El Mene revienta la Feria del Arroz

El Mene se coloca como firme candidato a la ‘Espiga Oro’, tras desorejar al primero de su lote. Emiliano Osornio consiguió un trofeo en una faena que fue de menos a más. Completó la tarde Álvaro Serrano que se fue de vació.

El quinto festejo de feria lo abrió el mexicano Emiliano Osornio, quien saludó con buen toreo de capa e hizo toda la brega en varas él. El burel solo apretó en la primera vara, que fue señalada bien. Otro serial del toreo a media altura que solo vale para parecer que se torea. Nada que objetar a la entrega del novillero. Estocada tendida y trasera y certero descabello. Pitos.

Derrotando en burladeros salió su segundo, apretando en la capa, impidiendo que el mexicano se pudiera estirar. En los petos también metió los riñones. Con la muleta, la faena no cobró altura hasta su mitad hacia adelante, cuando dibujo dos derechazos y luego una tanda al natural de ensueño, ante un novillo al que le faltó chispa y transmisión. Estocada hasta los gavilanes, aunque traserilla. Oreja.

Por fin se escucharon los olés con sentido gracias a que El Mene, bordó el toreo de capa, soltando esencia en cada verónica. Con derechazos y con temple dio comienzo con la franela, cerrando las dos primeras tandas con uno de pecho memorable, para después de probar al natural, volver al toreo en redondo. Abrochó la faena al natural y a pies juntos, con temple gusto y personalidad. Estoconazo en la suerte contraria, yéndose tras la espada. Esta vez el palco se quedó corto. Dos orejas y vuelta al novillo.

Correoso su segundo, logrando pararlo en los medios para dejar su sello en el toreo a la verónica. En banderillas se desmonteró la terna. Faena de quilates a base de gusto temple y ligazón, volcada en el toreo en redondo y con pases de todas las marcas. Entro como un cañón, en gran estocada. De nuevo rácano el palco al dar solo dos orejas y vuelta al novillo. A petición del público dio dos vueltas al ruedo.

El novillo de Álvaro Serrano metió bien la cara en los primeros lances y el madrileño lo aprovechó, hasta que salió suelto. En varas entró de largo, pero con la cara alta y el puyazo en los riñones. Mucho mérito de Serrano ante un novillo que bajó la persiana al tercer muletazo, buscando las tablas continuamente y al que el de Navas del Rey, logró sujetar en tres tandas, dando la impresión que ya lo había encelado, pero nada, el novillo regresó a su querencia. Pinchazo hondo, y 12 minutos dando vueltas por el ruedo. Dos avisos. Silencio.

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Brega vibrante entre el capote de Serrano y el sobrero de Prieto de la Cal, que el polvo, a modo de nebulosa, apenas dejó ver. Y en la muleta, trasteo de inicio hasta constatar que el novillo, con la cara por las nubes, parao y sin recorrido, pedía la espada. Pinchazo y puñalá barriobajera.