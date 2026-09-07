Quién es Liak, el primer drag murciano que llega a ‘Drag Race España’

El artista murciano Alejandro Corbalán, conocido artísticamente como Liak, se ha convertido en el primer drag de la Región de Murcia que participará en Drag Race España. Su incorporación al programa se dio a conocer este domingo, 6 de septiembre, durante la emisión en Atresplayer de Meet The Queens, el episodio de presentación de las concursantes de la sexta temporada.

Liak competirá así por la corona de una nueva edición de uno de los formatos televisivos de referencia de la cultura drag, llevando por primera vez una representación murciana al concurso.

Alejandro Corbalán, caractecidado como Liak / L.O.

El artista afronta su participación con una propuesta basada en la creatividad, la personalidad escénica y la reivindicación de sus raíces murcianas, con la intención de proyectar fuera de la Región parte de su identidad y de la cultura de Murcia.

La participación en Drag Race España supone un nuevo hito en la trayectoria de Alejandro Corbalán. En 2025 se convirtió también en el primer drag murciano en lograr el primer puesto en la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, uno de los certámenes más destacados de esta disciplina en España.

A este reconocimiento se suma su trayectoria en diferentes galas y concursos celebrados en distintos puntos del país. En 2023 logró premios en certámenes como los de Cartagena, Torrevieja y Beniaján, entre otros.

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Con su incorporación a la sexta temporada de Drag Race España, Liak da ahora el salto a la televisión nacional y se convierte en el primer representante de la Región de Murcia en la historia del programa.