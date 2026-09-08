Los novillos de Rehuelga protagonizan un encierro rápido y limpio en Calasparra
Los novillos de Rehuelga protagonizaban un quinto encierro de las Fiestas de Calasparra limpio y con buenas carreras. La manada se dividía en dos, en los primeros compases del encierro, originando buenas carreras a lo largo del recorrido. En la calle Ordoñez, uno de los astados se quedaba rezagado de los últimos cabestros, teniendo que conducirlo hasta la plaza de toros. 4:30 en llegar hasta la plaza de toros, sin incidentes. En los aperitivos taurinos participaron Rafael Buendía Ramírez de Arellano (Ganadero de Rehuelga), en una charla moderada por los jóvenes aficionados: Santiago Jiménez, Javier García y Fernando López.
La música fue protagonista con la actuación de “Malena” grupo indie y pop. Por la noche se celebró la Romería en el Santuario de la Virgen de la Esperanza. La misa estuvo presidida por el vicario de zona, David Martínez y la nota musical la puso la Asociación Cultural y Folclórica Rondalla de Calasparra, después se celebró el rosario de las antorchas por la placeta principal del Santuario y la jornada concluyó con la vigésima edición de ‘Un río de músicas’, que contó con la actuación de Trivox Style, tributo a Il Divo.
Hoy será uno de los momentos más esperados de la Feria con el doble encierro de las prestigiosas ganaderías de Miura y Fuente Ymbro.
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