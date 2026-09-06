Eduardo Conesa: rompiendo barreras con la fiesta

Falta muy poco para el viernes 18 de septiembre, cuando da comienzo en Cartagena ‘La Gran Fiesta del Mediterráneo’ con el pregón de Juan Manuel Montilla Macarrón, ‘El Langui’, un inicio de Cartagineses y Romanos por todo lo alto con el conocido rapero, actor, director de cine, escritor y deportista. Después vendrán diez días repletos de actos festivos y culturales que están poniendo a nuestra Región en lo más alto de las fiestas de recreación histórica a nivel internacional. He quedado con el presidente de la Federación de Tropas y Legiones, Eduardo José Conesa de Gracia, a quien pillo en pleno trabajo, dirigiendo los últimos retoques del impresionante campamento festero situado junto al estadio Cartagonova: "Quien viene a nuestras fiestas no se imagina el trabajo de meses de los seis mil festeros, que hacen para que sean posibles", me dice.

Vinculado a los barrios de Nueva Cartagena y Urbanización Mediterráneo desde hace varias generaciones, es heredero de una familia de militares de aviación en la base de Los Alcázares y de trabajadores de la empresa metalúrgica Española del Zinc. El joven Eduardo estudió Formación Profesional y en la actualidad tiene una pequeña empresa, con sede en La Manga, dedicada a hacer cerramientos acristalados en techos y balcones. Mientras hablamos en la carpa de protocolo, corretea, pizpireta, su hija Carmen, que acaba de cumplir veinte meses, bajo la atenta mirada de su madre, Rebeca, y me cuenta: "Estoy vinculado a las fiestas desde muy joven. He sido Vicepresidente con Chiki, pero antes fui jefe de campamento y, desde el año 2000 estuve siguiendo la estela familiar, sobre todo de mi tío, en la Tropa Reino de Tartesos, que había desaparecido y que yo, con apenas 18 años, me empeñé en reflotar. Así que empecé con Antonio Madrid, que era el presidente en 2010".

Compruebo su pasión por estas fiestas y por la historia de Cartagena: "Estoy muy orgulloso de vivir en un municipio con tantos siglos de cultura a orillas del Mediterráneo y, ahora, como presidente, tengo el orgullo de representar a nuestra tierra en multitud de lugares donde también se celebran fiestas históricas, muchas de ellas que han nacido inspiradas en las nuestras". También le gusta especialmente el campamento: "Me parecen maravillosos los actos teatrales que se celebran en el puerto, junto a la muralla o en el Auditorio Paco Martín. Me impresionan los desfiles, pero tengo que confesar que tengo especial predilección por mi dedicación al campamento festero. Reconozco que cuesta mucho contribuir a que todo funcione, que es casi imposible agradar a 6.000 festeros, que son muchos quebraderos de cabeza, pero si lo metes todo en una coctelera, creo que el resultado final es muy satisfactorio. Uno se siente útil y se da cuenta de lo importantes que son los equipos de trabajo".

Me comenta algunos actos que van a ser mejorados o modificados, pocos, porque las fiestas ya están consolidadas y en algunos términos ya son como un ritual que hay que mantener. "Sí, este año volverán a ganar los romanos", se ríe divertido y añade que "sorprenderá algún importante cambio en el diseño del campamento, con nuevas figuras en el pórtico de entrada. Las fiestas deben seguir atrayendo tanto a los cartageneros como cada vez a más visitantes". Le pregunto si aún quedan gentes en esta Región que no conocen Cartagineses y Romanos: "Seguro que sí, aunque son más cada año quienes vienen de otras regiones y de otros países. Pero aún hay quienes creen que estas fiestas son otra modalidad de Moros y Cristianos, pero, con todo respeto, esto es otra cosa". Explica que cuentan con el campamento festero más grande de Europa y "nadie se puede imaginar lo impresionantes que son nuestros actos teatrales: el encendido del fuego sagrado en el molinete, los actos en el teatro romano, las bodas de Anibal e Himilce, los desembarcos en el puerto, la gran batalla, el Circo Máximo en el estadio Cartagonova, Sagunto y el Juramento de Roma, el Nasciturus, el Homenaje a los caídos…".

Me interesa mucho lo que me cuenta de la Asociación de Fiestas y Recreaciones Históricas de España, que preside el cartagenero Antonio Madrid y que en 2028 celebrará su asamblea general en Cartagena: "Son cada vez más pueblos y ciudades las que mezclan la historia con las fiestas, indagando en sus raíces, en su identidad, en su cultura… Ahí tenemos a Linares, Xinzo de Limia (Orense), la Fiesta del Olvido de Astorga, los Astures y Romanos, el Arde Lucus de Lugo, etc., y así hasta más de cuarenta. Muchas de ellas nos invitan a visitarlas, incluso a participar en sus desfiles".

Eduardo Conesa es un hombre muy activo y comprometido con la fiesta y la cultura, y descubro en nuestra conversación que también está en la Semana Santa cartagenera, le viene de su bisabuelo: "Él era capataz del San Juan Californio, aunque esto no se hereda, también lo fue mi abuelo, mi padre y yo. Está claro que me va la marcha", me dice en broma y añade que "hay gente a la que le parezco demasiado serio, porque me tomo siempre las cosas con mucha responsabilidad, pero mis amigos saben que puedo ser muy divertido, no chistoso, pero sí divertido". Efectivamente, amigos tiene muchos, me habla de que una de las cosas que más disfruta es dedicándoles su tiempo: "Tengo amigos de los Cartagineses y Romanos, amigos de la Semana Santa, amigos del mar (se ha comprado un pequeño barco de segunda mano), amigos del fútbol (ha jugado al fútbol y después al fútbol sala), y amigos del Carnaval (está en la comparsa de Vista Alegre)". También me confiesa que, "como se dice aquí, me gusta estar en el plato y en las tajás, siempre soy el que está asando la carne en la parrilla y a la vez sirviendo a los comensales, disfruto haciendo feliz a la gente". Un hombre entregado, sin duda, y con don de gentes.

De lo que más orgulloso está es de que las fiestas sean cada vez más inclusivas y accesibles, cada vez más preocupadas por mejorar la movilidad, la traducción al lenguaje de signos, las explicaciones con códigos para el móvil. Se le nota lleno de energía para las próximas fiestas y para todo el año, ya que hay actividades durante todo el curso: semanas culturales, conferencias, visitas a colegios, campeonatos deportivos. Es un tío grande y no lo digo porque mida más de 1,90.