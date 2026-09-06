Alberto Chessa: "El barro es la vida, la alegoría de la pura creación"

Alberto Chessa nació en Murcia en 1976 y lleva ya un par de décadas viviendo en Madrid. Debutó en la poesía con La osamenta (Rialp, 2011), con el que logró un Accésit del Premio Adonáis. Desde entonces ha construido una trayectoria asentada en ocho libros de poesía —cuatro de ellos publicados en Huerga & Fierro. Ha obtenido, además, distinciones como el Premio Internacional Dionisia García y, más recientemente, el Premio de Poesía Satírico-Burlesca Góngora y Quevedo por Sonetontos con ton y son (Archiletras Libros).

Su producción no se agota en el verso: es autor de dos colecciones de aforismos (Un solo punto suspensivo y Elefantes de nube ), un ensayo sobre el cineasta Theo Angelopoulos y ha firmado varios trabajos de traducción, entre ellos el de Perdidos en la oscuridad, de John Langan. Parábola del barro es el nuevo libro del poeta murciano que consta de treinta y tres poemas que trazan un arco entre el amor, la actualidad y la búsqueda de identidad.

¿Cómo ha sio para usted ese cambio de chip creativo, pasar de la brevedad, aunque muy pensada, del aforismo a la arquitectura de este poemario?

Realmente no lo concibo como un paso de un género a otro, porque conviven. Es mi forma de ser, incluso de escribir: si tuviera que definirme, diría que en mí conviven el asombro y la maravilla que me provoca todo, la incertidumbre —y la necesidad de hurgar en ella— y, al mismo tiempo, la reflexión sosegada.

Voy saltando de una cosa a otra, tanto como poeta como escritor. Aquellos aforismos son aforismos de poeta; en ellos quise calzarme la levita de filósofo. Pensamientos son en tanto que somos seres racionales que piensan, pero no juegan a eso. Los concibo, en realidad, como una extensión de mi labor poética. En un poemario como Parábola del barro, que no disimula su condición de tal, sigue latiendo esa mirada aforística esa necesidad de encerrar a veces un universo en un solo verso. Si lo piensas, la propia palabra universo ya está la palabra verso: el verso es una quintaesencia del universo.

Usted ha comentado que escribir aforismos es «como hacer largos en una bañera». Si el aforismo tiene ese límite tan doméstico y acotado, ¿qué espacio, qué masa de agua, ha sido para usted la creación de esta Parábola del barro?

Sin duda habría que buscar aquí la imagen de la mar oceana, como decían los antiguos. No solo por la vastedad, sino por esa necesidad de encaminarse hacia otra orilla. El aforismo, tal como yo lo entiendo, no busca llegar a ningún sitio: busca ensanchar su propio infinito, un infinito acotado, y ante la imposibilidad de ese ensanchamiento va ensayando ritmos, tonos y tensiones distintas para las mismas dudas eternas.

La poesía no debe caer en la queja ni en la complacencia: hay que contemplarse con contundencia y generosidad

El poema, en cambio, es más extenso, viene articulado por una anécdota, por una parábola en el sentido de fábula, anclada en constantes biográficas, y sí postula llegar más allá, arribar a otra orilla. De ahí también la doble acepción de la palabra parábola que da título al libro: por un lado sinónimo de alegoría o enseñanza; por otro, la acepción geométrica, la idea de que puede trazarse un arco desde la voz del poeta hasta el lugar al que apunta el poema, y ojalá ese arco se complete en el lector.

Esaen esta parábola hay un guiño a Dylan Thomas sobre la pelota que arrojó en el parque y que aún no ha tocado el suelo. ¿Esa pelota que usted lanza en forma de verso sigue suspendida en el aire o con Parábola del barro ha sentido que finalmente cae a tierra?

Creo que no termina nunca de tocar el suelo, y en buena hora es así: el propio deseo de que algún día llegue a su destino es lo que le da sentido a haber lanzado la pelota. El guiño a eso de Dylan Thomas en el poema final del libro, un largo agradecimiento. No puede tocar su destino porque, si supiéramos que va a hacerlo, no la lanzaríamos —no lanzaríamos ni la pelota ni la poesía. El misterio, la expectativa de saber que sigue su parábola infinita, es lo que genera el estímulo para seguir escribiendo, para seguir reformulando lo que uno es, o cree ser, en cada momento.

La palabra barro también sugieredoble lectura. En este poemario la belleza y el dolor se miran de frente. ¿Por qué elegir el barro como elemento conductor de esa crudeza? ¿Es lo que nos mancha o la materia con la que nos reconstruimos tras el daño?

El barro es la vida. Está presente como alegoría de la pura creación, del latido primigenio, en un buen número de tradiciones: en el Génesis bíblico con Adán, en la tradición judaica con el gólem, también en tradiciones orientales, hasta en la Epopeya de Gilgamesh —el poema sumerio del siglo XXI a. C.—, donde la diosa crea a Enkidu a partir del barro. Es una materia que siempre le ha sugerido al ser humano algo muy claro: con el barro se puede modelar, se puede moldear una forma, y esa forma puede cobrar vida. Pero es una vida endeble, efímera, como el propio barro.

El cuerpo humano es un gran misterio; va contigo, pero nunca acabas de conocerlo del todo

Como digo en uno de los poemas del libro, "en un despiste envejecí 40 años". Este es un libro que trata grandes temas —el dolor, el amor, la muerte, un pasado que nunca termina de pasar porque nos sigue constituyendo, la fragilidad— a través de anécdotas que dan pie a tensiones intelectuales muy serias. Esa es, un poco, la pretensión del libro, y el barro es la clave de nuestra capacidad de crear: somos, por naturaleza, seres creadores, capaces de engendrar una vida. Pero arrastramos también la fragilidad de haber sido creados sin tener garantizada la eternidad.

El libro deja, como usted dice, un pozo reflexivo en cada poema: arrepentimiento, dolor, amor, belleza. ¿Cómo se contiene para no caer en la queja o en la complacencia?

Primero, no escribiendo en caliente, ni borracho, ni en medio de un efluvio amoroso —eso no es buena idea ni para la vida cotidiana, y menos para un libro que uno publica y que va a quedar ahí. Hay que tomar distancia, y esa distancia se convierte en una auténtica prescripción que uno debe tomarse de sí mismo. Además, me gusta distinguir un tipo de humor latente que a veces se viste de ironía, a veces de sano distanciamiento, a veces simplemente aparece en la elección de un lenguaje que no se escora hacia las mayúsculas ni lo exclamativo.

Ese humor debe estar siempre presente en lo que uno escribe. Y no se trata tanto de no tomarse en serio a uno mismo — como decía Montaigne, "yo soy la materia de mi libro"— sino de contemplarse con tanta contundencia como generosidad. Si solo te juzgas desde lo severo, sin ninguna indulgencia, acabas incurriendo en un acto de vanidad. Y si eres solo generoso contigo mismo, sin afrontar tus errores, incurres en la necedad. Entre ambas cosas está la manera saludable de concebir un poema, y creo que cualquier actividad vital.

Son treinta y tres poemas que usted dice haber «liberado». ¿Qué significa liberar un poema? ¿Deja en ese momento de pertenecerle?

Ojalá, esa es la mayor pretensión de un poeta: que sus poemas dejaran de pertenecerle en tanto pasan a formar parte de un acervo, aunque sea minoritario. Si algún poema, unos versos siquiera, pasaran a ser entrañados por otra persona, eso es el objetivo máximo al que puede aspirar un poema. Dicho esto medio en broma —no es que los poemas estén encadenados clamando por salir—, pero sí me pienso mucho lo que doy a la imprenta.

La mayor pretensión de un poeta es que sus poemas dejen de pertenecerle y pasen a formar parte de otros

Soy bastante volcánico escribiendo, no contenido: paso temporadas sin escribir nada, solo anotando, y otras en las que soy muy oceánico, emborronando papeles sin medida. Después viene un trabajo de criba muy serio, y nunca sabré con certeza si acerté escogiendo unos poemas y desechando otros, ni si las correcciones fueron las adecuadas. La liberación, en todo caso, es más mía que de los poemas: la siento cuando puedo decir «ya están los poemas que deben configurar el libro».

El 33 es un número muy bíblico, es inevitable pensar en la edad de Cristo, el mayor hacedor de parábolas de nuestra tradición. ¿Hay ahí una intención cabalística o ha sido una coincidencia matemática?

El número 33 me acompaña desde hace tiempo, y siento decepcionar porque no tiene una gran historia detrás: es una suerte de superstición numérica que me gusta, y me parece un número razonable de poemas para un poemario de extensión convencional. Ya lo usé en un libro anterior, Palabras para luego, y en alguna otra cosa. Es cierto que el 33 remite a Cristo, aunque, si murió con esa edad, eso no lo sabe ni Dios.

El libro se fragmenta marcadamente en tres bloques. ¿Debemos interpretar esa división como una evolución lineal, un viaje de lo oscuro a la luz, o son tres formas distintas de moldear la misma sustancia?

Más que en tres partes, lo concebí como una columna vertebral interrumpida dos veces por sendos ‘intermedios’. Esos poemas de los intermedios son breves, no buscan la narratividad sino todo lo contrario: tienen una tensión más apretada y no parten de ninguna anécdota biográfica o de actualidad. El resto son poemas narrativos —que no prosaicos, distinción que me parece importante: la poesía puede ser narrativa, pero nunca debe ser prosaica—. Esos dos intermedios generan, de facto, tres secciones.

Me encontré con que el libro pedía que trazara a su vez una parábola: comienza con una serie de poemas que declaran o claman por el amor, sin ser necesariamente confesiones personales; de ahí pasa a un grupo nuclear que responde a los desafíos de la actualidad —no la actualidad rasa que envejece al instante, sino aquella que, por desgracia, es actual siempre, como la guerra—; y termina en poemas que tratan de desentrañar la identidad.

Mirando en retrospectiva su trayectoria —de La osamenta a La Piel, de allí al fango de Parábola del barro—, ¿siente que este libro cierra un círculo de exploración anatómica y elemental en su poesía?

Tenía una cierta sospecha de esa recurrencia, pero hasta que usted no me la ha señalado no la había visto tan claramente. La anatomía está muy presente en mi obra como herramienta para comprenderme a mí mismo y comprender a los demás. El cuerpo humano es uno de los grandes misterios: va contigo, pero nunca acabas de conocerlo del todo; tiene algo de caballo de Troya, algo que en cualquier momento puede insubordinarse.

Dar el salto de ahí a la identidad me parece un movimiento natural: no creo que se pueda separar la reflexión sobre la identidad de la reflexión sobre el propio cuerpo. Ya los griegos hablaban de soma, somatos , y cuando algo se somatiza no es solo que un dolor corporal se quede ahí: es la punta de lanza de ese caballo de Troya que llevamos dentro