La inconsciencia (o valentía) de Carlos Saiz

Inconsciente él (el director). Inconscientes ellos (quienes le acompañaron, por la magnitud y lo excepcional de la empresa). E inconsciente el elenco (por exponerse ante el público, ante desconocidos, de esa manera). Pero cuanto más loca es la jugada, más espectacular es el éxito, si es que llega. Y ojalá lo haga, porque Lionel lo merece. Lionel en cursiva y Lionel en redonda. Lionel hijo -el protagonista- y Lionel padre, quien se roba la película. Y Alicia, hermana e hija, respectivamente, que actúa como dique de contención para el torrente de emociones que desatan sus congéneres (en la pantalla y en la vida real). Porque ficción y realidad se confunden en la ópera prima del murciano Carlos Saiz; o, mejor: se fusionan, se hacen uno (una misma cosa).

Y es que, si al término de los 95 minutos del metraje quedaba alguna duda sobre que, efectivamente, esta familia no estaba actuando delante de la cámara -sino simplemente siendo-, ellos mismos se encargaron de reventarla durante el coloquio posterior a la premiere de la cinta, que tuvo lugar este sábado en la Filmoteca Regional de Murcia, ciudad en la que arranca esta historia y en la que, por supuesto, viven sus protagonistas. De hecho, la sala estaba llena de familiares y amigos que, una vez las luces volvieron a encenderse tras la proyección, buscaban -y se cuestionaban abiertamente- sobre los límites de la ficción y su encuentro (casi) con el documental, e interrogaban al cineasta y a los Corral para encontrar las costuras de una película que no las tiene.

En sus respuestas, Lionel hijo y Alicia parecían dejar claro que sus vidas continuaron tras el filme tal cual Saiz las dejó una vez aparecieron los títulos de crédito, mientras que Lionel padre -el más estridente y a priori cinematográfico de los personajes- evidenció que no había careta, ni trampa ni cartón en su brillante puesta en escena. Y para muestra, un botón: si bien no recibieron uno de los galardones al uso -porque lo suyo, como ya debe haber quedado claro, tiene poco de ortodoxo-, el jurado de la pasada edición de la Semana Internacional del Cine de Valladolid, la Seminci, reconoció su trabajo con una mención especial por su ‘actuación’ en el filme; distinción nada desdeñable cuando hablamos de uno de los certámenes de mayor prestigio del panorama nacional y de uno de los jurados más exigentes a nivel estatal.

Carlos Saiz y el equipo de ‘Lionel’, sobre el escenario de la Filmoteca, antes de la proyección. / Asier Ganuza

Pero es que -de nuevo- lo merecen. Ellos y, por supuesto, Saiz, que ha encabezado un proyecto aparentemente sencillo pero de una complejidad interna casi inaudita. Al realizador murciano no solo hay que reconocerle el pulso narrativo que mantiene a lo largo de todo el filme -algo muy complicado en una road movie en la que no hay grandes volantazos, argumentalmente hablando-, sino también esa ‘inconsciencia’ -o ‘valentía’, por realzar la connotación positiva del término- y, muy especialmente, el ojo que ha demostrado apuntando con su cámara a esta familia desde que cursaba el Máster en Dirección Cinematográfica en la Escuela EFTI de Madrid. Fue allí cuando empezó a gestarse una película que tuvo una suerte de avanzadilla en el cortometraje La hoguera (2020) y que el próximo día 11 llega a las salas comerciales tras ganar en junio el premio a la Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Transilvania (TIFF).

Porque son muchos los riesgos que ha asumido el joven realizador en el que es -merece la pena incidir en esto- su primer largometraje. Y es que sí: los Corral tienen un magnetismo evidente, pero debían tener también una historia -que la tienen- y tenían que saber contarla casi que con sus propios medios, pues, tal y como reconoció Saiz en una entrevista con La Opinión allá por julio de 2024 -cuando comenzó el rodaje- y según refrendaron tras la proyección de este sábado los protagonistas, ellos en ningún momento tuvieron acceso al guion. De algún modo, Carlos les dejaba hacer; les ponía estímulos, les preparaba “sorpresas” -como apuntaba Lionel en el coloquio-, pero les lanzaba ante la cámara sin red, con la intención de perseguir la naturalidad -su naturalidad tan particular- por encima de todo. Insisto: magnetismo, historia y capacidad de contarla; son muchas pantallas que superar, pero las saltan todas -juntos- con la misma normalidad con la que se abren en canal ante el público, mostrándonos una historia a la que creo que ni ellos mismos sabrían poner palabras.

El mérito, pues, del equipo de Lionel es brutal, digno de elogio. Especialmente -además de lo ya citado-, cabe mencionar el trabajo de postproducción de la cinta, que en apenas hora y media resumen un viaje por carretera -de Murcia a Francia, donde vive Alicia- de mes y medio; unas “vacaciones en familia” como nunca antes las habían tenido, según la propia experiencia de la hermana, pero que dio lugar a horas y horas de metraje a las que luego había que dar forma (y sentido). Y, claro está, si cabe mencionar la valentía de Saiz para tirarse a la piscina con este proyecto -sin saber si había agua ni casi piscina-, también merecen unas líneas las productoras -y productores- que confiaron en el murciano: la francesa Promenades Films y las nacionales Blur Media, Bluconic Films AIE e Icónica Producciones, con Nabil Ejey a la cabeza.

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El resultado es una cinta intensa, cruda y, a la vez, naturalmente divertida; un ejercicio imposible que solo la vida misma -la de los Corral, en este caso- puede alcanzar. Un filme que habla de la dificultad -o las distintas formas- de digerir un trauma, de cómo huir de ello nunca es la solución y de esa incapacidad tan humana de verbalizar aquello que nos provoca un nudo en la garganta, así como de las relaciones paternofiliales y de ese abismo intergeneracional que a menudo impide, frustra y boicotea la relación con nuestra propia familia. Y sí, quizá esto no sea nada nuevo, pero las formas y la perspectiva adoptada por Saiz para contar esta historia tienen algo diferencial, y eso, efectivamente, merece el aplauso de crítica y público (el éxito). El primero ya lo tiene; el segundo, a partir de este viernes.