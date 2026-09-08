Julián Ibáñez y los nuevos nombres de la novela negra toman Cartagena

El género negro vuelve a tomar Cartagena durante una semana en la que novelas, autores, cine y misterio se dan cita en distintos espacios de la ciudad. La XII edición de Cartagena Negra, que se celebra del 6 al 12 de septiembre, tiene este martes uno de sus momentos centrales con el homenaje a Julián Ibáñez, que recibirá el III Premio de Honor del festival.

El escritor, uno de los nombres de referencia de la novela negra española contemporánea, será entrevistado a las 19.15 horas por Alicia Arés, editora de Cuadernos del Laberinto, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. El encuentro servirá para repasar una trayectoria literaria marcada por los ambientes marginales, los personajes alejados de las convenciones y una mirada especialmente atenta a los márgenes de la sociedad.

La tarde comenzará a las 17.00 horas con el club de lectura de La doble desaparición de Abril del Pino, de Marina Sanmartín, moderado por Salvador Martínez. A continuación, a las 18.00 horas, llegará una de las citas vinculadas a la cantera del género: la mesa redonda con los cuatro finalistas del VIII Premio de Novela Icue Negro, destinado a autores debutantes. Susana Jódar, por El negocio; Pedro Díez Martín, por La mano de Fátima; Juan Antonio López, por Astrágalo, y Antonio Rubio, por Cadáveres con código QR competirán por un premio cuyo ganador se conocerá esa misma tarde.

Una trayectoria en los márgenes

El reconocimiento a Ibáñez se suma a una trayectoria estrechamente ligada a los códigos de la novela negra y a personajes que se mueven lejos de los escenarios convencionales. Entre ellos destaca Bellón, una figura que transita por los bajos fondos como investigador, confidente y mediador y que se ha convertido en uno de los personajes más reconocibles de su obra.

El VIII Premio de Novela Icue Negro conocerá este martes a su ganador de entre sus cuatro finalistas

Cartagena Negra también pone en valor que el escritor continúa en activo y publicando nuevas obras, una trayectoria que ahora recibe el reconocimiento del festival con un galardón realizado por la escultora Belén Orta. Durante la misma jornada, Ibáñez será además testigo de la entrega del VIII Premio de Novela Icue Negro.

Pero el homenaje al escritor es solo una de las paradas de una semana que recorrerá diferentes vertientes del género. Tras el arranque del domingo con un encuentro de Jesús Boluda del Toro en el Centro Penitenciario Murcia I y la proyección el lunes de El instinto, de Juan Albarracín, Cartagena Negra continuará hasta el sábado con una programación que combina literatura y cine.

Cine, clubes de lectura y nuevas voces

La programación continuará el miércoles 9 con un nuevo club de lectura, dedicado a Sin indicios criminales, de Rafa Melero. La tarde incluirá también la proyección del cortometraje finalista Polígono X, de Néstor López, la presentación de Tras el telón, de Félix García Hernán, y la mesa redonda Las otras realidades, con Emilio Díez, Myriam Imedio y Alberto Val.

La ubicación de la programación de repartirá entre el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, el Museo del Teatro Romano y Míster Witt Café

El jueves 10 será el turno de El balanceo del Alacrán, de Eduardo Fernán-López, en el club de lectura, seguido de la proyección de Cara de cona, de Guillermo de Oliveira. La jornada continuará con una presentación cruzada entre Cristina Higueras, autora de No me dejes nunca, Wonder, y Manuel Ríos Sanmartín, autor de No te fíes de ellos. La mesa Los cinco sentidos del crimen reunirá después a Rosa Huertas, Annika Brunke y Laura Manzanera.

El festival llegará al viernes 11 con el club de lectura de El amo, de Santiago Díaz, la proyección del cortometraje No era así como lo recordaba, de Marco Oliva, y la presentación de Fuera de plano, de Jesús Boluda del Toro. La programación continuará con una mesa sobre Los verdaderos crímenes, en la que participarán Alejandro M. Gallo y Eduardo Bastos, y tendrá su vertiente más lúdica por la noche, con los Premios Boria, un recital de jóvenes autores negros, y el concurso de microrrelatos en vivo Deje aquí su sombrero, ambos en Míster Witt.

Cartagena y sus autores

La última jornada, el sábado 12, trasladará parte de la actividad al Museo del Teatro Romano, donde se celebrará la mesa Muertes locales, con Álvaro Prián, Antonio J. Ruiz Munuera, Begoña Aráez Noguera y Fco. Javier Saura, moderados por Kiko Prián.

La tarde estará dedicada al cine y a los premios. A las 17.00 horas se entregará el X Premio de Cortometrajes Cartagena Negra y se proyectará la obra ganadora. Después, Guillermo de Oliveira y Cristóbal Terrer conversarán sobre El cine negro y las distancias cortas. A continuación se presentará La playa de cristal, de Andrés Cortés Caballero, ganadora del III Premio de Novela Philip Marlowe.

La recta final de Cartagena Negra reunirá a Pedro Feijoo, Alberto Puyana y Carlos Augusto Casas, finalistas del X Premio de Novela Cartagena Negra, en una mesa coordinada por Antonio Parra Sanz. La edición concluirá a las 21.00 horas con la entrega de este galardón.