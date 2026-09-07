‘53 domingos’ y ‘Misery’ protagonizarán el otoño teatral de San Javier

El Teatro de Invierno de San Javier avanza parte de su programación de otoño con dos propuestas teatrales de registros muy distintos: la comedia familiar 53 domingos, de Cesc Gay, y Misery, adaptación de la novela de Stephen King. El adelanto incluye también el Concierto de Aranjuez con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM) y el guitarrista Rainer María Nero, además de dos citas de humor dentro del ciclo Murcia Sonríe.

La primera de las grandes propuestas teatrales será Misery, que llegará al Teatro de Invierno el 17 de octubre a las 20 horas. La obra, escrita por William Goldman a partir de la novela de Stephen King, traslada al escenario uno de los relatos más conocidos del escritor estadounidense, construido alrededor del aislamiento, la obsesión y el terror psicológico.

La historia sigue a un escritor de éxito que, después de sufrir un accidente, despierta en casa de una mujer que asegura haberle salvado la vida. Lo que comienza como una situación de aparente protección irá adquiriendo un cariz cada vez más inquietante a medida que la admiradora revela su verdadera personalidad. La versión está dirigida por José Saiz y cuenta en su reparto con Carmen Conesa, Marcial Álvarez y Alberto Vázquez.

Del thriller a la comedia

Tres semanas después, el 7 de noviembre a las 20 horas, será el turno de 53 domingos, la comedia de Cesc Gay protagonizada por Julián López, Candela Serrat, Pepa Charro y Xavi Mira. La obra gira alrededor de tres hermanos que deben afrontar una decisión relacionada con el cuidado de su padre, de 86 años.

La reunión familiar irá haciendo aflorar secretos, resentimientos y conflictos que permanecían ocultos, mientras los personajes se enfrentan a las dificultades de entenderse dentro de una misma familia. Gay utiliza el humor para abordar las relaciones familiares y esas tensiones que, con el paso del tiempo, pueden resultar difíciles de resolver.

Un clásico de Rodrigo con la OSRM

La música tendrá también su espacio el 29 de octubre, con el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, interpretado por la OSRM junto al guitarrista invitado Rainer María Nero.

El músico, formado tanto en la guitarra clásica como en el flamenco, abordará una de las obras más conocidas del repertorio español desde esa doble perspectiva, con una interpretación que busca poner en diálogo ambas tradiciones.

El adelanto de la temporada incorpora además dos espectáculos del ciclo Murcia Sonríe. El primero será El raro de los 90, de David Domínguez, que podrá verse el 3 de octubre y propone un recorrido humorístico y nostálgico por la década de los noventa.

El 17 de octubre llegará la humorista canaria Petite Lorena con Tremenda, un monólogo que parte de la cultura oral de las abuelas para construir una mirada irreverente sobre lo cotidiano y los límites de lo políticamente correcto.

El Ayuntamiento de San Javier dará a conocer la programación completa del Teatro de Invierno la próxima semana, coincidiendo con la puesta a la venta de las entradas. Los billetes para los dos espectáculos de Murcia Sonríe ya están disponibles a través del portal del ciclo.