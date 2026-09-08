Los cines Centrofama de Murcia cuentan ahora con una sala más

Los cines Centrofama han regresado de sus vacaciones de verano con una novedad importante. El complejo de Neocine, situado en pleno centro de Murcia, ha pasado de contar con dos salas de proyección a disponer de tres después de las obras realizadas durante la época estival. La ampliación permitirá diversificar la cartelera y ofrecer simultáneamente un mayor número de películas en pantalla.

El cine permaneció cerrado por vacaciones entre el 27 de julio y el 25 de agosto, periodo aprovechado para llevar a cabo la reforma. La intervención ha supuesto redistribuir la superficie: una de las dos salas existentes se ha dividido para crear dos de menor tamaño. El resultado son tres pantallas en funcionamiento.

Más accesible

La reforma se suma a otro de los cambios más importantes acometidos recientemente en Centrofama, como es la mejora de su accesibilidad. Durante décadas, una de las principales dificultades de estas salas fue la larga escalera que había que salvar para acceder a la zona de proyección, especialmente problemática para personas mayores o con movilidad reducida.

Las obras para instalar un ascensor comenzaron en 2025 y el elevador ya permite acceder a la planta de las salas sin utilizar las escaleras. La remodelación de este verano ha dado un paso más con la adaptación de espacios y butacas para espectadores con movilidad reducida. La propia plataforma de venta de entradas identifica ya estas zonas reservadas en las salas.

Cartel aunnciando la campana de crowdfunding para salvar el cine Rex / L.O.

Continúan las protestas para salvar el Rex

La plaza de Santo Domingo acogerá este jueves, 10 de septiembre, a las 19.00 horas, una nueva concentración para reclamar la reapertura del Cine Rex y defender su valor como patrimonio cultural de la ciudad.

La convocatoria pretende volver a dar visibilidad a una reivindicación que cuenta, según sus impulsores, con el respaldo de cerca de 30.000 firmas. Los promotores de la iniciativa defienden la conservación del Rex como un espacio vinculado a la memoria colectiva y reivindican su carácter céntrico y plenamente accesible como equipamiento cultural.

Durante la concentración continuará también la campaña de micromecenazgo puesta en marcha para sufragar el contencioso judicial contra el cambio de usos aprobado el pasado mes de febrero por el pleno municipal.