho "odio el teatro". Sí he reconocido muchas veces que es una profesión muy dura y muy difícil. Por eso empecé a producir hace 12 o 14 años: la producción me ha salvado mucho de estar esperando a que suene el teléfono. Me ha ayudado a buscar proyectos, a ponerme al frente de ellos, a decidir qué quiero hacer y con quién.

Troncoso y usted son muy amigos. ¿Es más fácil o más difícil trabajar con amigos?

No lo sé, pero conmigo ha funcionado muy bien. La confianza te da la posibilidad de decirte las cosas a la cara, y hay veces que piensas "esto me lo podía haber callado". Pero ha sido un camino muy fácil, muy bonito, muy emocionante; hemos disfrutado muchísimo el proceso de ensayos. Además se ha convertido en algo muy artesano: teníamos un escenógrafo que al final no pudo por agenda, y la escenografía la terminamos haciendo Troncoso y yo. Con el vestuario pasó lo mismo con Paola Torres. Al final decíamos "quiero una espada, que sea de madera" y al día siguiente veníamos con la espada. Muy de andar por casa, y a mí me ha encantado ese proceso.

Avelino Piedad, Claudio Tolcachir, Pepón Nieto y Ana Labordeta en 'La pasión infinita'. / Sergio Parra

En esta obra comparte escenario con Claudio Tolcachir, con Ana Labordeta —que ya había sido su mujer en montajes anteriores—, Avelino Piedad y Lola Barroso al piano. ¿Cómo es rodearse de este elenco?

Es un elenco soñado. Es de esos casos en los que piensas "si esto lo pudiera hacer Claudio Tolcachir" sabiendo que nos va a decir que no, porque Claudio no para de dirigir, tiene su escuela, Timbre 4, y muchísimo trabajo. Pero nos dijo que sí para hacer bolos. Con Ana estaba deseando volver a coincidir, porque ya hicimos una función siendo marido y mujer; es una actriz maravillosa y el personaje que hace aquí es muy difícil, tiene muchas caras.

El de Claudio es muy apropiado porque interpreta al director de escena, el que le da a José Antonio la oportunidad de ser actor y el que propicia todo el desastre —y él también es director en la vida real, lo que le da un punto de vista muy interesante. Con Avelino ya trabajé en La comedia de los errores y volvería a hacerlo todas las veces que hiciera falta, es un gustazo dentro y fuera del escenario.

En escena cuentan con Lola Barroso tocando el piano en directo. ¿Cómo condiciona el ritmo de su interpretación tener una banda sonora sonando en tiempo real a pocos metros de usted?

Al principio la función no iba a llevar piano en directo. Mariano Marín, que nos hizo la música, se vino a los primeros ensayos e incluso a los talleres con su piano, y empezó a tocar encima de lo que íbamos diciendo; las escenas se iban componiendo a la vez que se componía la música.

Aquello tomaba una dimensión distinta, era tan bonito tener ese acompañamiento que decidimos meter un personaje más: una pianista en escena. Mariano no podía por su propio trabajo como compositor, pero nos recomendó a la pianista perfecta, que es Lola. Se ha convertido en un quinto personaje, es un nivel importantísimo de la función.

Te cambia mucho, la verdad, nunca me había pasado algo así. Es como en los musicales o en la ópera: vas acompasado con el piano, que va marcando el ritmo, y ella también cambia el suyo en función de la emoción de los personajes. Estamos muy concentrados, y nos emociona mucho escuchar la música en directo.

La obra plantea una pregunta incómoda al espectador: ¿estaría dispuesto a dar la vida por su pasión? Sé que en alguna entrevista contó que su padre tuvo unas palabras un poco duras, tratando de protegerle. ¿Está eso también en la función?

Sí, de alguna manera está ahí, y eso nunca se lo había contado a Troncoso; él lo escribió por su cuenta. Hay muchas cosas que él iba escribiendo y yo le decía "pero si eso me ha pasado a mí", y él no se lo creía: "¿tu padre te dijo eso?". Me habían puesto otras palabras en el texto y le dije que no, que las de mi padre eran mejores, y las cambiamos. Hay mucho de eso en la obra, y cada día que hago la función es una referencia muy clara para mí.

La producción me ha salvado mucho de estar esperando a que suene el teléfono

¿Y dónde están hoy los límites de la pasión para Pepón Nieto?

Ahora mismo, en el dinero. Si tuviera muchísimo más, produciría cosas más grandes, con más compañeros, espectáculos que ahora mismo no puedo permitirme. Los límites de mi pasión están, básicamente, en los límites de la producción.

Regresa a Murcia, nada menos que al Teatro Romea, en plenas fiestas de septiembre, dentro de la programación de Teatro en Feria. ¿Cómo se ve desde las tablas ese ambiente festivo de la calle? ¿Siente la presión de 'competir' con la fiesta?

Lo bueno es que vamos dos días. Muchas veces vas un solo día y casi no te enteras: llegas por la mañana, vas al teatro, función, cena, y al día siguiente sales corriendo. Al estar dos días en el Romea, lo vamos a poder disfrutar mucho más. Murcia siempre es muy apetecible, más aún en fiestas, y el Romea es uno de los teatros más maravillosos del país. Siempre es un gustazo para los actores ir allí —sin desmerecer nada del Circo, donde también me gusta mucho trabajar.

En n el vestuario se notan esos coloretes, la espada de madera, la música en directo... ¿estaba pensada desde el principio esa estética casi de marioneta?

Era un poco la propuesta estética de Troncoso la de marionetas de carne y hueso. Hay mucha repetición, los personajes repiten las cosas, y hay un juego que viene un poco de la estética de Tadeusz Kantor, de las caras empolvadas, ese tipo de personajes que luego tienen una gran verdad dentro. Esa forma tan payasesca y un poco surrealista lo que hace es que el drama no sea tan descarnado, sino más distante. Porque lo que le pasa a José Antonio es una cosa muy terrible —querer y no poder, insistir una y otra vez— y de repente eso, contado así, te da mucha pena.